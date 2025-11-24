Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

Blessd recordó cuando en su infancia cargaba bultos de comida y vendía dulces para sobrevivir - crédito Prensa Blessd

El cantante colombiano Blessd protagonizó un momento memorable durante sus conciertos en Bogotá al regalar una casa a una de sus seguidoras en medio de una multitud de fanáticos.

Después de los eventos, el artista se “autodedicó” un mensaje en el que recordó su infancia, cuando trabajaba cargando bultos y vendiendo dulces para sobrevivir.

La información fue difundida a través de sus Instastories, que destacó la repercusión del gesto en redes sociales y la emoción compartida en el lugar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Blessd recordó cuando niño cargaba bultos y vendía dulces para sostenerse - crédito @blessd/IG

La noche del 22 de noviembre de 2025, Blessd reunió a miles de personas en un escenario al occidente de la capital del país.

Al día siguiente de los conciertos, el propio “Bendito” como se hace llamar por sus fans, compartió una imagen en sus redes sociales en la que se dirige a sí mismo con un mensaje de orgullo personal.

En el texto, el artista recuerda que “felicitaciones, Stiven, estoy muy orgulloso de usted, parcero, de levantar bultos y vender dulces pa ganarse la vida a romper en estadios. Te amo (...) ATT EL QUE HACE 6 AÑOS solo tenía miles de sueños, estoy muy orgulloso de mí mismo”.

También incluyó la frase: “Lo que Dios te dio no te lo quita nadie, brothel”. La reflexión alude a su infancia en Medellín y su transformación desde el trabajo informal hasta el reconocimiento musical actual.

El artista urbano colombiano agradece a Dios por su momento personal y profesional, y bromea sobre los rumores - crédito @manuelaqm__/Instagram

Estos gestos refuerzan el vínculo directo del artista con los jóvenes de contextos vulnerables, transmitiendo un mensaje de perseverancia ante las adversidades.

En la misma presentación, el músico relató ante la multitud: “Crecí viendo a mi mamá llorar, pero me enseñó que debía ser fuerte y trabajador (...) El barrio nunca fue fácil, pero nunca dejé de soñar. Nadie que tenga sueños grandes fracasa, brothel, y yo soy la prueba”.

El cantante reafirmó en varias ocasiones durante sus shows el compromiso con su ciudad natal y el deseo de que “Colombia no se rinda, que los sueños sí se cumplen”.

Entre las palabras más compartidas en redes por seguidores y espectadores estuvo: “Esto es solo el inicio, lo que viene es arte por ti, por mí, por todos los que sueñan. Esto va a ser por ti Colombia, baby”.

'Trinidad Bendita', el más reciente trabajo musical de Blessd - crédito blessd / IG

El episodio marcó un hito tanto para la carrera del reguetonero como para sus fanáticos, que vieron cómo la superación personal y la solidaridad fueron protagonistas de una noche histórica en la capital.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “De la abundancia de tu corazón habla la boca, felicitaciones mi hermano”; “siempre es importante recordar de donde se viene para saber a dónde se quiere llegar y el camino que debemos recorrer para conseguirlo”, entre otros.

La casa que regaló

Blessd reveló en pleno concierto la entrega de una vivienda a una asistente, gesto que provocó una ovación inmediata en el Vive Claro.

En medio de uno de sus espectáculos, invitó a una mujer del público al escenario y anunció que le obsequiaría una casa. El músico expresó: “Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba”, según videos en redes sociales.

La seleccionada, visiblemente conmovida, recibió la promesa del cantante de que su equipo coordinaría la entrega del inmueble.

El acto fue ovacionado por el público y se viralizó en redes sociales en cuestión de horas. La presencia del “Bendito” en el estadio y el gesto solidario consolidaron su vínculo con la audiencia y lo posicionaron como un referente del género urbano en Colombia.

Blessd la abrazó y aclaró que su equipo coordinaría la entrega del inmueble tras finalizar el evento. “Mi cielo, ahorita ya vamos a cuadrar todo. Disfrute de su casa, mi amor. Yo sé que le va a gustar mucho. Regálenme una bulla para ella”, concluyó el cantante.