Colombia

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro: “No se cansa de humillar a nuestros héroes. Este autoritarismo hay que derrotarlo”

La precandidata reaccionó en X a la orden pública de Petro al general de la Policía en Cali, asegurando que este tipo de acciones reflejan incomodidad en las fuerzas de seguridad

Guardar
Vicky Dávila se despachó contra
Vicky Dávila se despachó contra Gustavo Petro y señaló que "este autoritarismo hay que derrotarlo en las urnas" - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un momento de tensión durante la inauguración del Campus Multicampus Universitario de la Ladera en Cali, al dirigirse de forma directa al mando policial presente.

En medio de su pronunciamiento, Petro interpeló públicamente al general de la Policía Nacional: “¿Dónde está el general de la policía?”. Tras una pausa, añadió: “Por favor, tome asiento, hermano, que está ante su comandante supremo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de Petro ocurrió durante un evento oficial dedicado al sector educativo, el cual contó con la presencia de autoridades locales, miembros de la fuerza pública y estudiantes.

El mandatario insistió en que los mandos policiales deben mantener la neutralidad política: “Nadie les está pidiendo que tomen posición en deliberaciones porque constitucionalmente ustedes no las deben tomar. Pensar sí, porque quién las prohíbe”, expresó.

Gustavo Petro fue cuestionado por
Gustavo Petro fue cuestionado por su manera de dirigirse a la Policía durante un evento en Cali - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Luego instruyó a la policía sobre su prioridad institucional ante el inicio del ciclo electoral: “La orden que yo les doy a partir ya del inicio de elecciones, y eso se llama garantías electorales, es que la primera prioridad de la policía es capturar”.

Las imágenes del discurso de Petro fueron ampliamente difundidas en redes sociales.

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a través de su cuenta en X, donde cuestionó el trato del presidente hacia el mando policial: “Petro no se cansa de humillar a nuestros héroes. Miren esto: ‘¿Dónde está el general de la Policía?’, pregunta Petro. Frente al público en algarabía. Luego le dice de manera despectiva e impositiva al oficial, ‘tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo’”.

La respuesta de la comunicadora, señalando que el gesto del presidente generó incomodidad entre los asistentes y fue calificado de autoritario por sectores de oposición.

Durante la transmisión del evento, las cámaras enfocaron a un uniformado cumpliendo la instrucción presidencial, lo que fue interpretado por algunos sectores como una muestra de subordinación forzada.

“Las cámaras enfocan a un uniformado que se sienta sumiso ante el escarnio. Y a Petro le pasan otro vasito lleno no se sabe de qué, pero es una toma corta. Obvio, también se lo sirve un uniformado sometido a sus caprichitos”, dijo.

Dávila enfatizó en su comentario: “Este autoritarismo hay que derrotarlo en las urnas”, y anticipó que “Nuestras Fuerzas Armadas volverán a brillar y a ser respetadas”.

Vicky Dávila arremetió contra el
Vicky Dávila arremetió contra el presidente Petro por su manera de referirse a los policías - crédito @VickyDavilaH

Vicky Dávila le contestó a Petro tras quedarse sin helicóptero presidencial: “Estas son las consecuencias de favorecer a los narcos”

La periodista Vicky Dávila se pronunció tras la suspensión del soporte técnico de Leonardo Helicopters al helicóptero presidencial FAC-0008, medida anunciada por la compañía italiana debido a regulaciones de Estados Unidos relacionadas con la incorporación del presidente Gustavo Petro a la Lista Clinton.

La determinación fue comunicada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y afecta todos los servicios de mantenimiento al aeronave.

La empresa notificó que esa detención operativa estará vigente hasta formalizar la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.

Según la carta enviada por la firma, el proceso “asegura el respeto absoluto a las normativas sobre transacciones internacionales”, subrayando que el compromiso de respaldo hacia la FAC sigue vigente a pesar de la coyuntura.

Vicky Dávila se despachó contra
Vicky Dávila se despachó contra Gustavo Petro por polémica con la firma Leonardo Helicopters - crédito @VickyDavilaH

Petro reaccionó desde su canal oficial en X considerando que esa determinación constituye “una ofensa a Colombia”. Solicitó al movimiento democrático de Italia debatir el trasfondo de la decisión y vinculó la situación a represalias políticas debido a su postura sobre la crisis en Palestina.

De acuerdo con el mandatario, “el estado colombiano no está sancionado” y anticipó la presentación de acciones legales contra la empresa, junto a la inminente venta del helicóptero presidencial.

El señalamiento de Dávila en X apuntó directamente a las consecuencias para la administración nacional: “No, Petro, estas son las consecuencias de favorecer a los narcos. Usted creía que eso le iba a salir gratis, y no”, publicó la comunicadora.

Agregó que la posición de la firma responde “a la obligación de cumplir parámetros internacionales que impiden prestar servicios a quienes figuran en la Lista Clinton”.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroPresidente PetroPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

La pareja de ciclistas olímpicos sorprendió a sus seguidores con un video en el que su pareja simula el embarazo, mientras Mariana Pajón reflexiona sobre el equilibrio entre la maternidad y el deporte

El divertido reto de Mariana

Enrique Gómez arremetió contra Petro por posible importación de gas desde Venezuela: “Decidió hundir a Colombia”

El abogado advirtió que la decisión de la administración de Petro de importar gas desde el país vecino podría poner en riesgo la estabilidad del comercio exterior colombiano

Enrique Gómez arremetió contra Petro

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

El polémico título entregado a Rosario Central, de la mano de Ángel Di Maria, en Argentina de manera repentina, abrió le debate sobre adaptar esta medida en el fútbol colombiano

Esto se sabe sobre la

Queso colombiano gana oro en los World Cheese Awards 2025: esta es la historia

El producto Extra Maduro de la quesería HolaAndes, elaborado en Monquentiva, Cundinamarca, fue premiado entre más de 5.000 participantes

Queso colombiano gana oro en

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez Claro, asesinado en Cúcuta, apareció en investigación por cargamento de droga: analizan posible relación

El crimen del director de Tropical Resources SAS en Cúcuta impulsó pesquisas sobre conexiones entre el sector exportador, incautaciones de cocaína y procesos por contrabando de crudo, involucrando a exsocios y empresas relacionadas

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Artistas de la música popular

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La Segura dio nueva actualización de la recuperación de sus cirugías: aseguró que no ha tenido una recuperación fácil

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga