Un guerrillero muerto y cuatro heridos tras operación de Colombia y Ecuador contra los Comuneros del Sur en Nariño

Las fuerzas armadas de Colombia y Ecuador desplegaron un operativo conjunto en la zona rural de Cumbal, Nariño. - crédito Colprensa

El sur de Nariño, en la frontera de Colombia con Ecuador, fue escenario este sábado 22 de noviembre de fuertes combates entre los ejércitos de ambos países y el grupo armado ilegal Comuneros del Sur, una confrontación que dejó como resultado un guerrillero muerto y cuatro más heridos.

Las acciones se desarrollaron en la vereda Tiuquer, una zona rural del municipio de Cumbal donde, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, la situación de orden público mantiene en alerta a las comunidades locales ante la presencia constante de actores armados.

Según el informe oficial, los enfrentamientos se extendieron a lo largo de varias horas durante la tarde, involucrando despliegues tácticos a ambos lados de la frontera, desde el sector conocido como Chilma Bajo y otros puntos estratégicos en la línea limítrofe entre Colombia y Ecuador. Las tropas de ambos ejércitos participaron en el operativo sin que se reportaran muertos ni heridos entre sus filas, mientras indicaron que el saldo definitivo para el grupo al margen de la ley fue la muerte de uno de sus integrantes y heridas de gravedad en otros cuatro.

La operación se llevó a cabo cerca de la frontera, donde habitantes han denunciado extorsiones y violencia constantes por parte de grupos armados ilegales - crédito EFE/Xavier Montalvo

Durante la acción militar, fueron incautados alrededor de diez fusiles, un mortero artesanal, un dron, trece granadas y una cantidad considerable de munición, todos elementos que pertenecían a la estructura insurgente conocida como Comuneros del Sur. Además, entre los efectos decomisados, las autoridades hallaron insignias y banderas correspondientes a las Autodefensas de Nariño, organización que también tiene influencia operativa en la región.

Este hallazgo motivó la apertura de una línea de investigación adicional, analizando la posibilidad de una alianza reciente entre los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño para el control territorial y la consolidación de poder armado en la frontera.

La vereda Tiuquer y el área de Mayasquer han sufrido los efectos colaterales del conflicto, y las comunidades locales han denunciado reiteradamente prácticas de extorsión, secuestro e intimidación por parte de estos grupos armados ilegales. El miedo persiste en la población civil, sacudida también días antes por un incidente similar en el municipio de El Peñol, Nariño, donde el jueves 20 de noviembre un hostigamiento armado dirigido contra la estación de Policía local obligó a los habitantes a permanecer confinados y buscar refugio.

Testimonios revelaron la intensidad del ataque e incluso narraron que algunos de los disparos impactaron viviendas. En palabras de una residente, que según El Tiempo fueron grabadas en video durante esos momentos: “Desde esa montaña están disparando los guerrilleros a los policías, otra vez no puede ser, no nos dejan vivir tranquilos“, reflejando el temor y la desesperación que vive la población ante la amenaza constante.

La operación conjunta se realizó en la vereda Tiuquer, donde el grupo Comuneros del Sur mantiene influencia. - crédito AFP

Los Comuneros del Sur surgieron recientemente como una escisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, desde el año pasado, mantienen abierta una mesa formal de diálogo con el Gobierno Nacional de Colombia. Este proceso de paz incluyó el pasado 5 de abril la firma de un acuerdo de entrega de armas, suscrito en la ciudad de Pasto por el presidente Gustavo Petro, con el propósito declarado de permitir una transición a la vida civil de los excombatientes.

No obstante, las operaciones militares recientes en la región revelan que una cantidad relevante de material de guerra continúa en poder de la organización, lo que constituye un obstáculo importante para la consolidación de la paz en el sur de Nariño.

Las autoridades trabajan actualmente en la consolidación de zonas de concentración para exintegrantes de los Comuneros del Sur, con el municipio de Cumbal considerado como posible ubicación. Este procedimiento forma parte de la estrategia nacional de reincorporación social y desmovilización, la cual busca normalizar la vida en aquellas regiones históricamente afectadas por la violencia armada.

A pesar de estos anuncios, la comunidad y los observadores aún no han recibido información oficial sobre el impacto de los más recientes enfrentamientos en la continuidad de las negociaciones ni sobre los ajustes que pudieran requerirse para asegurar los acuerdos alcanzados hasta ahora.

El proceso de paz con los Comuneros del Sur enfrenta retos tras el último enfrentamiento registrado en Nariño. - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

El episodio del sábado fue la primera confrontación directa entre los Comuneros del Sur y la fuerza pública desde la apertura de las negociaciones de paz, un hecho que tensiona tanto la mesa de diálogo como el ambiente de seguridad en el límite entre Colombia y Ecuador. La operación binacional dejó expuesta la compleja situación de seguridad estructural en la región fronteriza, elevando las exigencias para la vigilancia y el control territorial por parte de las autoridades.