Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

La noche del 22 de noviembre de 2025, el creador de contenido Nicolás Arrieta, conocido por una gran cantidad de polémicas en redes sociales, se vio envuelto en un hecho que rápidamente se viralizó, teniendo en cuenta que involucró a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraban vigilando la presentación de Blessd en Vive Claro.

Tras asistir al concierto del reguetonero paisa, el creador de contenido protagonizó una escena que fue registrada en varios videos tomados por los asistentes, que decidieron difundirlos en plataformas digitales. En el material audiovisual que se viralizó en pocos minutos se le observa alterado y denunciando el robo de una cadena.

En las imágenes, Arrieta indicó que fue víctima de un hurto dentro del recinto de eventos y reclamó a la Policía por la supuesta falta de acciones ante su denuncia, asegurando que incluso les mostró un video del momento en que ocurrió el robo y que no hicieron absolutamente nada.

El influencer, visiblemente exaltado, increpó a uno de los agentes, pues en las imágenes se observa el momento en el que lo insultó y le exigió que lo arrestara, incluso extendiendo las manos para que le colocaran las esposas. Pese a su actitud, los uniformados ignoraron su petición mientras él continuó con los insultos y el desafío a la autoridad.

Otra pelea de Nicolás Arrieta en el Vive Claro

Otro video captado en el mismo lugar demostró cómo Arrieta seguía alterado y hasta agredió a un hombre con una mazorca. En ese momento, el creador de contenido también se mostró alterado, pese a que un policía intentó tranquilizarlo en repetidas ocasiones, sin éxito alguno.

Este comportamiento fue ampliamente comentado en redes sociales, en las que una gran cantidad de usuarios especularon sobre el posible consumo de sustancias por parte del creador de contenido, pese a que ya había dicho que estaba trabajando en su recuperación.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Nico siempre trata de salir del hueco, pero al final recae”, “Ya este man tocó fondo”, “Ese man ya solo inspira pesar”, “Siempre en severo viaje”, “El vicio es cosa tenaz” y “Pensar que este man fue uno de los grandes youtuber y pioneros de los creadores de contenido en Colombia, lástima por el man, no pudo contra sus vicios”.

Entre tanto, otros mostraron solidaridad, lejos de las fuertes críticas que recibió por su actuación en el evento: “Que lastima Nicolás necesita tanta ayuda”, “Parce, el man necesita ayuda yo lo sigo pero el necesita ayuda”, “” y “La gente debe cuidar su salud metal, y ven esto como gracia. Que tristeza de verdad”.

En medio de las críticas, algunos se refirieron a su próximo ingreso a uno de los realities más famosos del país: “Este man si va ser el desmadre en la casa de los famosos”, “¿Se imaginan esa persona encerrada más de 3 meses en una casa de convivencia?” y “Sabía que iba a hacer algo vergonzoso antes de entrar a La casa de los famosos”.

Todos estos comentarios de sus seguidores demuestran que la trayectoria de Nicolás Arrieta ha estado marcada por su estilo provocador y por abordar temas de actualidad nacional, así como las constantes críticas a otros creadores de contenido y relatos personales sobre su salud mental y consumo de drogas.

El famoso inició su carrera en YouTube, y desde entonces ha diversificado su contenido, manteniendo siempre una presencia controversial, por lo que algunos de sus seguidores reiteran que las actitudes como la protagonizada en el Vive Claro son normales.

Esta situación tiene en alerta a la audiencia, teniendo en cuenta que Nicolás Arrieta fue seleccionado por votación para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos. Aunque no se ha confirmado si los hechos ocurridos en el Vive Claro podrían afectar su ingreso al programa de RCN.