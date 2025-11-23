Mauricio Gómez Amín negó que el liberalismo apoye a Iván Cepeda como candidato presidencial: “No lo cuente para ese Frente Amplio”

El senador Mauricio Gómez Amín cuestionó los alcances de las declaraciones de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la presidencia - crédito suministrada a Infobae - Colprensa

El nuevo capítulo en la disputa por la integración del liberalismo al proyecto presidencial del senador Iván Cepeda expuso lo que serían las tensiones internas y las controversias de las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2026. Mientras el congresista del Pacto Histórico celebró la adhesión de un sector liberal a su campaña, voces autorizadas en el partido rojo rechazaron de plano cualquier apoyo institucional.

“Hoy recibo el valioso respaldo de un sector muy representativo del liberalismo. Considero que esta es una demostración concreta de que ha comenzado ya el proceso de construcción del Frente Amplio”, enfatizó Cepeda, luego de que un sector, denominado liberalismo democrático, se sumara a su aspiración, de acuerdo a lo que compartió en sus redes sociales, en las que compartió postales de este cónclave con sus simpatizantes.

Con este video, el senador Iván Cepeda confirmó el respaldo de sectores del liberalismo a su campaña presidencial, en 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

Para Cepeda, ganador de la consulta del 26 de octubre, la incorporación de fuerzas liberales y de centro constituye un paso decisivo hacia la consolidación de una plataforma electoral capaz de disputar la Presidencia. “El Partido Liberal no es un partido de izquierdas, pero hay una izquierda liberal sin lugar a dudas, y con la cual nos unen identidades políticas profundas”, afirmó el congresista de la coalición de Gobierno.

En efecto, el senador, que se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con más del 64% de los votos, interpretó la llegada del liberalismo democrático como un factor clave para fortalecer su coalición. Según el senador, esta integración es “fundamental para consolidar una propuesta competitiva” y representa la oportunidad de construir la “más amplia convergencia para triunfar en las elecciones del 2026”, declaró.

El panorama electoral, por lo visto, favorece el optimismo de Cepeda. Una encuesta reciente del Centro Nacional de Consultoría (CNC) lo muestra como el candidato con mayor intención de voto, con un 20,9 %. El estudio también indica que el electorado está dividido y que el Pacto Histórico y Colombia Humana cuentan con mayor respaldo que el Centro Democrático y otros partidos tradicionales.

Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 - crédito Colprensa

Precandidato liberal desmintió a Cepeda

No obstante, la narrativa de unidad progresista fue desmentida de manera tajante por Mauricio Gómez Amín, precandidato presidencial liberal, que negó cualquier respaldo institucional a Cepeda. En un video compartido en sus redes sociales, al parecer fragmento de una entrevista a un medio de comunicación, se expresó de forma tajante frente a las declaraciones del aspirante presidencial del petrismo.

“No cuente con el liberalismo para ese Frente Amplio”, advirtió el congresista atlanticense, que ha expresado su deseo de presentarse en la contienda. Y fue más allá al cuestionar la estrategia de sumar a su partido a la coalición de izquierda, pues “más que una verdad, es una forma de confundir a la opinión pública. Así lo hizo Roy invitándonos al Frente Amplio. Yo mismo le dije que no cabíamos ahí”, sostuvo.

El senador y precandidato presidencial por el liberalismo le salió al paso de las afirmaciones del aspirante oficialista Iván Cepeda, que sacó pecho por el respaldo liberal - crédito @MauricioGomezCO/X

En ese orden de ideas, el precandidato presidencial explicó que su aspiración presidencial busca precisamente evitar que figuras como Cepeda o Roy Barreras influyan en el rumbo del partido. “Yo tomé la decisión hace tres, cuatro meses de aspirar por el liberalismo, precisamente para eso, para blindar las puertas del liberalismo ante personas como Roy y Cepeda que pescan en río revuelo”, afirmó.

Según el senador, “a través del estado permean a nuestro partido”. Y zanjó cualquier especulación sobre una posible alianza: “Nosotros no vamos a estar en el 26 con el petrismo, no vamos a estar con la gente que trabajó con el gobierno de Petro y no vamos a estar con Iván Cepeda. Que eso quede claro, eso es una decisión tomada”, sentenció el parlamentario en sus afirmaciones, replicadas en sus redes sociales.