María Fernanda Cabal también apuntó a Gustavo Petro, por lo que sería el maltrato a la fuerza pública: “El respeto no se exige, se gana”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático no ocultó su molestia por la manera en que el jefe de Estado estaría, según ella, irrespetando a los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, a raíz del reciente incidente en Cali

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad de lo sucedido en Cali para irse lanza en ristre contra el presidente - crédito Colprensa - Presidencia

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó el domingo 23 de noviembre duras críticas directas al presidente de la República, Gustavo Petro, tras un incidente con miembros de la fuerza pública durante un acto oficial en Cali. Y que se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, al ser entendido como un acto de irrespeto contra los altos oficiales.

La discusión pública se dio luego de que el mandatario, durante el evento de la entrega del Multicampus Universitario de la Ladera, en la capital vallecaucana, ordenó que un general de la Policía tomara asiento ante el público; lo que fue percibido como una falta de respeto por algunos sectores políticos y mediáticos; entre ellos, por algunos de los precandidatos presidenciales de oposición, que hicieron énfasis de este asunto.

Durante su más reciente visita a Cali (Valle del Cauca), el presidente de la República fue criticado la manera en que se refirió a un oficial - crédito @petrogustavo/X

Así acusó María Fernanda Cabal a Gustavo Petro de maltrato a la fuerza pública

Las declaraciones de la congresista, a través de su perfil de X y en respuesta al primer mandatario, cuestionaron el comportamiento de Petro hacia los altos mandos militares y policiales. “Despreciable actitud de Petro que se arrodilla ante los guerrilleros con los que dice hablar de paz y maltrata a los hombres de la fuerza pública. El respeto no se exige. Se gana y eso jamás los tendrá”, señaló Cabal en su publicación.

Así pues, la senadora y aspirante presidencial expresó su inconformidad, por lo que consideró una política de maltrato contra los integrantes de la institución armada, en contraste con la apertura del presidente a diálogos de paz que no han llegado a feliz término; por lo que puso en evidencia lo que sería el fracaso de la política de Paz Total. Según ella, este tipo de conductas minan el respeto institucional.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal hizo énfasis en sus cuestionamientos al presidente Gustavo Petro y el trato a las FF. MM. y la policía - crédito @MariaFdaCabal/X

Es válido destacar que el episodio que desató la controversia ocurrió el viernes 21 de noviembre de 2025 durante la presentación del nuevo centro universitario: que de acuerdo con fuentes oficiales, planea beneficiar a unos 9.000 jóvenes e implicó una inversión de cerca de $45.000 millones, tras adquirirse el predio a la Universidad Libre.

En presencia de autoridades y público, Petro se dirigió directamente a un alto oficial de la Policía Nacional. “¿Dónde está el general de la Policía?”, afirmó el primer mandatario que, acto seguido, y ante la mirada de los asistentes, insistió. “Tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo”, dijo el presidente. El gesto fue registrado por cámaras y testigos, lo que desató fuertes reacciones en las redes sociales.

Vicky Dávila también se refirió a la polémica de Gustavo Petro en Cali

La periodista Vicky Dávila publicó a través de sus canales digitales una fuerte crítica al presidente, al analizar el significado del incidente. “Las cámaras enfocan a un uniformado que se sienta sumiso ante el escarnio. Y a Petro le pasan otro vasito lleno, no se sabe de qué, pero es una toma corta. Obvio, también se lo sirve un uniformado sometido a sus caprichitos. Este autoritarismo hay que derrotarlo en las urnas”, expresó Dávila.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las críticas de la precandidata presidencial Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Tras este suceso, que causó indignación en las plataformas digitales, la precandidata presidencial expresó un contundente mensaje. “Nuestras Fuerzas Armadas volverán a brillar y a ser respetadas. Lo que hace Petro no tiene perdón”, afirmó Dávila, que reitero la denuncia hacia lo que considera un acto de humillación y dominio injustificado sobre la fuerza pública.

En medio de la controversia, el mandatario se pronunció y respondió a las críticas a través de medios y redes sociales. “En una democracia la fuerza pública se somete al mandatario por orden constitucional. El presidente es el comandante supremo de la fuerza pública, eso dice la constitución. Me equivoque o no, soy el responsable”, señaló Petro frente a los dardos que ha recibido por cuenta de este viral suceso.

De hecho, defendió el alcance de sus órdenes y su derecho, como jefe de Estado, a dirigir la institución armada. “Mi orden a la policía nacional es perseguir a los compradores de votos en toda Colombia”, expresó el presidente y acotó que la prioridad institucional debe ser la protección de todos. “Orden a la policía es resguardar los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas”, puntualizó.

