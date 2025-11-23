Colombia

Fiscalía entrega restos de víctimas en investigación que involucra al exciclista ‘Lucho’ Herrera

Autoridades judiciales avanzan en la devolución de restos humanos a familiares de desaparecidos en Fusagasugá, mientras el exciclista colombiano es investigado por los delitos de desaparición forzada y homicidio

Guardar
El exdeportista colombiano es investigado
El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

La Fiscalía General de la Nación entregó los restos de dos campesinos víctimas de desaparición forzada en 2002, en un caso que involucra al exciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, actualmente investigado por presuntamente haber ordenado el crimen para apropiarse de tierras ajenas.

Según información publicada en W Radio, los cuerpos identificados corresponden a Víctor Manuel Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, secuestrados y desaparecidos junto a otros dos hombres en la zona rural de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, hace más de dos décadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entrega de los restos se realizó en actos privados en Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca), con acompañamiento psicosocial, técnico y jurídico para las familias.

La Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía presidió las ceremonias, permitiendo a los familiares iniciar los rituales de despedida.

De acuerdo con el informe del ente acusatorio, citado por Cambio, las identificaciones se lograron gracias a pruebas de ADN y cotejo genético, con una probabilidad superior al 99%, después de que los restos permanecieran ocho años en un depósito forense.

Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La ceremonia de entrega digna de los restos de Víctor Manuel Rodríguez Martínez contó con acompañamiento psicológico y jurídico para las familias - crédito UBPD

Cronología del caso

El caso se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, en sus testimonios dados a las autoridades y revelados por Noticias Uno, señalaron al campeón de la Vuelta a España 1987 como la persona que solicitó la desaparición de los campesinos.

Según sus declaraciones, el exciclista habría presentado a las víctimas como supuestos milicianos de las antiguas Farc, aunque en realidad, según los exparamilitares, el objetivo era despojarlos de sus tierras, que colindaban con una finca de Herrera.

Testimonios de alias Ojitos y
Testimonios de alias Ojitos y alias Menudencias vinculan a Lucho Herrera con la solicitud de desaparición de cuatro campesinos - crédito Colprensa

Gómez Flórez relató que, tras una reunión con el exciclista colombiano, el jefe paramilitar Martín Llanos ordenó a su grupo “ayudar al ciclista en lo que él quisiera”. Huertas, por su parte, afirmó que los cuerpos fueron inhumados en una finca sobre la vía Novilleros a La Aguadita, zona rural de Fusagasugá.

Los testimonios también incluyen detalles sobre la supuesta entrega de fotografías de las víctimas y dinero por parte de “Lucho” Herrera a los exparamilitares, con la instrucción de ejecutar el crimen, según consta en sentencias de Justicia y Paz.

No obstante, alias Ojitos aseguró que, tras los hechos, supo que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados y que la verdadera razón de su asesinato fue la negativa a vender sus terrenos.

En este sentido, el 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Luis Herrera por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.

El exdeportista habría entregado 40
El exdeportista habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas a los paramilitares, según declaraciones judiciales - crédito archivo Colprensa y Óscar Pérez/Colprensa

Defensa de Lucho Herrera

En medio de la investigación, Luis Alberto Herrera, tras comparecer en versión libre ante la Fiscalía General de la Nación el 5 de junio de 2025, ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con actividades criminales.

Durante la audiencia, el exciclista sostuvo que fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares, al considerar que intentaron involucrarlo en el caso para obtener dinero. “Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado, ellos me pueden sacar”, manifestó el exciclista en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Así mismo, Herrera afirmó que entregó 10 millones de pesos en efectivo a un hombre que se identificó como miembro de las Autodefensas del Casanare, con la promesa de excluirlo de las investigaciones.

Su abogado, Hernando Benavides, reiteró que su defendido fue objeto de una extorsión y no tuvo participación en los crímenes.

Luis Alberto "Lucho" Herrera niega
Luis Alberto "Lucho" Herrera niega su participación en la desaparición, pero admite haber pagado 10 millones de pesos para desvincularse de la investigación - crédito redes sociales/X

Del mismo modo, “Lucho” Herrera expresó su disposición a colaborar con la justicia y rechazó los señalamientos en su contra, argumentando que provienen de personas condenadas por delitos graves que buscan beneficios judiciales, y recordó que ya había informado a las autoridades sobre los intentos de extorsión en años anteriores.

Por el momento, el proceso judicial se encuentra en fase preliminar. La Fiscalía debe determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el exciclista, mientras las familias de las víctimas esperan avances en la búsqueda de verdad y justicia.

Mientras los restos de Rodríguez Martínez y Torres Vega ya fueron entregados, las familias de Guerrero Jiménez y Rodríguez Martínez continúan a la espera de respuestas sobre su paradero.

Temas Relacionados

Lucho HerreraFiscalía General de la NaciónEntrega de cuerposAutodefensas Campesinas del CasanareLuis Alberto HerreraDesaparición forzada en CundinamarcaVíctor Manuel Rodríguez MartínezDiuviseldo Torres VegaFusagasugáCundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos volvió con su discurso de los “extremos políticos”: “Es una estrategia que frena el progreso”

El expresidente enfatizó que la división social constituye una barrera para el desarrollo y propuso reemplazar la confrontación ideológica por una búsqueda activa de puntos de encuentro

Juan Manuel Santos volvió con

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Mujer fue hallada muerta en un estadero de Bolívar; presuntamente, falleció por asfixia mecánica

Habitantes de la zona afirmaron que un día antes la joven fue vista con un hombre, que ya está siendo buscado por las autoridades como el principal sospechoso

Mujer fue hallada muerta en

Gustavo Petro le dio la espalda a Nicolás Maduro en medio de crisis entre Venezuela y Estados Unidos: “Yo no lo apoyo”

El presidente aseguró que busca para el vecino país una solución diplomática que permita disipar el conflicto internacional y una posible invasión a Venezuela

Gustavo Petro le dio la

Daniel Quintero se fue en contra de Abelardo De La Espriella por mensaje en que hacía llamado a la unión: “Lo va a devorar la misma derecha”

El exalcalde de Medellín respondió al mensaje del precandidato presidencial, sugiriendo que sus principales obstáculos provendrán de su propio sector político, generando debate en redes sociales

Daniel Quintero se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe conmovió a sus

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

Sara Corrales responde con fuerza a las críticas por hacer ejercicio durante su embarazo

Blessd sorprende en su segunda fecha en Bogotá y le regala una casa a una fan: así fue el emotivo momento

Otro viernes de locos sigue cautivando a los usuarios de Disney+ Colombia

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga

Colombia entra en la era de los estadios modernos: así van los proyectos en El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón