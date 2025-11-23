Colombia

Esposa de Armando Benedetti reveló cómo cobra su sueldo su marido, como ministro del Interior, luego de ser incluido en la Lista Clinton

Adelina Guerrero Covo, que en su momento denunció al titular de la cartera política por presunta violencia de género, habló sobre la manera en que la inclusión de su pareja en el filtro de Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos ha traído serias repercusiones en su hogar

Guardar
A pesar de las acusaciones
A pesar de las acusaciones públicas sobre su esposo, Adelina Guerrero mantuvo en su momento su postura firme y aclaró que no ha sido agredida por Armando Benedetti - crédito @adeguerrerocovo - @armandobenedetti/Instagram

La inclusión del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton por parte de Estados Unidos desencadenó una serie de consecuencias financieras y personales que afectan no solo al funcionario, también a su entorno más cercano. La medida, que implica un veto por parte de empresas de ese país, tuvo un impacto inmediato y profundo en la vida cotidiana, según relató su esposa Adelina Guerrero Covo.

De acuerdo con el relato de la mujer a Semana, la primera reacción fue la de desconcierto, sumada a las dificultades que vinieron luego en su día a día: pues no pudieron utilizar los métodos de pago a los que estaban acostumbrados, lo que representó una especie de “muerte financiera” para el funcionario y, por lo visto, para su círculo cercano. La determinación, cabe destacar, se dio a conocer el pasado 24 de octubre.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Estuvimos varios días en shock, varios días impactados. Para mí, la lista Clinton desde que existe, siempre se habían metido personas narcotraficantes. Nunca hemos tenido ningún tipo de actividad alrededor del narcotráfico. Terminar en una lista al lado de narcotraficantes es muy fuerte y además las sanciones que vienen con eso”, afirmó Guerrero al citado medio, en declaraciones que causaron un remezón mediático.

El ministro Armando Benedetti negó
El ministro Armando Benedetti negó nexos con el narcotráfico y atribuye la sanción a su defensa del presidente Petro - crédito Colprensa

Así fue cómo afectó la inclusión en la Lista Clinton a Armando Benedetti y su esposa

En el referido diálogo, la esposa del ministro detalló que uno de los primeros efectos fue la cancelación inmediata de las tarjetas bancarias de Benedetti, seguida pocos días después por la notificación del cierre de sus cuentas. La sanción no solo ha alterado la forma en que el ministro accede a sus recursos, sino que ha obligado a modificar rutinas básicas que se han vuelto, según su testimonio, toda una odisea.

En ese sentido, Guerrero Covo, hija de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) Adelina Covo, explicó que ahora Benedetti debe recibir su salario mediante un procedimiento inusual. “Creo que es a través de un cheque. A través de un cheque toca ir al banco y que se lo entreguen en efectivo”, dijo. Esta restricción, derivada del veto de empresas como Visa y Mastercard, complica la recepción de su sueldo.

En cuanto a la vida diaria, Guerrero señaló que la familia aún no ha planificado viajes al exterior, pero ahora debe analizar cuidadosamente las implicaciones de la sanción en materia de movilidad y relaciones con aerolíneas- “Tenemos que ver, tenemos que investigar las implicaciones de que él esté en la lista Clinton, por ejemplo, el tema de los viajes”, remarcó la mujer, que ya no puede pagar el mercado por medios electrónicos.

La mayor crisis pública de
La mayor crisis pública de la pareja se presentó en julio del 2024, tras un grave episodio en España - crédito Adelina Guerrero / Instagram

“Ya el tema que sí he sentido un poquito es todo lo que es el tema transaccional, que en principio tampoco debería uno meterle tanta tiza al tema porque no es tan grave. Eso no significa que yo no puedo ir al Éxito (sic) y comprar el mercado, me explico. Además, yo no tengo ningún problema”, aseguró Guerrero Covo, que en su momento insinuó en sus redes sociales que se había separado del ministro; aunque hubo reconciliación.

El alcance de la medida se extiende más allá de Benedetti. El presidente de la República, Gustavo Petro; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, también figuran en la lista, lo que ha generado dificultades adicionales para el círculo presidencial. La más reciente, referente al dúo Petro - Alcocer, pues de acuerdo con el primer mandatario, se separó de su cónyuge “desde hace varios años”.

Se conoció, por declaraciones del propio gobernante, que la primera dama enfrenta obstáculos para regresar al país, a lo que se sumó, por lo divulgado en días anteriores, que el mantenimiento del helicóptero presidencial fue suspendido. “La mamá de Antonella (una de las dos hijas de Petro) no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno”, expresó el presidente.

El presidente Gustavo Petro rechazó
El presidente Gustavo Petro rechazó decisión de Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, la empresa italiana Leonardo Helicopters, responsable del mantenimiento de la aeronave presidencial, comunicó el 17 de noviembre la suspensión temporal de todas las actividades de soporte hasta recibir autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ante esta situación, Petro anunció acciones legales frente a la terminación unilateral del contrato.

Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito”, declaró el presidente en la red social X; en declaraciones que llevaron a los críticos al primer mandatario a expresar sus informidades en las plataformas digitales.

Temas Relacionados

Adelina Guerrero CovoArmando BenedettiMinistro del InteriorAdelina GuerreroLista ClintonLista OfacGobierno PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron a hombre en Cocorná por abusar sexualmente de sus dos hermanas: el sujeto ya había estado bajo la lupa de las autoridades

El señalado criminal había estado en prisión, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos

Capturaron a hombre en Cocorná

Andrés Guerra destapó lo que sería la crisis interna en el Centro Democrático, por culpa del proceso de escogencia de su candidato presidencial

El senador, que declinó su aspiración a convertirse en el nominado de su colectividad, al parecer consciente de sus pocas posibilidades, contó detalles reveladores de lo que serían las pujas al interior de la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Andrés Guerra destapó lo que

Rafael Santos reveló cómo estaba el cuerpo de Martín Elías tras sufrir violento accidente que terminó en su muerte: “Hablaba”

El hermano mayor de Martín Elías compartió detalles inéditos sobre la lucha del joven cantante por sobrevivir, aclarando mitos y mostrando una versión poco conocida de la tragedia

Rafael Santos reveló cómo estaba

Mafe Cabal se despachó contra políticos que aseguran querer salvar al país: “Nos toca tragar sapos, porque el enemigo es Petro”

La precandidata presidencial aseguró que no quiere alianzas con “petristas disfrazados”

Mafe Cabal se despachó contra

Red de Veedurías de Colombia advirtió que existiría una ‘puerta giratoria’ en las elecciones a contralores territoriales: esta es la denuncia

Pablo Bustos, titular de esta dependencia, expresó su preocupación por la manera en que se estarían registrando en diferentes procesos a lo largo y ancho del territorio nacional; en especial, por lo que estaría ocurriendo en Cartagena

Red de Veedurías de Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Shakira despidió a su sobrino

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles