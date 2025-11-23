Colombia

Blessd sorprende en Vive Claro y le regala una casa a una fan: así fue el emotivo momento

La mujer mostró una clara expresión de sorpresa al escuchar el anuncio frente al público, mientras los asistentes reaccionaron con una ovación que se prolongó varios segundos en el estadio

El concierto de Blessd en el estadio Vive Claro de Bogotá, realizado el sábado 22 de noviembre, no solo marcó un hito en la carrera del cantante urbano, sino que también dejó uno de los gestos más comentados de la jornada musical.

En medio de su presentación ante miles de asistentes, el artista antioqueño anunció que regalaría una casa a una de las espectadoras, un acto que desató ovaciones, lágrimas y una ola de reacciones tanto en el escenario como en redes sociales.

La jornada musical, considerada por el propio artista como “su primer estadio”, reunió a un público multitudinario que acompañó al intérprete durante toda su presentación. Blessd, uno de los referentes actuales del género urbano en Colombia, aprovechó este escenario para compartir con sus seguidores varias reflexiones personales y un anuncio que rápidamente sería tendencia.

Miles de personas aplaudieron el anuncio de Blessd, mientras la fanática recibía la noticia de su nuevo hogar. - crédito captura de video

Un anuncio inesperado en medio del concierto

El momento que definiría la noche ocurrió después de que Blessd interpretara algunos de los éxitos más recientes de su discografía. Durante una pausa en la presentación, el artista invitó a una mujer del público a subir al escenario. Frente a los asistentes, Blessd expresó que quería reconocerla con un gesto significativo.

“Familia, de verdad, muy agradecidos con todos ustedes”, dijo inicialmente, generando expectativa entre los presentes. Luego añadió: “Eso no es nada para lo que se merece. Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba. Así que yo quiero un aplauso para ella”.

La beneficiada mostró evidente sorpresa al escuchar el anuncio, mientras el público aplaudía y celebraba el gesto. Blessd la abrazó y aclaró que su equipo coordinaría la entrega del inmueble tras finalizar el evento. “Mi cielo, ahorita ya vamos a cuadrar todo. Disfrute de su casa, mi amor. Yo sé que le va a gustar mucho. Regálenme una bulla para ella”, concluyó el cantante.

El acto, compartido por los asistentes a través de videos y reacciones, se convirtió en uno de los puntos más destacados de la noche, dejando una imagen que rápidamente trascendió más allá del concierto.

Durante su espectáculo, Blessd destacó la importancia de sus seguidores y cumplió un sueño significativo para una asistente.- crédito Colprensa

Una presentación marcada por la emotividad

El espectáculo también estuvo acompañado de otros momentos cargados de emoción para el artista paisa. Antes de la salida de Blessd al escenario, el streamer Westcol, quien participó como DJ invitado, ofreció un mensaje especial dedicado al cantante, a quien considera uno de sus mejores amigos. Su intervención preparó al público para lo que sería la aparición del reguetonero.

Cuando Blessd finalmente ingresó al escenario, lo hizo interpretando ‘Condenado al éxito II’, un tema que ha relacionado con los hitos más importantes de su carrera. Al observar el estadio completamente lleno, el artista se arrodilló y se mostró visiblemente conmovido por la magnitud del momento. Mientras los asistentes coreaban la canción, Blessd motivó a sus seguidores con un mensaje sobre la importancia de luchar por sus propias metas.

“Ustedes saben lo que me marca esta canción, esta canción marcó mi vida y sé que la de ustedes también. Si ustedes tienen un sueño, levántense a diario pa’ cumplirlos”, expresó ante la multitud.

El concierto representó un paso significativo dentro de su trayectoria musical, especialmente luego de dos presentaciones con boletería agotada en Bogotá durante 2024 y del lanzamiento de su álbum Trinidad Bendita, una producción que logró ubicarse en los listados musicales más relevantes del año.

El gesto de regalar una vivienda se convirtió en el momento más comentado del concierto en el estadio Vive Claro. - crédito @blessd/ Instagram

Un cierre que dejó huella entre los asistentes

Con una mezcla de música, emociones y gestos hacia sus seguidores, Blessd cerró su presentación en el Vive Claro consolidando una de las noches más memorables de su carrera. La imagen de la fanática recibiendo el anuncio de su nueva vivienda se convirtió en el símbolo del evento, destacando el vínculo que el artista mantiene con su audiencia y la importancia que atribuye al apoyo recibido durante su crecimiento profesional.

El gesto de regalar una casa, presentado en pleno escenario, se posicionó como uno de los momentos más recordados de la noche y uno de los hechos más comentados dentro de la escena urbana nacional.

