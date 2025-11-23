Atacan con explosivos el Batallón Especial Energético y Vial en Arauquita: autoridades entregan detalles

Los tatucos son armas no convencionales que elaboran los grupos armados organizados de manera artesanal con cilindros de gas que cargan con elementos explosivos. - Crédito: @COMANDANTE_EJC / X

Reportaron un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca. Hacia las 4:30 de la tarde de este sábado 22 de noviembre, guerrilleros presuntamente integrantes del ELN lanzaron un artefacto explosivo improvisado, conocido como tatuco, contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicado en el municipio de Arauquita.

Según los reportes iniciales, el proyectil fue detonado con la aparente intención de impactar las instalaciones militares. El Ejército Nacional confirmó que no hubo militares ni civiles heridos, y que tampoco se registraron daños en la estructura. Sin embargo, el estruendo causó pánico entre los habitantes, quienes señalaron que minutos después se escuchó el sobrevuelo de aeronaves en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este nuevo atentado ocurre en medio de un clima de creciente tensión en el departamento fronterizo, donde los hostigamientos a la Fuerza Pública se han incrementado en la última semana.

Un ataque que se suma a una semana violenta en Arauca

De acuerdo con información preliminar, los responsables, quienes serían integrantes del frente del ELN que opera en la zona, lanzaron el tatuco desde una distancia segura y huyeron de inmediato, aprovechando la compleja geografía del territorio.

El atentado se produce apenas cuatro días después de otro hostigamiento registrado en la misma jurisdicción, lo que confirma un patrón de ataques sucesivos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

El proyectil fue detonado con la aparente intención de impactar las instalaciones militares. - Colprensa - Diego Pineda

Explosiones y ataques armados en el país: Antioquia también fue blanco

El ataque en Arauquita coincidió con otro hecho violento ocurrido en Antioquia. El miércoles 19 de noviembre, una fuerte detonación destruyó varios tramos de la carretera que comunica a Medellín con la región Caribe, entre Yarumal y el Alto de Ventanas. La acción —que dejó cráteres y daños en los kilómetros 40 al 43— habría sido ejecutada por el frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’, en aparente retaliación por operaciones recientes de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, que llevaron a la captura de alias Richard, señalado experto en explosivos.

Cuatro militares heridos en otro ataque armado en Arauquita

El pasado 18 de noviembre, a plena luz del día, una patrulla del Ejército que transitaba por la vía hacia el terminal de transporte de Arauquita fue atacada a disparos, dejando cuatro uniformados heridos. La camioneta institucional recibió al menos diez impactos, según las primeras versiones. Los soldados fueron trasladados a un hospital de la capital del departamento.

La camioneta institucional recibió al menos diez impactos. - crédito X

Las autoridades mantienen la hipótesis de que grupos armados que delinquen en el municipio estarían detrás de este atentado, mientras continúan las labores de verificación.

Oleoducto Caño Limón-Coveñas también fue atacado

El lunes festivo 17 de noviembre, en la vereda Las Acacias, zona rural de Arauquita, un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas resultó afectado por un ataque que generó una pérdida de contención. Cenit, filial de Ecopetrol, activó un plan de contingencia para contener el derrame y mitigar el impacto ambiental. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables.

En el último año, el departamento ha sufrido 12 secuestros de uniformados y dos atentados contra líderes políticos, incluyendo el ocurrido el 10 de noviembre contra el gobernador Renson Martínez, quien salió ileso gracias a la reacción de sus escoltas.

Presuntos integrantes del ELN lanzaron un artefacto explosivo improvisado, conocido como tatuco, contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

La estructura que opera en la región

Las Fuerzas Militares atribuyen la mayoría de estos hechos al Frente de Guerra Oriental del ELN, comandado por Gustavo Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, considerado uno de los jefes más radicales y estrategas de esa organización.

Según inteligencia militar, los cabecillas se refugian en territorio venezolano, específicamente en el estado Apure, desde donde coordinan acciones contra la Fuerza Pública en el oriente colombiano. Esta situación ha dificultado su captura y ha permitido la expansión de sus acciones en Arauca.