Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló que su vida estuvo en riesgo: “Me puso la pistola en la frente”

El famoso sintió temor por su integridad mientras intentaba proteger a su pareja de ese momento

El famoso fue entrevistado en
El famoso fue entrevistado en un programa colombiano en el que relató detalles de una de las experiencias en la que sintió de cerca la muerte

El actor argentino Juan Guilera, conocido por su participación en diversas producciones muy exitosas en la televisión colombiana, relató un episodio en el que su vida estuvo en peligro durante un robo a mano armada por parte de dos jóvenes.

La traumática experiencia ocurrió cuando aún residía en Argentina y lo afectó profundamente. El famoso, que es reconocido por sus papeles en producciones como Romina poderosa y la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, relató en Se dice de mí, que se encontraba compartiendo con su compañera sentimental de aquel entonces cuando fue abordado por los delincuentes.

El actor recordó que el asalto lo vivió junto a su entonces pareja, la actriz Thelma Fardin, con la que compartía elenco en Patito Feo. Según relató, los dos se encontraban disfrutando de una tarde tranquila cuando una joven se acercó a pedirles fuego, a pesar de que ninguno de los dos fumaba, además de tener otras actitudes sospechosas.

Juan Guilera actuó en ‘Patito
Juan Guilera actuó en 'Patito Feo', pero dejó su país para buscar nuevas oportunidades

Guilera sospechó que la joven que lo acompañaba los había reconocido, ya que era habitual verlos juntos en público. Poco después, la pareja, que había permanecido cerca de ellos durante varios minutos, encendió una motocicleta y apuntó la luz directamente al rostro del actor.

En ese momento, el famoso percibió que algo no estaba bien: “Frena atrás mío la moto. Cuando me doy vuelta, está así sacando una pistola. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Lo primero que hago es agarrar a mi novia, ponerla atrás y el pibe: ‘Ey, loco, dame todo, la concha de tu madre’. Y yo: ‘Pará. Tranquilo’, le digo. Me apoya la pistola así en la frente. Nunca me había pasado algo así, sentir el frío metal de una pistola en la frente. Digo, ¿me voy a morir acá? O sea, ¿este pibe me va a pegar un tiro en la cabeza?”, relató el actor.

La tensión aumentó cuando el asaltante le exigió entregar todas sus pertenencias, mientras lo amenazaba de muerte. Pese a que el actor intentó mantener la calma y proteger a su pareja, la situación le causó mucho temor.

“Yo estaba así: ‘Te la voy a hacer re fácil. Te doy todo, pero me estás apuntando con una pistola, me estoy poniendo re nervioso. Te va a ver gente, ¿por qué no la guardás?’ y así... Me dice: ‘¿Te gusta la filosofía? Yo te voy a dar filosofía. Las cosas se recuperan, la vida no se recupera. Así que dame todo y callate la boca porque te quemo acá’“, le contestó el criminal.

En ese momento, optó por guardar silencio: “No hablé más. Ahí entendí, no hablé más”, narró Guilera, asegurando que tanto él como su pareja entregaron todos sus objetos de valor, mientras el asaltante insistía en que guardara silencio.

El delincuente le apuntó firmemente
El delincuente le apuntó firmemente a la cabeza y tras robarle sus pertenencias, huyó

Antes de que los ladrones se marcharan, el actor les pidió que al menos le devolvieran los documentos: “Le digo: ‘No me podés tirar los documentos, por favor, porque me estás cagando la vida. Por favor, tírame los documentos por ahí’. Me dice: ‘Sí, sí, ya te lo tiro, ya te lo tiro’. Y con la novia cagándose de risa, se van”, recordó.

Cabe mencionar que este episodio no ha sido el único momento en que Juan Guilera ha sentido que su vida corría peligro, pues el actor sufrió un accidente automovilístico en plena carretera del que, afortunadamente, salió ileso.

Juan Guilera es muy querido
Juan Guilera es muy querido en Colombia por sus personajes

Juan Guilera, que decidió dejar su país natal para buscar oportunidades en Colombia, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más apreciados de la pantalla chica. Su trayectoria incluye el papel de Santiago Moya Marcos en la serie Romina poderosa y, recientemente, el de Andrés Ferreira en la adaptación actual de Nuevo rico, nuevo pobre.

EN VIVO - Medellín vs.

Petro estalló contra exfuncionario que

Prime Video Colombia: Estas son

Una película de navideña de

Catedral de Sal de Zipaquirá
Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Prime Video Colombia: Estas son

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

