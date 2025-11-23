7 presos se fugaron de un CAI en pleno casco urbano de Soledad, Atlántico: ya hay recapturados

Las autoridades desplegaron todo un operativo tras conocerse la fuga- crédito Alcaldía de Barranquilla

En la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025 se registró la fuga de siete presos del CAI Hipódromo, ubicado en la carrera 30 con calle 26 del barrio Hipódromo, en Soledad, Atlántico.

De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, tres de los reclusos fueron recapturados poco después, mientras que cuatro continúan prófugos. La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene un operativo especial para dar con el paradero de los evadidos.

Al parecer, el escape se produjo cuando un grupo de internos rompió el techo de la celda y abrió un hueco por el que solo lograron salir los más delgados, debido al reducido tamaño de la abertura. En total, siete personas huyeron del recinto, que al momento de la fuga albergaba a 32 reclusos.

Las autoridades recapturaron a Axel Gabriel Morales Benavides, Joel Vizcaíno Caballero y José Luis Barrios Álvarez en el sector de Villa Concord, en Malambo. Los tres permanecían privados de la libertad por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego, según confirmó el mismo medio.

Por su parte, los cuatro reclusos que permanecen en fuga han sido identificados como Osneider Enrique Daza Bolívar, capturado por homicidio; Omar Sebastián Fábregas Ferrer, Antony José Paredes Cordero y Luis Franyer Mendoza Reyes, los tres detenidos por porte ilegal de arma de fuego.

Al parecer, estos individuos estarían vinculados a las estructuras criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo de búsqueda intensiva y mantiene vigilancia reforzada en el CAI Hipódromo, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias que permitieron la evasión. El centro de atención inmediata contaba con 32 personas privadas de la libertad al momento del incidente.

Como parte de la respuesta institucional, las autoridades han implementado un cerco de seguridad en la zona y en los municipios aledaños, con el objetivo de ubicar y capturar a los cinco reclusos que aún permanecen en libertad.

Ya se han registrado múltiples fugas de estaciones de policía en 2025

Y es que en lo que va de 2025, se han reportado varios incidentes graves de fugas o intentos de fuga en estaciones de policía, lo que evidencia un problema estructural relacionado con el hacinamiento y la falta de controles efectivos.

Uno de los casos más llamativos se registró el 9 de noviembre en la estación de Policía de Barrios Unidos, en Bogotá: durante la entrega de alimentos y la limpieza rutinaria, 14 detenidos se abalanzaron contra los custodios, lo que derivó en un motín. Según la Policía, cinco reclusos resultaron heridos por arma de fuego y cuatro lograron fugarse.

De esos prófugos, al menos dos ya fueron recapturados. Las autoridades activaron un Plan Candado con despliegue en diferentes zonas de la ciudad para dar con ellos.

Este tipo de incidentes se agrava por la sobrepoblación: según la Personería de Bogotá, las estaciones de detención transitoria tienen un hacinamiento que alcanza el 169%, lo que convierte esas sedes policiales en espacios poco seguros para custodiar a las personas privadas de libertad.

Pero los intentos de fuga no solo ocurren en estaciones muy visibles: el 6 de mayo, cerca de cien hombres detenidos en la estación de Policía de San Cristóbal, sur de Bogotá, protagonizaron un amotinamiento.

Según los reportes, los reclusos abrían un hueco en la pared para intentar huir masivamente, algo que fue detectado por los guardias y controlado con el apoyo de unidades especializadas de la Policía.

Estos episodios muestran una debilidad en la infraestructura de detención policial y en los mecanismos de supervisión: el hacinamiento, la vigilancia limitada y las rutinas de custodia son factores que recurrentemente se combinan para generar fugas o intentos de escape.