Paloma Valencia radicará incidente de desacato en contra del presidente: “La orden del juez fue clara, pero Petro no la cumplió”

Senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, y el presidente Gustavo Petro - crédito Paloma Valencia/Facebook - Ovidio González/Presidencia

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, anunció que presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que este no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar y pedir disculpas públicas por acusaciones que, según la congresista, afectaron su buen nombre.

La Oficina de Prensa de la H.S. Paloma Valencia informó que la acción judicial se radicará tras la publicación de un mensaje por parte del mandatario en su cuenta de X, el cual fue presentado como cumplimiento de la decisión de un juzgado de Bogotá, pero que, a juicio de Valencia, no satisface los términos exigidos por la autoridad judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto se originó el 29 de septiembre, cuando el presidente Petro acusó públicamente a Valencia de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales. Ante estas declaraciones, un juzgado de Bogotá ordenó al jefe de Estado rectificar sus afirmaciones y ofrecer disculpas públicas, en defensa del derecho al buen nombre de la senadora.

En la comunicación de la funcioanria se detalló que, aunque el presidente publicó un texto extenso en el que abordó los señalamientos, la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez, ya que no incluyó una disculpa pública y, en cambio, reiteró afirmaciones que la congresista considera falsas y lesivas para su honra.

El presidente Gustavo Petro rectificó acusaciones contra Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

Según la versión difundida por la Oficina de Prensa de la representnte del Centro Democrático, la orden judicial exigía una rectificación sin condicionamientos, ambigüedades ni nuevos señalamientos. Sin embargo, el mensaje presidencial habría mantenido insinuaciones de responsabilidad en crímenes de Estado, lo que, a juicio de la senadora, incumple el estándar fijado por el juzgado.

Por este motivo, Valencia anunció que solicitará al juez la apertura de un incidente de desacato contra el presidente, con el objetivo de exigir el cumplimiento pleno de la orden y la garantía efectiva de sus derechos fundamentales. Además, reiteró su intención de continuar utilizando los mecanismos legales disponibles para enfrentar lo que califica como imputaciones falsas y perjudiciales para su reputación.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, anunció que presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que este no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar y pedir disculpas públicas por acusaciones que, según la congresista, afectaron su buen nombre - crédito @PrensaPalomaV/X

Entre los argumentos que sustentan la acción de desacato, Valencia enumeró varios puntos. En primer lugar, señaló que el presidente afirmó que ella era congresista cuando ocurrieron los hechos y que guardó silencio frente a las denuncias, lo cual desmintió al precisar que la política de seguridad democrática se implementó entre 2002 y 2010, mientras que su llegada al Congreso se produjo en 2014.

En segundo lugar, indicó que Petro justificó su discurso aludiendo a una supuesta responsabilidad política, pero no dejó claro, como exigía el juez, que ella no tiene relación alguna con los hechos mencionados. En tercer lugar, la senadora sostuvo que el mandatario no ofreció disculpas por el daño causado a su nombre ante la opinión pública. Finalmente, criticó que la rectificación y las excusas no se publicaron en la cuenta oficial de la Presidencia ni del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Entre los argumentos que sustentan la acción de desacato, Valencia enumeró varios puntos - crédito @PrensaPalomaV/X

La precandidata enfatizó: “La orden del juez fue clara: Petro debía rectificar y pedirme excusas públicas por haberme señalado, sin fundamento alguno, de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, pero no lo hizo”. Además, insistió en que el presidente “miente deliberadamente para imputarme una responsabilidad que no me corresponde” y que su mensaje no cumple con la exigencia judicial de dejar claro que ella no tiene relación con los hechos.

De cara a los próximos pasos, la Oficina de Prensa de la H.S. Paloma Valencia confirmó que la senadora solicitará formalmente la apertura del incidente de desacato y continuará defendiendo sus derechos fundamentales a través de las vías legales.