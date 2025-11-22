Colombia

Paloma Valencia radicará incidente de desacato en contra del presidente: “La orden del juez fue clara, pero Petro no la cumplió”

La congresista llevará su reclamo a instancias judiciales para exigir el respeto a los derechos fundamentales y a las decisiones de los jueces

Guardar
Senadora y precandidata presidencial, Paloma
Senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, y el presidente Gustavo Petro - crédito Paloma Valencia/Facebook - Ovidio González/Presidencia

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, anunció que presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que este no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar y pedir disculpas públicas por acusaciones que, según la congresista, afectaron su buen nombre.

La Oficina de Prensa de la H.S. Paloma Valencia informó que la acción judicial se radicará tras la publicación de un mensaje por parte del mandatario en su cuenta de X, el cual fue presentado como cumplimiento de la decisión de un juzgado de Bogotá, pero que, a juicio de Valencia, no satisface los términos exigidos por la autoridad judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto se originó el 29 de septiembre, cuando el presidente Petro acusó públicamente a Valencia de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales. Ante estas declaraciones, un juzgado de Bogotá ordenó al jefe de Estado rectificar sus afirmaciones y ofrecer disculpas públicas, en defensa del derecho al buen nombre de la senadora.

En la comunicación de la funcioanria se detalló que, aunque el presidente publicó un texto extenso en el que abordó los señalamientos, la rectificación no se ajustó al contenido ni a los términos solicitados por el juez, ya que no incluyó una disculpa pública y, en cambio, reiteró afirmaciones que la congresista considera falsas y lesivas para su honra.

El presidente Gustavo Petro rectificó
El presidente Gustavo Petro rectificó acusaciones contra Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

Según la versión difundida por la Oficina de Prensa de la representnte del Centro Democrático, la orden judicial exigía una rectificación sin condicionamientos, ambigüedades ni nuevos señalamientos. Sin embargo, el mensaje presidencial habría mantenido insinuaciones de responsabilidad en crímenes de Estado, lo que, a juicio de la senadora, incumple el estándar fijado por el juzgado.

Por este motivo, Valencia anunció que solicitará al juez la apertura de un incidente de desacato contra el presidente, con el objetivo de exigir el cumplimiento pleno de la orden y la garantía efectiva de sus derechos fundamentales. Además, reiteró su intención de continuar utilizando los mecanismos legales disponibles para enfrentar lo que califica como imputaciones falsas y perjudiciales para su reputación.

Paloma Valencia, senadora y precandidata
Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, anunció que presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que este no cumplió la orden judicial que le exigía rectificar y pedir disculpas públicas por acusaciones que, según la congresista, afectaron su buen nombre - crédito @PrensaPalomaV/X

Entre los argumentos que sustentan la acción de desacato, Valencia enumeró varios puntos. En primer lugar, señaló que el presidente afirmó que ella era congresista cuando ocurrieron los hechos y que guardó silencio frente a las denuncias, lo cual desmintió al precisar que la política de seguridad democrática se implementó entre 2002 y 2010, mientras que su llegada al Congreso se produjo en 2014.

En segundo lugar, indicó que Petro justificó su discurso aludiendo a una supuesta responsabilidad política, pero no dejó claro, como exigía el juez, que ella no tiene relación alguna con los hechos mencionados. En tercer lugar, la senadora sostuvo que el mandatario no ofreció disculpas por el daño causado a su nombre ante la opinión pública. Finalmente, criticó que la rectificación y las excusas no se publicaron en la cuenta oficial de la Presidencia ni del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Entre los argumentos que sustentan
Entre los argumentos que sustentan la acción de desacato, Valencia enumeró varios puntos - crédito @PrensaPalomaV/X

La precandidata enfatizó: “La orden del juez fue clara: Petro debía rectificar y pedirme excusas públicas por haberme señalado, sin fundamento alguno, de ser cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, pero no lo hizo”. Además, insistió en que el presidente “miente deliberadamente para imputarme una responsabilidad que no me corresponde” y que su mensaje no cumple con la exigencia judicial de dejar claro que ella no tiene relación con los hechos.

De cara a los próximos pasos, la Oficina de Prensa de la H.S. Paloma Valencia confirmó que la senadora solicitará formalmente la apertura del incidente de desacato y continuará defendiendo sus derechos fundamentales a través de las vías legales.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo PetroDesacato presidencialRectificación judicialBuen nombreColombia-Noticias

Más Noticias

Comienza implementación de grupos de WhatsApp del Distrito para la recolección de basuras en Bogotá

Autoridades buscan aumentar la eficacia de los servicios de aseo a través de avisos digitales personalizados y supervisión en sectores específicos

Comienza implementación de grupos de

Tarjetas amparadas de Petro y su equipo retiraron 757 millones en efectivo en dos años, según el reporte de la Uiaf

Las operaciones bancarias vinculadas al mandatario y tres colaboradoras muestran un flujo de fondos significativo, con la mayoría de los retiros realizados por titulares de tarjetas asociadas, según datos oficiales publicados tras solicitud del presidente

Tarjetas amparadas de Petro y

Denuncian irregularidades por parte del Gobierno en la entrega de predios en el Valle del Cauca

Existen familias y comunidades que han ocupado predios durante décadas, estableciendo cultivos y desarrollando actividades productivas en terrenos administrados por la SAE; sin embargo, han sido presionadas para abandonar los predios

Denuncian irregularidades por parte del

Para el Metro de la 80 en Medellín usan maquinaria alemana que no se ha usado antes en Colombia y agiliza la construcción

El proyecto de trenes eléctricos en la capital de Antioquia, según vocero, ha incorporado maquinaria que ayudarán a mejorar la construcción en Colombia

Para el Metro de la

Exembajadores advierten sobre borrador que elimina requisitos para diplomáticos: “altamente inconveniente”

Camilo Reyes Rodríguez y Luis Gilberto Murillo alertan que la propuesta podría debilitar la profesionalización de la Cancillería y afectar la representación de Colombia en el exterior

Exembajadores advierten sobre borrador que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Westcol reaccionó a la tiradera

Westcol reaccionó a la tiradera entre Pirlo y Blessd: explicó por qué no reacciona en vivo

Sara Corrales revela la rutina que diseñó para el embarazo y mantener su figura: “Me conecta, me fortalece”

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

Exseñorita Medellín aclara si las reinas están obligadas a usar ciertos vestidos y analiza el traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

Deportes

Alejandro Restrepo recibió dura sanción

Alejandro Restrepo recibió dura sanción tras protagonizar pelea que provocó su expulsión en el Junior vs. Medellín

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia