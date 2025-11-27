Colombia

Petro volvió a rectificar acusación contra Paloma Valencia, pero lanzó pulla: “Es como tirar a una bolsa de basura las historias”

El presidente se disculpó por haber asegurado que la precandidata fue cómplice de los ‘falsos positivos’

El presidente aseguró que no
El presidente aseguró que no atribuye a la senadora Paloma Valencia ninguna ejecución extrajudicial - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a presentar una rectificación por acusaciones que hizo en su momento en contra de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, en relación con ejecuciones extrajudiciales. El primer mandatario la señaló de ser “cómplice” de los mal llamados falsos positivos.

Rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”, una formulación desproporcionada que afectó su honra. Mi desacuerdo con usted permanece en el plano político y ético, no en el penal”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Indicó entonces que no le atribuye a la congresista participación directa en los crímenes cometidos por integrantes del Ejército, ni tampoco responsabilidad penal en los hechos, por los cuales no ha sido investigada y no ha recibido ninguna condena.

Sin embargo, el primer mandatario aclaró por qué sigue en desacuerdo con la congresista del Centro Democrático y para ello se refirió a una publicación de 2021 de Valencia, en la que la senadora negó que las ejecuciones extrajudiciales, que dejaron más de 6.000 víctimas en Colombia, hayan sido una política de Estado.

Jamás hubo una política de Estado para asesinar inocentes. Todo el respaldo a las Fuerzas Armadas cuya labor y sacrificio permitió que Colombia conservara la democracia y la libertad. Sin ellos los terroristas y radicales nos habrían llevado a la tiranía”, escribió la legisladora en X en su momento.

El presidente rechazó las declaraciones de la precandidata presidencia, asegurando que su punto de vista no es afín a lo investigado y concluido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –aunque esta negó que haya sido una política de Estado–.

Cuando una senadora niega que hubiera “política de Estado” justo frente a los casos que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no está haciendo un simple matiz técnico: está reforzando la vieja tesis de las “manzanas podridas” y desmarcando a la cadena de mando y a las instituciones de una responsabilidad que la justicia ya empezó a reconocer”, aseveró el primer mandatario.

Añadió: “Eso es como tirar a una bolsa de basura las historias y las duras realidades de las víctimas”.

En desarrollo...

