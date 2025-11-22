Luis Gilberto Murillo quiere adelantar la transformación de Colombia desde las regiones: estas son sus principales propuestas

El precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo es un defensor de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

“Nosotros estamos presentándole al país una propuesta que nos lleve a profundas transformaciones para que realmente construyamos la Colombia que nos merecemos”. Con esta frase, en la que el exministro de Relaciones Exterior Luis Gilberto Murillo dio a conocer la hoja de ruta y su interpretación del presdente político del país, en una construcción de la que ha hecho parte, incluso, siendo miembro del actual Gobierno.

El exministro de Relaciones de la administración de Gustavo Petro, del cual ha querido desmarcarse tras su salida, en enero de 2025, sostuvo en entrevista con Infobae Colombia que sus planes parten de “una escala de principios y de valores”, e insistió en que “el valor de la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas para nosotros es fundamental” para desarrollar lo que tiene en mente.

En ese sentido, también advirtió sobre la creciente “falta de civilidad en el diálogo político”. Para él, la diversidad y el pluralismo deben ser ejes rectores, ya que “hay ya mucha intolerancia y muy poca apertura a aceptar diferencias”, en una contienda en la que proliferan los perfiles, pero no las propuestas que -según él- estén enfocadas en los territorios y sus dificultades históricas, como ocurre en su natal Chocó.

Luis Gilberto Murillo ya superó las 600.000 firmas para inscribir su candidatura presidencial - crédito Luisa González/REUTERS

Luis Gilberto Murillo habló del contrato social incumplido y la Colombia olvidada

La visión del exministro y exgobernador del Chocó se cimenta en el reconocimiento crudo de la desigualdad territorial. “Hay muchas Colombias”, mencionó de entrada, refiriéndose tanto a la brecha socioeconómica como a las diferencias en seguridad y acceso a derechos. Y en ese sentido, Murillo describió la desigualdad territorial como una deuda histórica que debe saldarse en su administración.

“Quibdó necesitaría -hemos hecho los estudios- medio siglo para llegar a los niveles socioeconómicos de Bogotá”, dijo a Infobae Colombia. Esta notable diferencia, explicó, se replica en otras ciudades y se traduce en pobreza, violencia y necesidades básicas insatisfechas; por eso, su propuesta busca “recuperar el alma colombiana” y garantizar que el desarrollo llegue a todos los territorios.

Y explicó que no se trata de estadísticas abstractas, sino de historias humanas. “Hay asuntos que son de responsabilidad y que hay que asumirla como cuando usted tiene ese tipo de investiduras”, recalcó, haciendo un llamado a la clase dirigente para apostar por el pluralismo y el respeto ante los constantes “niveles de intolerancia” y la carencia de “apertura a aceptar diferencias” en el debate nacional.

Luis Gilberto Murillo apostará por la transición energética y el apoyo al medio ambiente en caso de ser elegido presidente - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las estrategias para una sola Colombia: seguridad, desarrollo e inversión

En este orden de ideas, el excanciller Murillo considera que “el desarrollo del país depende de cómo se desarrollen esas regiones”. Sus tres áreas estratégicas responden directamente a esa concepción y las explicó en detalle, con la finalidad de que se conozcan sus propuestas en aspectos que son de especial preocupación para los ciudadanos, y en los que confía soportar sus ejecutorias si es elegido.

1. Seguridad integral y paz territorial

En materia de seguridad, su apuesta es una visión amplia. “Estamos hablando de esa otra seguridad, no solamente la seguridad del fortalecimiento de la fuerza pública, la seguridad clásica, sino también la seguridad en términos de oportunidades para la gente en esas regiones. Que nosotros realmente logremos quitarle a las redes de las economías ilegales a los jóvenes y a nuestros niños y niñas", afirmó el exministro.

La prioridad para su eventual Gobierno será atender primero el abandono estatal, pues, a su juicio, “la responsabilidad principal es proteger a la población de esos territorios abandonados. Y yo soy de esos territorios, los conozco. No podemos darnos el lujo de tener poblaciones confinadas o bajo el yugo de estos grupos, que son los que realmente administran seguridad y justicia en esas zonas. Eso no se puede permitir”.

Y recordó, en relación con su experiencia en su región, que el esquema de mandos conjuntos funcionó. “Yo fui gobernador en Chocó, teníamos una fuerza de tarea, la fuerza de tarea Titán, que incorporaba todas las fuerzas con capacidad operativa. Sí, yo las retomaría”. Esto en contravía de las decisiones adoptadas por la actual administración, en las que esas estructuras de las Fuerzas Militares desaparecieron.

El exministro Luis Gilberto Murillo quiere convertirse en el primer jefe de Estado proveniente del Pacífico colombiano - crédito Cancillería

2. Infraestructura sostenible y regenerativa

El diagnóstico es claro, pues “por un lado, hay zonas que no tienen infraestructura, es otro país, y por otro hay donde hay cierto desarrollo, la infraestructura ha envejecido y ha envejecido mal, inclusive hay que adaptarla a los desafíos de cambio climático”. Para Murillo, la construcción debe garantizar empleos, desarrollo económico y adaptación ambiental de las obras, una demanda no sólo regional, sino global.

3. Inversión, comercio, energía y biodiversidad

En este línea de acción, el exministro propuso que Colombia aproveche su riqueza natural y diversidad asociada. “El potencial que tenemos por ser el país más biodiverso del mundo, con mayor endemismo, uno de los países con mayor oferta de agua… uno de los países que tiene mayor diversidad de ecosistemas, casi trescientos once, trecientos quince ecosistemas, pues esa es la base del desarrollo", refirió.

Desde su perspectiva, el país debe atraer inversión extranjera “bajo modelos distintos”, clave para enfrentar los desafíos fiscales. Y, al hablar de mercados verdes y transición ecológica, indicó que cuando fue ministro de Ambiente creó los mercados de carbono, que hoy operan en ciertas zonas del Pacífico. “Hay cerca de un millón de hectáreas cubiertas por esos mercados. Ahí hay un enorme potencial”, destacó.

Y agregó que aumentará a un nivel de atracción de recursos por la digitalización de esos activos. Y en el turismo, está dispuesto a impulsar el denominado turismo de la naturaleza, que permita la inclusión social, la educación y la salud.

Luis Gilberto Murillo quiere contar con el apoyo de Estados Unidos en su propuesta de seguridad - crédito Cancillería

La dura crítica a la Paz Total y nuevo enfoque frente a la criminalidad

Al ser consultado sobre los resultados de la Paz Total, impulsada por el gobierno de Petro, Murillo no tuvo vacilaciones en su diagnóstico. “No salió bien. La verdad que no salió bien. Hay, digamos, en algunos casos que pueden ofrecer lecciones aprendidas, como el proceso con Comuneros del Sur en Nariño, ahí hay unas lecciones aprendidas, pero en general no salió bien”, indicó a esta redacción frente al particular.

Y criticó que “en parte se plantearon algunos instrumentos pensando más con el deseo que teniendo en cuenta realidades”. Así pues, fue enfático en expresar que, para llegar a una mesa de negociación, “hay que hay que tener incentivos” para llegar a acuerdos. “Y eso tiene que ver con la efectividad de la fuerza pública en combatir estas redes criminales y tomar el control del territorio”, complementó en su planteamiento.

En su visión, gran parte de los grupos armados actuales ya no tienen “plataformas políticas”, y en esa línea recomendó decir las cosas por su nombre: “Yo coincido con que la gran mayoría de grupos hoy, su motivación principal no tiene nada que ver con plataformas políticas, sino que son redes de criminalidad y hay que tratarlos de esa manera”, destacó en la extensa charla con Infobae Colombia sobre su aspiración.

Así, fue claro en expresar que hay que revisar el esquema actual. “Y reevaluar cuál sería una estrategia de negociación, si consideramos que hay que continuar por esa vía. Pero como lo que vemos hoy es que no hay espacios para avanzar en procesos de negociación, creo que la prioridad es retomar el control del territorio con presencia del Estado, no solamente con la seguridad clásica, sino también con la seguridad de oportunidades".

El excanciller Luis Gilberto Murillo ha sido claro en expresar sus diferencias en diferentes temas con el actual presidente, Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Su experiencia ministerial le lleva a abrir el espectro de acción hacia la cooperación internacional. “Necesitamos trabajar en alianza con algunos países clave, incluyendo los Estados Unidos y Reino Unido. Y con la operatividad de nuestra fuerza pública y el sistema judicial, y estructuras del sector de inteligencia, tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de coordinarnos bien en ese sentido", destacó.

Y aludió, además, a la naturaleza cambiante del crimen en Colombia. “Los desafíos de seguridad cambiaron mucho con la manera en que operan las redes transnacionales hoy, que ya no son redes netamente locales o nacionales, sino que son redes transnacionales. Y tenemos que responder también con un esquema transnational”, reafirmó Murillo en su plan de acción en caso de que reciba el respaldo ciudadano.

Descentralización y redistribución de recursos: provincias y comunidades étnicas

Colombia, recordó Murillo, es “un país muy centralizado y donde las inversiones también se concentran en ciertas regiones”. Por ello, las prioridades de su programa de gobierno pasan por “hacer más inversiones en esa otra Colombia”. Y apoyó una propuesta que se ha estado discutiendo sobre una mayor participación de entidades territoriales en los recursos de la nación. “Y, sobre todo, la ley de competencias y recursos”.

“Lo que estamos proponiendo es que haya un fortalecimiento en dos áreas que necesitan mayor fortalecimiento: provincias -Colombia es un país de provincias-, pero también el esquema regional y que puedan fluir mayores recursos hacias esas áreas metropolitanas”, acotó el exministro de Relaciones Exteriores, en relación con la nueva institucionalidad.

Por último, se enfatizó en un Estado renovado, pues el actual se quedó en el tiempo. “Hay que fortalecer y modernizar el Estado. Nosotros tenemos un Estado que se diseñó para el siglo XX y ya hemos recorrido una cuarta parte del siglo XXI y realmente como operamos no responde a las necesidades del país de tener un sector público ágil, que realmente siente las bases para que el país despegue”.