Idiger advirtió por alto riesgo de emergencias por incremento de las lluvias en Bogotá

El instituto de gestión de riesgos insta a la población a reforzar medidas de prevención ante la persistencia de precipitaciones, que ya han causado encharcamientos, caída de árboles y daños en infraestructura urbana

El Idiger advierte sobre la
El Idiger advierte sobre la alta probabilidad de lluvias intensas en Bogotá durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre - crédito Idiger

El impacto de las fuertes lluvias en Bogotá se hizo sentir con especial intensidad durante la tarde del viernes 21 de noviembre, cuando extensas zonas de la ciudad experimentaron precipitaciones que alteraron la movilidad y generaron diversas emergencias.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) advirtió que la probabilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte se mantendrá elevada durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre, especialmente en horas de la tarde, por lo que ha instado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.

El monitoreo constante del clima, realizado a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), permitió identificar las localidades más afectadas por las precipitaciones recientes.

Según la entidad distrital, las lluvias más intensas se registraron en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Las fuertes lluvias en Bogotá
Las fuertes lluvias en Bogotá afectan la movilidad y generan emergencias en doce localidades de la ciudad - crédito Idiger

Además, se reportó un aumento significativo de precipitaciones en Barrios Unidos, Suba, Engativá y Puente Aranda, sumando un total de doce localidades con afectaciones notables.

Las consecuencias de este fenómeno meteorológico han sido diversas. El Idiger señaló que las lluvias pueden provocar encharcamientos, caída de árboles, daños en redes de alcantarillado, deslizamientos e incrementos en los niveles de ríos y quebradas.

En la tarde del 21 de noviembre, se reportaron encharcamientos e inundaciones en varios puntos críticos de la ciudad, entre ellos la avenida Boyacá con calle 134, autonorte con calle 82, avenida Rojas con avenida Chile, avenida NQS con calle 25, avenida de las Américas con transversal 39 bis y avenida Américas con carrera 50.

Además, la alerta por tormenta eléctrica llevó a la suspensión preventiva del servicio de Transmicable en Ciudad Bolívar y a la evacuación de usuarios hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Las lluvias provocan encharcamientos, caída
Las lluvias provocan encharcamientos, caída de árboles y daños en redes de alcantarillado en puntos críticos de Bogotá, según alertó el Idiger - crédito Idiger

A pesar de la magnitud de las lluvias, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá no reportó emergencias de gran escala, aunque los desplazamientos de los habitantes se han visto considerablemente afectados.

El Idiger, en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y otras entidades distritales, mantiene activos los equipos de emergencia para atender cualquier eventualidad.

Ante este panorama, la entidad emitió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias.

En el hogar, se aconseja revisar y asegurar techos, tejas, canaletas y bajantes para evitar filtraciones, así como limpiar canales y sumideros cercanos para facilitar el drenaje. Es fundamental contar con un kit de emergencias que incluya documentos, linterna, radio con pilas, botiquín, agua y alimentos no perecederos, y mantener despejadas las rutas de evacuación dentro de la vivienda.

Las autoridades instan a no
Las autoridades instan a no cruzar zonas inundadas y a reportar emergencias a la Línea 123 durante las lluvias en Bogotá - crédito Idiger

En el espacio público, el instituto recomienda no refugiarse bajo árboles, postes, vallas o techos livianos durante tormentas eléctricas y evitar transitar por zonas de ladera inestables, ríos o quebradas durante lluvias intensas. Para quienes conducen, se sugiere disminuir la velocidad y mantener una distancia segura para prevenir siniestros viales.

En la vía pública, el Idiger enfatizó en la importancia de no intentar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas y de reportar de inmediato situaciones como caída de árboles, encharcamientos profundos, deslizamientos o daños en alcantarillado a la Línea 123. Además, se recomienda estar atento a la información oficial y a las alertas emitidas por el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

Así mismo, la entidad reiteró que “la prevención, la información oportuna y la corresponsabilidad de la ciudadanía son claves para reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias”. Por ello, invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Distrito y a seguir las recomendaciones difundidas por las entidades distritales.

Fiscalía señala que asesinato del

Bayern Múnich, con Luis Díaz

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Giovanny Ayala hace contundente petición

Exseñorita Medellín aclara si las
Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Giovanny Ayala hace contundente petición

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

Bayern Múnich, con Luis Díaz

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

