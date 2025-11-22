Colombia

Hombre señalado de acosar a mujeres y niñas en Chile: ya había sido acusado de hostigar a otras jóvenes en Colombia

El hostigamiento, que inició con detalles aparentemente inocentes, evolucionó a amenazas directas y vigilancia, generando un ambiente de miedo para una menor y toda su familia en Chile

Familia chilena vive atemorizada por
Familia chilena vive atemorizada por acoso de hombre con historial en Colombia

El temor se instaló en la vida de una familia chilena después de que la influencer Belén Castillo denunciara que su hermana menor, Mabel, de dieciséis años, es víctima de un acoso intenso y cada vez más amenazante por parte de un hombre identificado como César Alejandro Vivas Becerra, venezolano que ya habría protagonizado situaciones similares en Colombia.

Todo empezó con flores y chocolates, pero esa situación fue escalando y ahora la adolescente prácticamente no puede salir tranquila ni a estudiar.

En los últimos meses, la familia ha notado que el acosador se ha vuelto más agresivo y peligroso. Según han contado, el hombre intentó hacerse pasar por los papás de la menor para retirarla del colegio, se ha acercado a la casa familiar, le ha mandado regalos sin consentimiento y hasta creó decenas de cuentas falsas en redes sociales solo para molestar a Mabel.

Una familia vive atemorizada en
Una familia vive atemorizada en Chile tras denunciar el acoso imparable de un hombre con antecedentes previos en Colombia

En varios audios enviados a la familia, el sujeto deja claro que no piensa dejar de seguirla ni un solo día, y ha dicho cosas como que cualquier día se la puede cruzar sola.

Esta situación tiene muy asustados no solo a Mabel, sino a toda la familia. El hombre incluso ha amenazado directamente al papá y a la pareja de la joven, generando muchísimo miedo en la casa. Según relata Belén, el acosador también envió fotos afuera del colegio y ha hecho llamadas haciéndose pasar por los papás para obtener información de la adolescente, reveló el medio T13 en Chile.

La familia ha pedido ayuda a las autoridades chilenas, pero sienten que la respuesta no ha sido suficiente. Dicen que han puesto la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), pero hasta el momento ningún fiscal le ha dado trámite y ya llevan más de dos meses esperando que alguien actúe. Mientras tanto, el acoso y las amenazas van en aumento. Incluso han llegado a enviarles fotos mostrando objetos que supuestamente usaría para hacerles daño.

La familia señala que, aunque
La familia señala que, aunque han buscado protección oficial, hasta ahora siguen sin recibir una solución real

“Yo creo que les va a tocar estar todos los días con ella pa’ arriba y pa’ abajo. Ayer no pude porque su papá se puso agresivo. Igual en cualquier momento la veo por ahí sola”, dice uno de los audios que envió el sujeto.

El hombre ya había sido señalado de acosar a mujeres en Bogotá y una lo denunció

El caso ha llamado la atención en Chile, pero lo que más preocupa es que este hombre ya arrastraba antecedentes desde Colombia. Las historias recopiladas allá muestran que Vivas Becerra repite el mismo patrón: se dedica a seguir, acosar y hostigar durante meses (o años), empezando con detalles como flores y chocolates, pero luego pasa a mensajes, perfiles falsos y presiones constantes tanto a la víctima como a las personas cercanas.

En Bogotá, una de sus
En Bogotá, una de sus víctimas tuvo que renunciar al trabajo y aislarse para protegerse del hostigamiento y su hermana publicó las pruebas en 2023

En Colombia, una de las víctimas terminó por renunciar al trabajo, cerrar sus cuentas en redes y cambiar de número de celular varias veces, solo por evitarlo. Incluso después de ser despedido del trabajo donde la conoció, el hombre siguió buscándola en distintos horarios e incluso la abordó en público.

Otras denuncias señalan que no solo usa cuentas falsas para comunicarse con las víctimas, sino que recurre a amenazas directas y mensajes intimidantes, e involucra a familiares, amigos y parejas, afirmando que “nadie la va a dejar en paz” y responsabilizándola por todo lo que le sucede.

Algunas personas cercanas al acusado reconocen que no es la primera vez: habría tenido un episodio similar hace más de diez años con otra joven. Se sabe que el hombre salió de Colombia a finales de 2022, pasó por Perú y luego llegó a Chile, pero nadie sabe con certeza dónde está en este momento. Ese recorrido permite ver que el problema ya no solo es local, sino que ha saltado fronteras.

En Bogotá, una de sus
En Bogotá, una de sus víctimas tuvo que renunciar al trabajo y aislarse para protegerse del hostigamiento - crédito @NathGutier/ X

El historial de acoso de César Alejandro Vivas Becerra tampoco se limita a esos casos. En Bogotá, otra mujer identificada como Lina Rezk lo denunció por amenazas y hostigamiento: decía que era su “pareja”, publicó imágenes de la víctima, difundió rumores de embarazo y llegó a ofrecer recompensas en redes sociales por información sobre su paradero. A pesar de que la justicia colombiana emitió medidas de protección para ella y su familia, el caso fue archivado, dejándola completamente desprotegida y forzada a encerrarse durante más de un año.

El impacto de esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino que se extiende a amigos y familiares, que también han sido hostigados a través de perfiles falsos y llamadas diarias, lo que hace muy difícil bloquear al acosador.

