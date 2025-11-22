Colombia

El colombiano al que extraditaron a Chile y tendrá que responder por una masacre: todo ocurrió cuando se grababa un video musical

Luis Alberto Herrera Pájaro también cuenta con la nacionalidad venezolana, y tendrá que responder por el triple homicidio que dejó entre la víctimas a una menor de 13 años, identificada como Mayra Castillo

El colombo-venezolano participó en una masacre en Chile - crédito Migración Colombia

Luis Alberto Herrera Pájaro, ciudadano colombo-venezolano de 29 años, fue extraditado a Chile para enfrentar cargos por el triple homicidio que presentó en la comuna Pedro Aguirre Cerda, ubicada en el sur de Santiago.

Los hechos ocurrieron el 29 diciembre de 2023, y entre las víctimas del hecho se encontraba una niña chilena de 13 años, además de dos jóvenes de nacionalidad colombiana de 25 y 30 años.

La masacre tuvo lugar durante la grabación de un videoclip musical en la población La Victoria, en la región Metropolitana de la capital austral.

La extradición de Herrera Pájaro desde Colombia a Chile se concretó luego de una investigación realizada por el OS-9 de Carabineros, en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) de la Fiscalía.

De acuerdo a lo informado por autoridades policiales, el imputado habría abandonado el país por un paso irregular al norte de Chile y fue localizado el 26 de abril de 2024 en Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

El general Jaime Velasco, director de control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, explicó en rueda de prensa a medios que las primeras diligencias permitieron establecer la participación de individuos extranjeros, que escaparon tras el crimen.

La caravana funeraria pasó por las calles del mismo sector donde ocurrió la masacre, y con flores y carteles los pobladores pidieron que se haga justicia por el crimen de Mayra Castillo (13 años) - crédito captura de pantalla 24 Horas - TVN Chile / YouTube

“Las diligencias desde el primer momento, a cargo de OS9 de Carabineros, conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la institución, realizaron distintas diligencias que en pocas horas determinaron la hipótesis de este hecho tan violento”, afirmó Velasco.

La balacera ocurrió cuando bandas rivales se enfrentaron durante la grabación de un videoclip, dejando como saldo tres muertos y tres heridos. La menor fallecida no tenía ninguna relación con el enfrentamiento y se encontraba participando en la actividad artística.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Chile, confirmó la llegada de Herrera Pájaro al país y su disposición a la justicia para que se incorporen todos los antecedentes y pruebas recolectadas durante la investigación.

“Finalmente se ha materializado la extradición de esta persona, quien ha llegado a territorio nacional para ser puesta a disposición de los tribunales de justicia”, declaró Del Valle.

El proceso de extradición requirió coordinación entre las autoridades chilenas, Interpol y la policía colombiana para trasladar al imputado y permitir el avance de la causa judicial.

La menor de 13 años participaba en la grabación de un videoclip cuando se desataron las detonaciones en una de las calles de la comuna Pedro Aguirre Cerda (PAC) - crédito captura de pantalla 24 Horas - TVN Chile / YouTube

La captura en Bucaramanga de Luis Alberto Herrera Pájaro: a responder por masacre en Chile

Luis Alberto Herrera Pájaro fue capturado en el centro de Bucaramanga luego de una alerta generada por una circular roja de Interpol.

En su momento y cuando se revelaron los pormenores de su detención en suelo colombiano, se precisó que Herrera Pájaro era señalado por las autoridades de Chile como responsable de delitos como homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego en relación al triple homicidio que se presentó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.

La detención fue posible gracias a la colaboración entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Sijín, Migración Colombia y la Alcaldía local.

El colombo-venezolano permanecía escondido en ese país desde enero de 2024 después de abandonar Chile por pasos irregulares (por Calama), siguiendo un operativo internacional que incluyó búsqueda en países como Perú y Ecuador.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante encargado de la Policía de Bucaramanga, indicó en ese entonces que el caso involucró un enfrentamiento armado entre bandas criminales, relacionado con el control territorial y el narcotráfico.

El incidente dejó tres muertos, entre ellos una menor de 13 años identificada como Mayra Castillo, que participaba en la grabación de un videoclip musical.

El colombo-venezolano fue detenido en Bucaramanga (Santander) - crédito Policía Nacional / Dijín e Interpol / Migración Colombia

Las cámaras de seguridad de la zona documentaron el inicio de la balacera y muestran cómo los participantes y transeúntes se vieron sorprendidos por los disparos.

Dos mujeres estuvieron en medio del fuego cruzado, pero lograron escapar ilesas.

El alcalde de Bucaramanga en ese momento, Jaime Beltrán (destituido por decisión del Consejo de Estado), calificó la captura como un golpe a la criminalidad transnacional.

“Fue detenido uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica”, destacó Beltrán, celebrando la labor coordinada entre Migración Colombia y la Policía Nacional.

Se espera que con el colombo-venezolano en territorio austral avance el proceso judicial que busca una condena ejemplar en un caso que movilizó a todo el país, debido a la petición de que el caso no quede impune y se imparta justicia.

