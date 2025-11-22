Distrito confirmó la puesta en marcha del primer hospedaje social en Bogotá para habitantes de calle

Hospedaje social en Bogotá beneficiará a 120 habitantes de calle - crédito Secretaría de Integración Social

El reciente anuncio sobre la apertura del Hospedaje Social marca un hito para la ciudad, que será la primera en el país en implementar este modelo de alojamiento para ciudadanos exhabitantes de calle.

Con el objetivo de atender a ciento veinte personas que han mostrado avances notables en sus procesos de inclusión, el nuevo servicio promete más que una solución de vivienda: integrará acompañamiento constante de la Secretaría de Integración Social, enfocándose en la reconstrucción personal a mediano y largo plazo.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la trascendencia de esta iniciativa: “Me genera mucha esperanza que abramos este primer Hospedaje Social, que este sea el primer camino para consolidar el proceso de una persona que está reconstruyendo su proceso de vida y que logremos que muchos más también lo hagan porque tenemos esa responsabilidad de apoyarlos en ese proceso”, dijo Carlos Fernando Galán.

Con este proyecto, la administración busca consolidar un acompañamiento integral que supere la asistencia inmediata y se traduzca en oportunidades efectivas de desarrollo personal para quienes han salido de las calles, posicionando a la ciudad como referente nacional en políticas públicas inclusivas.

Argentino beneficiado con el hospedaje social

La historia de Armando Ruiz, ciudadano argentino, que en el año 2017 llegó a la Bogotá luego de haber tenido que enfrentar la pérdida de su esposa, a su llegada, presentó varias dificultades de salud y terminó aumentando la cifra de las personas que habitan en las calles de la ciudad.

Fue cobijado por los programas de Integración Social que tienen dispuestos la Alcaldía y hoy, hace parte de las personas beneficiadas con el proyecto de hospedaje social que recibe por nombre Comunidad de Cuidado El Bosque.

Así le contó a City Tv cómo es una jornada siendo usuario de este espacio: “Uno arranca a las 7:30 a. m., pero yo ya me voy, llego a trabajo cerca de las 8:00 a. m. y arranco mi jornada, me acomodo el horario como para tratar de estar a veces acá a las 5:30 p. m., 6:00 p. m., a veces, la mayoría se hace a las 7:00 p. m., pero tengo la puerta abierta para el ingreso, por eso no hay ningún problema, y aparte, el confort que tiene el espacio y el talento humano de las personas que trabajan acá”.

Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social, confirmó la disposición del espacio y los beneficios que tendrán las personas que arriben al lugar.

“Tiene capacidad para 120 personas beneficiarias. Las habitaciones oscilan entre dos camas por habitación, tenemos hasta para seis camas. La persona puede entrar, venir y salir cuando quiera. Para nosotros la libertad, lo que llamamos la libre agencia, tomar decisiones, va a ser la columna vertebral en ese proceso de inclusión”.

Además, advirtió que las personas podrán contar con un porcentaje de transportes gratis, al menos para facilitar sus desplazamientos: “La persona va a poder salir con pasajes gratis, que además, va a tener 22 pasajes gratis al mes, va a poder ir a los distintos servicios de integración social y el Distrito o el sector privado, para poder consolidar su proceso de inclusión social y productiva”.

Dentro del espacio, las 120 personas podrán contar con apoyo psicosocial, apoyo alimentario, habitaciones confortables, además de áreas comunes con todo lo necesario como lo es el gimnasio, uso de internet, entre muchos otros servicios.

Los beneficiarios aseguraron que la puesta en marcha de este lugar representa la oportunidad de cambio que muchos de ellos necesitaban para levantarse de los andenes de las calles de la ciudad y empezar a construir una nueva vida de la mano de la administración.