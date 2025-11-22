Colombia

Denuncian irregularidades por parte del Gobierno en la entrega de predios en el Valle del Cauca

Existen familias y comunidades que han ocupado predios durante décadas, estableciendo cultivos y desarrollando actividades productivas en terrenos administrados por la SAE; sin embargo, han sido presionadas para abandonar los predios

Petro junto a funcionarios
Petro junto a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras entregaron a 800 familias campesinas de la zona ubicada en la región Caribe - crédito Presidencia de la República

La controversia por la distribución de tierras en el departamento del Valle del Cauca ha generado un profundo malestar entre los campesinos locales, que señalaron al Gobierno Nacional de favorecer a comunidades provenientes de otros departamentos en los procesos de adjudicación.

Walter Suárez, campesino de la región, expresó su inconformidad al denunciar que los programas estatales destinados a la entrega de tierras han excluido sistemáticamente a los habitantes originarios del territorio.

Según Suárez, la situación ha alcanzado un punto crítico debido a que, mientras los campesinos del Valle del Cauca y sus asociaciones no han recibido ni una fracción de tierra, las autoridades han adjudicado predios a comunidades indígenas de otras zonas del país.

Nos estamos viendo rotundamente afectados por los programas del Estado, que es la entrega de tierras a campesinos de otros departamentos. No es justo que a nuestros campesinos, a nuestras asociaciones, no nos tengan en cuenta. No nos han entregado una cuarta de tierra y a los campesinos indígenas de otros departamentos nos están entregando las tierras de nuestro territorio, tierras que nos pertenecen. Entonces, vemos que no nos están mediando con el mismo rasero”, afirmó Suárez.

Denuncian irregularidades por parte del Gobierno en la entrega de predios en el Valle del Cauca - crédito redes sociales/X

El campesino también señaló que existen familias y comunidades que han ocupado predios durante períodos que oscilan entre diez y veinticinco años, estableciendo cultivos y desarrollando actividades productivas en terrenos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Sin embargo, denunció que estas personas han sido presionadas para abandonar los predios, con el objetivo de transferir la propiedad a comunidades indígenas externas. “Tenemos comunidades, amigos que, que vienen ocupando predios desde hace diez, quince, veinte, veinticinco años, donde ya están allí plantadas tierras que son de la SAE y los han venido, como tratando como de desplazarlos, tocarlos a otros lados para que ellos entreguen las tierras y se la están entregando a las comunidades indígenas”, relató Suárez.

Personas hacen fila para ingresar
Personas hacen fila para ingresar a un evento de Entrega de tierras en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Ante este panorama, el llamado de los campesinos del Valle del Cauca se dirige tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a la SAE, a quienes exigen que se priorice a los habitantes originarios en los procesos de adjudicación.

Suárez concluyó: “Rechazamos rotundamente y hacemos un llamado tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a la SAE que, por favor, cuenten con nosotros, nosotros las personas que son de los territorios para sí mismos, eh, empecemos como el proceso de entregar tierras a las personas de nuestro territorio”.

El 12 de julio de
El 12 de julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de un extenso predio que pertenecía al exsenador Héctor Julio Alfonso López - crédito Agencia Nacional de Tierras

Entrega de tierras en Córdoba

En el departamento de Córdoba, una reciente intervención estatal restituyó 1.600 hectáreas a más de 215 mujeres y sus familias en los municipios de Ciénaga de Oro, Montería y Planeta Rica. Estas entregas tienen un lugar destacado en la política agraria del Gobierno, dado que forman parte de las 7.639 hectáreas que han sido distribuidas entre mujeres en el país durante los últimos meses, según lo comunicó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El director de la agencia, Juan Felipe Harman Ortiz, resaltó el impacto de esta política agraria afirmando: “Estos resultados demuestran una transformación sin precedentes que busca saldar la deuda histórica del Estado con las mujeres del campo”.

Harman también sostuvo que las acciones gubernamentales superan ampliamente registros previos, al afirmar que el actual periodo ha formalizado la propiedad de 112.000 hectáreas de tierra a campesinas.

Como parte de esta gestión, la ANT desarrolla operativos para recuperar predios del Estado en Córdoba, muchos de los cuales habían sido apropiados de manera ilegal; algunos, explica la entidad, estaban bajo extinción desde 2016.

El análisis reciente de la ANT sitúa la formalización de tierras durante el presente Gobierno en 104.519,28 hectáreas, una cifra que, según la entidad, cuadruplica los resultados de administraciones anteriores. El reporte oficial anota que, bajo la presidencia de Iván Duque, se titularon 997 hectáreas a mujeres rurales, mientras que en el periodo de Juan Manuel Santos la cifra fue de 800 hectáreas.

