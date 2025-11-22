Colombia

Ciudadanos aprovecharon accidente de tránsito de dos ladrones y tomaron parte del dinero hurtado en Ipiales, Nariño

La rápida acción de la Policía Nacional permitió identificar y detener a un sujeto implicado en un robo, incautando parte del dinero, un arma de fuego y el vehículo utilizado, según informaron las autoridades locales

La Policía Nacional capturó en Ipiales a un presunto responsable de hurto calificado tras un operativo en el barrio San Fernando - crédito Policía Nariño

El sábado 22 de noviembre de 2025 se conoció un hecho delictivo registrado en Ipiales (Nariño), que terminó de forma inesperada luego de que los criminales protagonizaran un accidente de tránsito en su intento de huida de las autoridades.

Unidades de la Policía Nacional capturaron en el barrio San Fernando a un sujeto señalado como presunto responsable de hurto calificado.

Declaraciones del mayor Elkin Hernandez comandante del distrito de Policía Ipiales - crédito Policía Nariño

El operativo, realizado en la tarde del viernes 21 de noviembre, se produjo tras la alerta de la comunidad sobre un asalto cometido por al menos seis sujetos que se movilizaban en tres motocicletas en esta zona del departamento.

La rápida respuesta de los uniformados permitió identificar a uno de los vehículos sospechosos; al advertir la presencia policial, el conductor intentó escapar. Sin embargo, en una de las angostas calles del centro del municipio, el delincuente habría omitido una señal de “pare” y colisionó con un taxi, dejando esparcidos billetes de diferentes denominaciones en el asfalto, lo que fue aprovechado por algunos transeúntes y testigos de los hechos para hurtar, paradójicamente, el dinero robado.

Policía logró la captura de uno de los delincuentes

Durante el procedimiento, según informó la Policía Nacional, los agentes hallaron en poder del capturado una mochila que contenía parte del dinero en efectivo y un arma tipo revólver calibre 9 mm con cartuchos sin percutir. Además, la motocicleta relacionada con el caso fue inmovilizada. Momentos después, la víctima del hurto acudió al lugar, donde reconoció al detenido como uno de los implicados en el robo.

El asalto en San Fernando fue frustrado gracias a la rápida reacción policial y la alerta de la comunidad de Ipiales - crédito Policía Nariño

“En Ipiales se logró la captura de un ciudadano por el delito de hurto calificado, tras una rápida reacción, gracias al oportuno aviso de la ciudadanía. Durante la intervención se recuperaron elementos hurtados, un arma de fuego y una motocicleta utilizada en el hecho”, señaló el mayor Elkin Hernandez, comandante del distrito de Policía Ipiales.

El capturado, junto con el arma incautada, el dinero recuperado y el vehículo inmovilizado, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente, según señaló la Policía Nacional. “La Policía reafirma su compromiso institucional con la seguridad ciudadana, reforzando los patrullajes, la reacción inmediata y las acciones operativas que permitan prevenir y contrarrestar el delito en todas sus modalidades”, complementaron las autoridades a través de un comunicado.

El detenido intentó huir en motocicleta y colisionó con un taxi, lo que facilitó su captura por parte de la Policía de Ipiales - crédito Policía Nariño

Colaboración ciudadana permitió la captura de presunto ladrón y recuperación de celular robado en Ipiales

Un presunto responsable de hurto fue detenido el jueves 20 de noviembre gracias a la colaboración ciudadana, tras una persecución ocurrida en el centro de Ipiales.

El hecho delictivo tuvo lugar alrededor de la 1:48 p. m., cuando un testigo presenció el robo de un celular en la intersección de la carrera 6 con calle 12, una zona reconocida por su alta actividad comercial.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el testigo siguió al sospechoso por distintas calles hasta llegar al barrio La Laguna. En ese punto, un habitante del sector intervino y logró retener al señalado, facilitando así su captura por parte de los uniformados que acudieron al lugar.

La colaboración ciudadana fue fundamental
La colaboración ciudadana fue fundamental para lograr la captura de presunto ladrón y la recuperación de un celular robado - crédito Policía Ipiales

En el sitio se recuperó el teléfono celular, el cual había sido denunciado como robado minutos antes por una mujer empleada en el sector gastronómico del municipio. Tras la detención, el individuo y el objeto recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites judiciales correspondientes.

Residentes del barrio La Laguna reconocieron la eficacia de la reacción ciudadana y la coordinación con las autoridades, resaltando el impacto positivo de la colaboración entre la comunidad y la fuerza pública en el combate al delito.

