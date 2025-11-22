Así fue como el Ejército Nacional desmanteló ruta de narcotráfico que operaba desde la frontera con Venezuela hacia Europa y África

Dos personas fueron capturadas, además de la incautación de la droga, tres vehículos y dinero en efectivo - crédito Ejército Nacional

Una operación cuyos resultado se conocieron la mañana del sábado 22 de noviembre por parte del Ejército Nacional de Colombia dejaron en evidencia un certero golpe a una red de narcotráfico que enviaba droga a Europa y África

Para poner en marcha esta operación ilegal, todo se hacía en una zona situada desde la frontera con Venezuela.

Producto de esta acción por parte de las tropas de la Brigada 28 de Ejército se logró la incautación de 813 kilos de marihuana en jurisdicción del municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada (Llanos Orientales, región de la Orinoquía).

En declaraciones luego de este resultado, y que brindó el coronel Roberto Contreras Félix, comandante de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, se precisó que todo se dio como parte del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, y además del decomiso del cannabis (avaluado en 12.300 millones de pesos) se capturaron a dos personas.

El trabajo conjunto con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar la empresa criminal trasnacional.

“Los hechos se registraron en el sector La Defensa, municipio de La Primavera, Vichada, donde se identificó un punto de acopio que funcionaba como corredor para el transporte transnacional de estupefacientes”, explicó el coronel Contreras.

La mercancía está avaluada en 12.300 millones de pesos colombianos - crédito Ejército Nacional

Además de la mercancía y los dos detenidos también se incautaron 75 millones de pesos colombianos en efectivo, tres camionetas, una embarcación tipo bongo con motor, equipos de comunicación y demás elementos empleados para movilizar la droga hacia pasos ilegales que conectan con rutas utilizadas para su salida hacia las Guayanas y luego hacia Europa y África.

En el informe que brindó el alto oficial, y según información de inteligencia militar, dicho cargamento hacía parte del “sistema financiero del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 53 Édison Romaña, el cual mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento”, señaló el comunicado del Ejército Nacional.

Dicho brazo armado hace parte de la Estado Mayor Central (EMC) de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, en cabeza de alias Iván Mordisco.

“Este resultado afecta de manera directa su capacidad logística y económica al impedir la salida de un cargamento ilícito de alto valor comercial y desarticular un corredor clave para su actividad ilegal”, agregó el coronel Contreras.

Declaraciones del coronel Roberto Contreras Félix, comandante de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Los dos capturados fueron a disposición de las autoridades competentes.

“Las fuerzas militares de Colombia, a través de la vigésima octava Brigada de Selva del Ejército Nacional, la Fuerza Naval de la Orinoquía, el Grupo Aéreo de Oriente, Policía Nacional y el CTI continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el fin de negar el uso de los espacios terrestres y fluviales para el tráfico de estupefacientes en la Orinoquía colombiana y atacar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales”, cerró el alto oficial.

Otro golpe a las disidencias de las Farc, se reportó el mismo día

Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron judicializados tras ser capturados en operaciones militares realizadas en los departamentos de Guaviare y Amazonas, según informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación la mañana del sábado 22 de noviembre de 2025.

Las detenciones se produjeron durante acciones contra estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco en la vereda Itilla del municipio de Calamar (Guaviare), punto donde se registraron los bombardeos que dejaron un total de siete menores (que habrían sido reclutados de manera forzosa), y que le valió críticas al Gobierno Petro y a su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Como resultado de todo lo anterior, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) detuvo a Óscar Estiven Guerrero Rivera, conocido como alias Junior, señalado como responsable de la seguridad de los cabecillas del grupo armado en esa zona.

crédito Fiscalía General de la Nación

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil, proveedores, munición de diferente calibre y una pechera camuflada de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Además, en el área se decomisaron 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 16 manuscritos alusivos a las disidencias de las Farc, 35 armas de fuego, 2 morteros, 4 radios, 55 explosivos (granadas y partes), 500 gramos de pentolita y 20 prendas camufladas.

En otro operativo, realizado en el sector conocido como Tres Islas, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), fueron capturados Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque, quienes se movilizaban en dos botes por el río Caquetá.

En esa misma acción, fue recuperado un menor de edad que quedó bajo custodia de la entidad competente para el restablecimiento de sus derechos.

crédito Fiscalía General de la Nación

Durante este enfrentamiento, las fuerzas militares incautaron más de 27 millones de pesos en efectivo, 4 fusiles, munición, 942 kilogramos de marihuana, un disco duro, varias prendas pixeladas, un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos memorias USB.

La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a los cinco detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.