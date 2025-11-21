Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

El hijo del consagrado cantante de música popular interpretaba sus éxitos ante la multitud - crédito lpez.valencia.yor/Tiktok

Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue secuestrado en la noche del martes 18 de noviembre, mientras se desplazaba desde Popayán (Cauca) hacia el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

Según declaraciones ofrecidas por Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los investigadores señalaron que los presuntos responsables pertenecen al frente Jaime Martínez de las disidencias y que el joven artista fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta durante su trayecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades detallaron que los hechos ocurrieron poco después de una presentación musical de Ayala en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran al joven en una discoteca del sector, donde se reunió con seguidores y accedió a tomarse fotografías con ellos mientras interpretaba su tema A Chillar A Otra Parte.

Giovanny Ayala está en vilo por el secuestro de su hijo Miguel - crédito @giovannyayalaoficial/ Instagram

En las imágenes se observa que el joven vestía un sombrero negro y una camisa blanca cuando fue visto por última vez. Recientemente, había ganado notoriedad en el ámbito musical luego de su participación en el programa Yo me llamo, donde imitó a su padre y recibió muestras de admiración del público.

Hasta el momento, no se ha establecido si el contenido audiovisual recopilado constituye una pista clave para esclarecer lo sucedido ni si podría alterar la línea de investigación que siguen las fuerzas de seguridad.

La policía comunicó que “en ese sector delinque el frente Jaime Martínez y que ya se iniciaron investigaciones para dar con el lugar exacto donde están”, y que “los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”.

En las imágenes se ve a la multitud rodeando al intérprete, mientras coreaban las canciones - crédito @Lpez.valencia.yor/Tiktok

Hasta ahora, se desconoce el paradero de Miguel Ayala y no existe pronunciamiento público del grupo delincuencial señalado, que podría estar planeando solicitar una suma importante de dinero por la liberación del joven artista. Las autoridades consideran que fue llevado hacia el norte del municipio y continúan las investigaciones con el objetivo de determinar su ubicación y facilitar su regreso.

Giovanny Ayala respondió al mensaje de Jhonny Rivera por secuestro de su hijo

El mundo artístico del país ha mostrado gestos de solidaridad con la familia de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo, también cantante de música popular.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Jhonny Rivera, que, como padre, expresó su empatía ante la difícil situación, señalando: “Es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny, no lo dimensiono. Y bueno, Miguel es un muy buen muchacho, muy humilde, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto. Yo tengo fe en que esto va a pasar muy pronto, que así sea”.

Se desconoce si las autoridades van a tomar estas grabaciones como parte de las investigaciones correspondientes - crédito @Lpez.valencia.yor/Tiktok

La reacción de Giovanny Ayala no tardó en hacerse pública. El artista recurrió a sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo, difundiendo especialmente el mensaje de Rivera y acompañándolo con un agradecimiento: “Muchas gracias”.

Tanto allegados como seguidores resaltaron que el músico se mantiene atento a cualquier información de las autoridades y a cada mensaje de respaldo, en medio de la preocupación generada por la ausencia de comunicación con los captores y por el hecho de que el secuestro ocurrió en una región de alto riesgo criminal.

De otro lado, se conoce que el mánager de Miguel Ayala es Nicolás Pantoja, un joven de su misma generación con quien compartía una amistad cercana y una relación laboral.

Luego de su presentación, Miguel Ayala habría sido secuestrado por las disidencias de las Farc - crédito @Lpez.valencia.yor/Tiktok

En redes sociales, Giovanny Ayala ha resaltado la estrecha relación entre ambos y ha pedido por el regreso de los dos. Según sus perfiles en internet, Pantoja se identifica como aficionado a los caballos, la música regional y los negocios inmobiliarios.