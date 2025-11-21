Presidente del Senado denuncia la “instrumentalización” de menores: “La Paz Total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, calificó como "intolerable" que el grupo armado de Iván Mordisco siga utilizando a menores de edad como escudos humanos - crédito @SenadoGovCo/X

El actual presidente del Senado de Colombia, Lidio García Turbay, hizo un fuerte llamado al rechazo de la participación de menores de edad en el conflicto armado, tras los trágicos hechos ocurridos en Guaviare, donde menores de edad perdieron la vida durante un ataque de la Fuerza Militar contra un grupo de disidentes de las Farc.

El senador del Partido Liberal, visiblemente afectado por las muertes, calificó de “intolerable” que el Estado Mayor Central (EMC), bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, continúen reclutando forzosamente a menores y los expongan a situaciones de riesgo extremo, como escudos humanos en campamentos armados.

Su declaración llegó luego de que la Defensoría del Pueblo revelara la muerte de varios menores durante combates ejecutados por el Ministerio de Defensa, bajo la orden del presidente Gustavo Petro, en el que también se logró dar un golpe significativo a la estructura armada.

El presidente del Senado expresó su indignación y pidió una acción decidida contra el reclutamiento forzado de niños - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

“Es intolerable que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sigan reclutando forzosamente a menores de edad y exponiéndolos como escudos humanos en campamentos armados, como quedó evidenciado en la operación militar en Guaviare”, expresó García Turbay, que no ocultó su indignación por los hechos ocurridos en Guaviare.

El presidente del Senado hizo hincapié en que estas acciones no solo violan las leyes nacionales, sino que infringen flagrantemente el derecho internacional humanitario (DIH) y la convención de derechos del niño, tratados fundamentales que deben ser respetados por todos los actores del conflicto.

“Ningún fin político justifica el secuestro de la niñez ni su instrumentalización en el conflicto”, expresó García Turbay.

Además, señaló que “este crimen debe generar una oleada de solidaridad nacional e internacional” y subrayó la necesidad de un “refugio humanitario inmediato para los menores rescatados, presión diplomática y sanciones a quienes financian o toleran estas estructuras”. “La paz total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”, señaló el líder frente a sus colegas en el Congreso.

Organizaciones de derechos humanos y el presidente del Senado han calificado como un crimen de guerra el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales - crédito AFP

Controversia por muertes de menores en operaciones militares contra grupos armados en Colombia

La muerte de menores de edad durante las operaciones militares contra grupos armados organizados (GAO) desató un fuerte debate en Colombia en el Gobierno de Gustavo Petro. La polémica gira principalmente en torno a los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares contra campamentos de disidencias de las Farc, especialmente el EMC.

El presidente Petro confirmó la muerte de entre 12 y 15 menores en diversas acciones ofensivas contra las disidencias de “Iván Mordisco”. Entre los casos más notorios se encuentra un bombardeo en Guaviare, donde murieron varios menores, otro ataque ocurrido en el Amazonas dejó cuatro víctimas menores; en total, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, murieron aproximadamente 19 menores en lo que va del mandato de Petro.

El debate sobre la muerte de estos menores se centra en el preocupante aumento del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, lo cual fue calificado como un crimen de guerra. El presidente Petro, que en su época como senador se opuso a los bombardeos que causaban la muerte de menores reclutados, defendió las operaciones militares al asegurar que se ajustaron al derecho internacional humanitario; sin embargo, su postura provocó críticas debido a la contradicción con su actitud anterior, cuando calificaba los bombardeos contra menores como “crimen de guerra”.

El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP

Aunque el presidente asumió la responsabilidad de los hechos, aclaró que los bombardeos no se detendrán, ya que no permitirán el crecimiento ni las acciones delictivas de los grupos armados ilegales, especialmente en el caso de “Iván Mordisco”, donde se reiteró que la mesa de diálogo que buscaba la paz para el territorio no iba a suspenderse.