Colombia

Petro arremetió contra el Congreso y advirtió riesgo de emergencia financiera tras el desplome de la reforma tributaria: “El presidente tendrá que actuar”

El mandatario encendió las alarmas tras las ponencias que buscan archivar la reforma y acusó al Congreso de poner en riesgo la estabilidad fiscal del país

El presidente Gustavo Petro advierte
El presidente Gustavo Petro advierte sobre el impacto financiero tras el posible hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de un ambiente político, el presidente Gustavo Petro reaccionó a las señales de hundimiento de la reforma tributaria y lanzó una advertencia directa al Congreso. Su mensaje, divulgado horas después de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado encaminaran las ponencias para archivar el proyecto, elevó la preocupación sobre el impacto que tendría la decisión en la estabilidad financiera del país.

El jefe de Estado aseguró que la postura de la Comisión Tercera puede tener efectos inmediatos sobre el costo de la deuda pública y el riesgo país, factores que ya venían bajo presión en los mercados. “Cada vez que la Comisión Tercera se expresa en contra de la ley de financiamiento, elevan el riesgo y hacen subir el costo de la deuda. No lleven el país a la emergencia por favor”, dijo a través de X, marcando así la posición más contundente del Ejecutivo frente al trámite legislativo.

Petro califica de irresponsable la
Petro califica de irresponsable la actuación del Congreso y anticipa una respuesta política ante el rechazo a la reforma - crédito @petrogustavo/X

La advertencia llegó en un momento crítico, las dos cámaras del Congreso avanzaron hacia el archivo del proyecto tras considerar que el aumento de impuestos propuesto afectaría a hogares, empresas y sectores productivos en un contexto económico frágil. Para el Gobierno, sin embargo, la reforma es clave para cerrar el déficit fiscal y cumplir los compromisos presupuestales del próximo año.

Con ese telón de fondo, Petro dio a entender que no se quedará inmóvil ante el escenario que se aproxima. Si bien no detalló los pasos que tomará, dejó entrever que el Ejecutivo se alista para responder políticamente a lo que calificó como una actuación irresponsable. “El presidente tendrá que actuar ante tamaña irresponsabilidad”, concluyó, dejando abierta la puerta a una nueva estrategia fiscal o a un ajuste en su relación con el Legislativo.

La tensión entre Gobierno y Congreso promete escalar en los próximos días, mientras crecen las dudas sobre cómo se financiará el Estado en 2026 si la reforma se hunde definitivamente.

Noticia en desarrollo...

