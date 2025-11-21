Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

La actriz y exreina de belleza publicó fotografías junto a las demás semifinalistas y Claudia Bahamón enseñando como se vive la última fase de la competencia - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Luego de semanas de competencia, Masterchef Celebrity 2025 llegó a su fase decisiva con un grupo de cinco mujeres que lograron avanzar por su desempeño en las cocinas más exigentes del Canal RCN.

El formato, que este año conmemora diez años en pantalla, inició con decenas de celebridades enfrentándose a pruebas de creatividad, manejo del tiempo y adaptación a nuevos ingredientes y técnicas, lo que dejó varias eliminaciones sorpresivas y retos de alta tensión.

A medida que avanzaba la temporada, la competencia se hizo más reñida y los desafíos culinarios exigieron a las participantes demostrar no solo habilidades en la cocina, sino fortaleza mental y capacidad de improvisar bajo presión.

Las semifinalistas debieron superar jornadas maratónicas de preparación de platos emblemáticos, evaluaciones de chefs reconocidos y pruebas en locaciones fuera del set, hasta alcanzar la anhelada semifinal.

La recta final de Masterchef Celebrity 2025 transcurre en un ambiente de compañerismo, de acuerdo con las recientes publicaciones de Michelle Rouillard, una de las semifinalistas de la edición.

Michelle Rouillard destaca la convivencia en la semifinal de MasterChef Celebrity antes de la final en La Guajira - crédito @michellerouillard / Instagram

A pocos días de la esperada final, la actriz y exreina de belleza compartió una serie de fotografías que dan cuenta de la convivencia entre las competidoras, marcando un hito en la historia del concurso al mostrar la armonía en los últimos retos culinarios, realizados en La Guajira.

Las imágenes que Rouillard publicó en su cuenta de Instagram fueron tomadas durante la grabación de la semifinal en la zona norte de Colombia.

En las primeras instantáneas, se observa a Michelle junto a sus compañeras semifinalistas y la presentadora Claudia Bahamón, así como a otros integrantes del equipo de producción.

La publicación destaca no solo el avance de las concursantes dentro del reality de cocina del Canal RCN, sino la importancia de la locación.

“Es la primera vez que la cocina más importante del mundo llega a La Guajira”, señaló Rouillard, agradeciendo la oportunidad de compartir la experiencia en ese territorio.

En otras fotografías, las semifinalistas aparecen abrazadas y contemplando el mar junto a Claudia Bahamón.

Allí se reunieron Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard, todas sonrientes y demostrando el ambiente de unión que se vivió en la competencia. Según la exreina, “quedó demostrado que hubo buena convivencia en la producción del Canal RCN”.

Michelle Rouillard compartió imágenes inéditas de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 - crédito @michellerouillard/ Instagram

Rouillard, considerada una de las favoritas para llevarse el título, aseguró que la experiencia de compartir con sus compañeras y atravesar juntas los retos de la semifinal ha sido inolvidable. La publicación recibió comentarios positivos y sumó likes por parte de seguidores, quienes resaltaron el valor de la camaradería en un formato competitivo.

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 está programada para el martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Las semifinalistas deberán afrontar nuevas pruebas y una de ellas no logrará avanzar a la última instancia, lo que mantiene en expectativa a la audiencia y a los propios participantes sobre el desenlace de esta temporada especial, que conmemora diez años del formato en Colombia.

Filtración sobre la próxima eliminada sacude la semifinal de ‘MasterChef Celebrity 2025′

En la fase previa a la semifinal de MasterChef Celebrity 2025, el nivel de exigencia y tensión dentro de la competencia aumentó considerablemente. La edición reunió a veintidós celebridades, de las cuales solo cinco lograron avanzar hasta la instancia decisiva: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila.

Michelle sería la próxima eliminada del programa dando paso a la final con el top 4 - crédito cortesía Canal RCN

En esta etapa crucial, una filtración en redes sociales sorprendió a los seguidores del programa al adelantar la posible eliminación de Michelle Rouillard, considerada una de las favoritas del público, antes de la gran final. Aunque la versión no está confirmada, el dato generó desconcierto y alimentó especulaciones sobre quiénes conformarán el Top 4 para la última gala del martes 25 de noviembre.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente porque Rouillard, a pesar de protagonizar varias polémicas, logró conectar con la audiencia gracias a su carisma y su forma de afrontar los retos.