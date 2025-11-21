Ismael Peña pide unidad en la Universidad Nacional tras decisión del Consejo de Estado

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional - crédito @UNALOficial/X

El rector designado de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado que ratificó la validez de su nombramiento para el período 2024-2027.

El pronunciamiento del alto tribunal confirmó la vigencia del proceso adelantado por el Consejo Superior Universitario y dejó sin efectos el acto que había designado a Leopoldo Múnera como rector.

De acuerdo con Peña, la decisión retorna claridad a la administración de la institución y restablece la ruta institucional sobre la que se desarrollan sus actividades académicas, administrativas y científicas.

En su mensaje dirigido a la comunidad, Peña señaló que la determinación judicial es categórica en respaldar la actuación del máximo órgano de dirección universitaria. Según explicó, la sentencia reafirma que el procedimiento seguido para su designación cumplió los parámetros normativos exigidos.

“Esta alta corte ha confirmado de manera indiscutible que mi designación ha sido debidamente efectuada y que el procedimiento seguido por el consejo superior universitario se llevó a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia”, indicó. Agregó que la decisión respalda el valor del debido proceso en el marco de una institución que se define como plural y comprometida con el país.

El rector también reiteró su reconocimiento público, señalando: “Soy José Ismael Peña Reyes, profesor titular y rector designado de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2024-2027”.

Recordó que su designación se produjo el 21 de marzo de 2024 y que el Consejo de Estado confirmó la validez del acto mediante una decisión previa del 4 de septiembre de 2025. En ese escenario, la reciente sentencia declaró nulo el nombramiento de Leopoldo Múnera y zanjó las controversias jurídicas acumuladas durante meses.

Junto con la aclaración sobre el alcance del fallo, el rector hizo énfasis en la necesidad de que la comunidad universitaria avance hacia un escenario de reconstrucción interna.

“Hago un llamado sincero y urgente a toda la comunidad universitaria a las y los estudiantes, docentes, funcionarias, funcionarios, egresadas y egresados para que nos reencontremos desde el respeto, el diálogo y la construcción colectiva”, expresó.

La entidad determinó que el proceso de designación del rector había concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que el Consejo Superior Universitario nombró a José Ismael Peña Reyes - crédito Consejo de Estado

Para Peña, la estabilidad académica del campus depende de la capacidad institucional para resolver diferencias mediante mecanismos participativos y respetuosos.

El mensaje también destacó el compromiso de mantener en funcionamiento los distintos programas y actividades que desarrolla la institución en sus sedes y facultades.

“A la opinión pública le reitero que la universidad nacional de Colombia continúa funcionando con todos nuestros proyectos académicos científicos artísticos y de extensión”, manifestó.

Así mismo invitó a centrar los esfuerzos en consolidar un ambiente propicio para las labores universitarias y fortalecer los procesos que dependen de la interacción entre docentes, estudiantes y personal administrativo.

En ese contexto, Peña extendió una invitación a utilizar plenamente los espacios del campus, orientados a consolidar una agenda académica que responda a las necesidades del país y de las regiones donde la universidad tiene presencia. Subrayó la importancia de coordinar acciones que permitan mantener la continuidad de los proyectos en marcha y apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas.

Para el rector, ese trabajo colectivo es fundamental para avanzar en la misión educativa, científica y cultural que identifica a la institución.

Además, resaltó el rol de la comunidad universitaria en el propósito de reconstruir confianzas y asegurar la continuidad de los programas estratégicos. Sostuvo que la participación activa y respetuosa es un componente esencial para garantizar que la institución pueda proyectarse en ámbitos nacionales e internacionales con estabilidad y cohesión.

“Les invito a que todos unidos dediquemos cada centímetro de nuestro campus cada minuto de nuestros días y cada latido del corazón a seguir construyendo la universidad pública que el país y todas sus regiones merecen”, afirmó.

El llamado concluyó con la reiteración de que la universidad seguirá desarrollando sus funciones sustantivas mientras se restablecen los espacios de diálogo y se afianzan los mecanismos que permiten la convivencia institucional.

Con este mensaje, Peña busca consolidar un escenario de articulación interna que contribuya a fortalecer los proyectos de formación y las iniciativas académicas en curso.