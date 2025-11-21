Ignacio Baladán reveló la crisis que puso en riesgo su relación con La Segura: “Ni un beso nos dábamos”

Ignacio Baladán narra la advertencia que marcó un antes y un después con La Segura - crédito @la_segura/ Instagram

En un episodio reciente de su pódcast Parapapá, Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos ofrecieron una mirada sobre los desafíos que han enfrentado como padres, parejas y hombres en constante transformación.

La conversación, marcada por relatos personales y confesiones inesperadas, abordó las tensiones cotidianas y las crisis profundas que han puesto a prueba sus relaciones y su crecimiento personal.

Ignacio Baladán, acompañado por su pareja La Segura, relató cómo la llegada de un hijo supuso un punto de inflexión, obligándolos a afrontar dinámicas desconocidas, desde el cansancio extremo hasta distanciamientos emocionales sugeridos por la rutina y la ausencia de gestos de cariño. “Hay días que, de verdad, ni un beso nos damos”, contó Baladán, ilustrando cómo las exigencias de la paternidad pueden relegar incluso a la pareja.

La conversación tomó un giro especialmente íntimo cuando Ignacio recordó una de las discusiones más difíciles que vivió con La Segura. Según relató, la tensión alcanzó tal punto que ella le advirtió de manera categórica: “Usted se vuelve a quitar el anillo y eso se acaba de verdad, esto no es un juego de que un día terminamos y al otro no, un día usted se va, no vamos a tirar las cosas a la bausa porque si”, dijo la caleña.

Esta frase, directa y contundente, puso sobre la mesa las dificultades reales que enfrentaron, incluyendo episodios de desconfianza y el fantasma de posibles infidelidades, factores que pusieron la relación al borde de la ruptura.

“Tenemos que entender que usted es un mundo y yo soy un mundo y somos diferentes en muchas cosas, pero la idea es que al final nos sumemos”, dijo la creadora de contenido, asegurando que ahora intentan respetar esas diferencias. “Él y yo somos diferentes en muchas cosas, pero hoy en día a mí no se me pasa por la cabeza decir que nos separamos”, añadió.

Durante el pódcast, tanto La Segura como Camila Santamaría, pareja de Villalobos, respondieron a la pregunta que circula entre los seguidores sobre por qué siguen al lado de sus parejas.

Explicaron que no se trata de idealizar a sus compañeros ni de permanecer por costumbre, sino de apostar a una familia basada en la decisión conjunta de sanar heridas, aprender de los errores y construir un vínculo auténtico.

Ambas señalaron el valor de vivir procesos de transformación personal y de compartir el camino con alguien dispuesto a reconocer y corregir sus fallos. Los influencers resaltaron la importancia de la madurez emocional y de la determinación por hacer funcionar la pareja, incluso en medio de crisis.

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos exploran la paternidad

En el primer capítulo del mismo pódcast, Baladán relató que la noticia del embarazo de La Segura llegó en un momento de tránsito laboral, mientras él regresaba de compromisos fuera del país. “Apenas estaba regresando de compromisos laborales cuando recibí la noticia”, recordó, y admitió que la sorpresa vino acompañada de una oleada de emociones y nuevos retos.

De manera similar, Villalobos narró que la llegada de su hija ocurrió justo después de salir de un reality y, a modo de broma, ambos coincidieron en que “si quieres ser papá, ve a un reality”, debido a la curiosa conexión en sus experiencias.

Ambos confesaron que la paternidad transformó sus esquemas y que desde el primer momento se vieron obligados a reconsiderar su enfoque hacia la familia y la pareja.

“Pasamos de estar enfocados en lo profesional a ser más conscientes y atentos a las necesidades de nuestras parejas”, explicó Ignacio, mientras Villalobos fue honesto sobre el miedo que sintió ante la responsabilidad de mantener la estabilidad del hogar. Los dos insistieron en que el nacimiento de un hijo implica aprender a pedir ayuda, apoyarse en la familia y no pretender ser héroes todo el tiempo.

Uno de los puntos más destacados fue cómo la experiencia de la paternidad los unió y motivó a compartir consejos y vivencias por mensajes antes de conocerse personalmente.

Villalobos siguió a Baladán en redes para anticipar aprendizajes sobre la crianza y, con el tiempo, sus llamadas se volvieron cada vez más largas, marcadas por la confianza y el intercambio de tips prácticos. “Empezamos a tener conversaciones de vez en cuando hasta que las llamadas duraban hasta 40 minutos, y eso sin habernos conocido”, contó el colombiano.