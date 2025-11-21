Colombia

Ignacio Baladán reveló la crisis que puso en riesgo su relación con La Segura: “Ni un beso nos dábamos”

El ‘influencer’ confesó en un pódcast, junto a Sebastián Villalobos, que enfrentó momentos de tensión, por los desafíos y las discusiones más serias en su relación

Guardar
Ignacio Baladán narra la advertencia
Ignacio Baladán narra la advertencia que marcó un antes y un después con La Segura - crédito @la_segura/ Instagram

En un episodio reciente de su pódcast Parapapá, Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos ofrecieron una mirada sobre los desafíos que han enfrentado como padres, parejas y hombres en constante transformación.

La conversación, marcada por relatos personales y confesiones inesperadas, abordó las tensiones cotidianas y las crisis profundas que han puesto a prueba sus relaciones y su crecimiento personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ignacio Baladán, acompañado por su pareja La Segura, relató cómo la llegada de un hijo supuso un punto de inflexión, obligándolos a afrontar dinámicas desconocidas, desde el cansancio extremo hasta distanciamientos emocionales sugeridos por la rutina y la ausencia de gestos de cariño. “Hay días que, de verdad, ni un beso nos damos”, contó Baladán, ilustrando cómo las exigencias de la paternidad pueden relegar incluso a la pareja.

La Segura reveló los problemas
La Segura reveló los problemas que casi la separa de Ignacio - crédito captura de pantalla Parapapá / YouTube

La conversación tomó un giro especialmente íntimo cuando Ignacio recordó una de las discusiones más difíciles que vivió con La Segura. Según relató, la tensión alcanzó tal punto que ella le advirtió de manera categórica: “Usted se vuelve a quitar el anillo y eso se acaba de verdad, esto no es un juego de que un día terminamos y al otro no, un día usted se va, no vamos a tirar las cosas a la bausa porque si”, dijo la caleña.

Esta frase, directa y contundente, puso sobre la mesa las dificultades reales que enfrentaron, incluyendo episodios de desconfianza y el fantasma de posibles infidelidades, factores que pusieron la relación al borde de la ruptura.

“Tenemos que entender que usted es un mundo y yo soy un mundo y somos diferentes en muchas cosas, pero la idea es que al final nos sumemos”, dijo la creadora de contenido, asegurando que ahora intentan respetar esas diferencias. “Él y yo somos diferentes en muchas cosas, pero hoy en día a mí no se me pasa por la cabeza decir que nos separamos”, añadió.

La Segura e Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán pasaron por momentos difíciles de su relación en la que una dura advertencia de ella los hizo pensar en un futuro juntos - crédito @la_segura/IG

Durante el pódcast, tanto La Segura como Camila Santamaría, pareja de Villalobos, respondieron a la pregunta que circula entre los seguidores sobre por qué siguen al lado de sus parejas.

Explicaron que no se trata de idealizar a sus compañeros ni de permanecer por costumbre, sino de apostar a una familia basada en la decisión conjunta de sanar heridas, aprender de los errores y construir un vínculo auténtico.

Ambas señalaron el valor de vivir procesos de transformación personal y de compartir el camino con alguien dispuesto a reconocer y corregir sus fallos. Los influencers resaltaron la importancia de la madurez emocional y de la determinación por hacer funcionar la pareja, incluso en medio de crisis.

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos exploran la paternidad

En el primer capítulo del mismo pódcast, Baladán relató que la noticia del embarazo de La Segura llegó en un momento de tránsito laboral, mientras él regresaba de compromisos fuera del país. “Apenas estaba regresando de compromisos laborales cuando recibí la noticia”, recordó, y admitió que la sorpresa vino acompañada de una oleada de emociones y nuevos retos.

Los creadores de contenido revelaron
Los creadores de contenido revelaron cómo ha sido su adaptación para ser padres y cómo se han ayudado mutuamente - crédito @ignaciobaladan/ Instagram

De manera similar, Villalobos narró que la llegada de su hija ocurrió justo después de salir de un reality y, a modo de broma, ambos coincidieron en que “si quieres ser papá, ve a un reality”, debido a la curiosa conexión en sus experiencias.

Ambos confesaron que la paternidad transformó sus esquemas y que desde el primer momento se vieron obligados a reconsiderar su enfoque hacia la familia y la pareja.

“Pasamos de estar enfocados en lo profesional a ser más conscientes y atentos a las necesidades de nuestras parejas”, explicó Ignacio, mientras Villalobos fue honesto sobre el miedo que sintió ante la responsabilidad de mantener la estabilidad del hogar. Los dos insistieron en que el nacimiento de un hijo implica aprender a pedir ayuda, apoyarse en la familia y no pretender ser héroes todo el tiempo.

Uno de los puntos más destacados fue cómo la experiencia de la paternidad los unió y motivó a compartir consejos y vivencias por mensajes antes de conocerse personalmente.

Los creadores de contenido compartieron
Los creadores de contenido compartieron sus experiencias como padres y cómo los realities shows están relacionados con la noticia de que iban a ser papás - crédito @parapapá / YouTube captura de pantalla

Villalobos siguió a Baladán en redes para anticipar aprendizajes sobre la crianza y, con el tiempo, sus llamadas se volvieron cada vez más largas, marcadas por la confianza y el intercambio de tips prácticos. “Empezamos a tener conversaciones de vez en cuando hasta que las llamadas duraban hasta 40 minutos, y eso sin habernos conocido”, contó el colombiano.

Temas Relacionados

Ignacio BaladánLa SeguraIgnacio Baladán pelea con La SeguraHijo de La SeguraHijo de Ignacio BaladánSebastián VillalobosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ministro de Trabajo dio luces sobre el aumento del salario mínimo: anunció el calendario de concertación

El jefe de la cartera comunicó que tienen plazo hasta el 15 de diciembre para analizar las propuestas en la Mesa de Concertación y decidir en cuánto sube la mensualidad

Ministro de Trabajo dio luces

Karol G habló del odio que ha recibido su álbum ‘Tropicoqueta’ y reveló una nueva versión para diciembre: “Será como una película”

La cantante defendió en ‘Rolling Stone’ su apuesta artística, habló sobre el recibimiento mixto de su nuevo álbum y detalló sus próximos pasos, entre ellos la realización de una versión visual y su participación en Coachella 2026

Karol G habló del odio

Reconocida presentadora de noticias fue víctima de violento atraco en Bogotá y le lanzó duras palabras al alcalde

La periodista compartió en sus redes sociales el difícil momento que vivió al ser despojada de su camioneta y pertenencias, en el barrio Normandía, de Bogotá, el 19 de noviembre

Reconocida presentadora de noticias fue

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 21 de noviembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Resultados del último sorteo de

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

El sacerdote desapareció el 25 de abril de 2024 luego de salir de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Pereira, para vender su camioneta por 95 millones de pesos

Cuatro tiros recibió el padre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cuatro tiros recibió el padre

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Karol G habló del odio

Karol G habló del odio que ha recibido su álbum ‘Tropicoqueta’ y reveló una nueva versión para diciembre: “Será como una película”

Reconocida presentadora de noticias fue víctima de violento atraco en Bogotá y le lanzó duras palabras al alcalde

Andrés Cabas reveló detalles de cómo se recuperó tras perderlo todo por sus adicciones: “Había hecho tantos intentos para matarme”

Luisa Chima aclara polémica por haber despedido de su empresa a una mujer en estado de embarazo: “Es verdad”

Patricia Grisales reveló la reacción de Amparo Grisales por su participación en ‘MasterChef’: “No estaba muy de acuerdo”

Deportes

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026

Iván Mejía Álvarez se fue en contra de la FIFA tras conocerse los duelos de repechaje que definirán los cupos al Mundial 2026: “Insaciables y codiciosos”

Luis Díaz comenzará a pagar su sanción por la dura entrada a Achraf Hakimi: sería baja ante el Arsenal en la Champions League

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

Millonarios contrataría director deportivo extranjero: es argentino y trabajó con River