Este es el helicóptero que reemplazará al oficial en los traslados del presidente Gustavo Petro tras la suspensión del soporte técnico

El Sikorsky UH-60 Black Hawk, helicóptero de origen militar, asumirá la función de aeronave principal para los traslados del presidente Gustavo Petro tras la suspensión del soporte técnico del AW139 - crédito Presidencia y Animal Político

El Sikorsky UH-60 Black Hawk asumirá como helicóptero principal del presidente Gustavo Petro, luego de que Leonardo Helicopters suspendiera el soporte técnico al AgustaWestland AW139 que habitualmente utilizaba el mandatario.

La decisión, confirmada por fuentes de la Casa de Nariño y las Fuerzas Militares, responde a la necesidad de mantener la movilidad aérea del jefe de Estado mientras se resuelven las limitaciones regulatorias que afectan al AW139, de acuerdo con el medio La FM.

El Black Hawk, de origen militar y con capacidad para doce pasajeros, además de la tripulación, ya formaba parte del esquema de seguridad presidencial como helicóptero auxiliar.

La nave se destaca por su maniobrabilidad, flexibilidad y sistemas avanzados de detección de amenazas, así como por sus redundancias que permiten asumir funciones críticas en caso de fallas.

Este modelo fue utilizado también por el expresidente Iván Duque y es conocido por su resistencia operativa, aunque uno de sus ejemplares sufrió un atentado en junio de 2021 en Cúcuta, Norte de Santander.

La suspensión del soporte técnico del AW139 se produjo después de que el presidente Petro fuera incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos el pasado 24 de octubre.

Leonardo Helicopters precisó que esta medida responde a “disposiciones regulatorias emitidas por los Estados Unidos” y constituye una acción preventiva para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional.

La empresa adelantó que trabaja en obtener la licencia necesaria para reanudar el soporte técnico y espera poder hacerlo lo antes posible.

Aunque el AW139 mantiene soporte técnico vigente hasta junio de 2026, el medio citado indicó que se le dará un uso limitado para asegurar su operatividad hasta el final del actual gobierno, previsto para el 7 de agosto de 2026.

Por su parte, el presidente Petro ha anunciado que la aeronave será puesta en venta, calificó la decisión de Leonardo Helicopters como “una ofensa para Colombia” y advirtió que se tomarán acciones legales por presunto incumplimiento contractual.

El presidente Gustavo Petro rechazó decisión de Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial - crédito @petrogustavo/X

El Black Hawk se consolida como la aeronave central del esquema de seguridad presidencial, garantizando la movilidad del mandatario en trayectos cortos y reforzando la capacidad de reacción ante posibles amenazas.

La inclusión del presidente y su familia en la Lista Clinton fue calificada como “injusta” por la canciller colombiana Rosa Villavicencio durante una entrevista con el medio EFE. Según la funcionaria, esta medida representa “un castigo a Colombia en cabeza del presidente” y es “una situación muy negativa tanto para el mandatario como para el país”.

Villavicencio sostuvo además que “no hay ninguna evidencia de las que se argumentan para incluirlo en esa lista” y explicó que, por esta razón, el Gobierno colombiano presentó una nota verbal a Estados Unidos solicitando que se aclaren los motivos de la inclusión y se retire al presidente de dicha lista.

Mientras se resuelve la situación legal y regulatoria, las Fuerzas Militares y la Casa de Nariño han definido que el helicóptero oficial tendrá un uso mínimo, con el objetivo de preservar su operatividad hasta la finalización del actual gobierno, prevista para el 7 de agosto de 2026. Esta medida busca garantizar que la aeronave permanezca disponible en caso de emergencia, evitando que quede fuera de servicio durante los meses restantes del mandato.

La suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero S/N 31900 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido comunicada oficialmente por Leonardo Helicopters, filial de Agusta Westland Philadelphia Corporation, en una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam - crédito leonardo Helicopters

El presidente Petro, sin embargo, ha adoptado una postura pública diferente a la de los militares. Ha anunciado que la aeronave será puesta en venta porque “no la necesita”, y calificó la decisión de Leonardo Helicopters como “una ofensa para Colombia”.

Además, anticipó que se tomarán acciones legales por presunto incumplimiento contractual, buscando resguardar los intereses del Estado colombiano en medio de las restricciones internacionales.

El mandatario también autorizó la publicación de sus gastos personales desde 2022 hasta la fecha, con el objetivo de demostrar transparencia en sus ingresos, y recordó que su declaración de renta es pública.