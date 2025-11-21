Este es el decreto con el que Andrés Idárraga fue designado ministro de Justicia encargado

Andrés Idárraga seguirá liderando la Secretaría de Transparencia mientras se encarga del Ministerio de Justicia - crédito Colprensa

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue designado ministro de Justicia y del Derecho encargado por medio del Decreto 1236 del 20 de noviembre de 2025, emitido por la cartera. Su llegada temporal a la cartera responde a la falta de asignación de un titular permanente que reemplace a Eduardo Montealegre.

El presidente Gustavo Petro esperaba que el exmagistrado César Julio Valencia Copete fue el próximo ministro de Justicia. Sin embargo, rechazó la jefatura por motivos de salud.

“Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi Gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar”, expresó el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro lamentó la decisión tomada por el exmagistrado César Valencia Copete de rechazar la jefatura del Ministerio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, Idárraga será el encargado de la cartera, sin que eso implique que deba dejar de cumplir con sus obligaciones en la Secretaría de Transparencia. Así lo estipula el decreto con el que fue designado.

“Encargo interinstitucional: Encargar a partir de la fecha del empleo de Ministro de Justicia y del Derecho, Código 0005, del Ministerio de Justicia y del Derecho, al doctor Roberto Andrés Idárraga Franco (…) Secretario de Transparencia, Código 1160, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin que implique separación de las funciones del cargo del cual es titular”, detalla el documento.

Andrés Idárraga fue designado ministro de Justicia encargado - crédito @Aidarragaf/X

A través de su cuenta de X, el secretario de Transparencia se pronunció sobre el nombramiento, indicando que sus funciones en la secretaría y ahora en el ministerio van de la mano. Confirmó entonces que no dejará de lado sus funciones como secretario de Transparencia, cargo en el que ha estado desde el 1 de septiembre de 2022, a inicios del Gobierno del presidente Petro.

“Agradezco al presidente @petrogustavo por la confianza al designarme como Ministro de Justicia encargado. Desde el primer día de este Gobierno he defendido la verdad, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción, ahora lo haremos de manera más articulada con la justicia”, indicó.

El ministro (e) aseguró que trabajará “sin descanso” para que ambas entidades respondan “con integridad” a la población colombiana.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, agradeció al presidente Gustavo Petro por su designación como ministro de Justicia encargado - crédito @Aidarragaf/X

¿Quién es Andrés Idárraga?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el funcionario es abogado egresado de la Universidad Libre, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y es candidato a doctor en Política y Gobierno en la Universidad Católica de Córdoba.

Posee más de 17 años de experiencia en cargos directivos y asesorías tanto en entidades públicas como privadas. También cuenta con más de 13 años de experiencia en docencia de posgrado, integrando la investigación con su experiencia en política pública.

Ha desarrollado su labor en áreas vinculadas a derechos humanos, participación ciudadana y combate a la corrupción. Su trabajo se ha centrado también en el acompañamiento y apoyo a comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, migrantes y víctimas del conflicto armado, con un enfoque social.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, tiene más de 17 años de experiencia en alta dirección y asesoría en el sector público y privado - crédito Colprensa

Fue director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, cargo que le permitió estar al frente de iniciativas como la elaboración del primer Protocolo de Derechos Humanos para la protesta social (Decreto 563 de 2015). Aunado a ello logró la normativización del proceso de reclutamiento militar para prevenir el reclutamiento forzado y la actualización de protocolos para la creación de centros de protección transitoria de la Unidad Permanente de Justicia.

De igual manera, en la Secretaría de Transparencia impulsó importantes iniciativas como el proyecto de ley de protección a denunciantes y el Decreto 1600 de 2024, por medio del cual se reglamenta la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción.