Choque en la vía Zipaquirá-Ubaté dejó una persona muerta: un equipo de Bomberos también se accidentó

El hecho sucedió en la mañana de este viernes en plena vía nacional - crédito Pantallazo videos de redes sociales

Un accidente grave se registró en la mañana de este viernes 21 de noviembre en la vía Zipaquirá-Ubaté, en Cundinamarca, cuando un camión, al parecer, perdió los frenos y chocó contra un automóvil particular. Los primeros reportes señalan que el siniestro dejó una persona muerta y tres heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca detalló que el accidente involucró al camión fuera de control y un vehículo particular que transitaba por el sector de Tierra Negra.

Tras el siniestro, tres personas resultaron heridas: dos que viajaban en el automóvil y una que se encontraba en el camión. Según las autoridades, los lesionados quedaron atrapados en el interior de los vehículos, por lo que tuvieron que se extraídos con precaución para ser traslados a hospitales cercanos.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación para determinar qué pasó con el camión y el carro particular involucrados - crédito redes sociales

También se conoció que una joven que viajaba en el carro particular murió en el lugar de los hechos.

Las imágenes difundidas por testigos evidencian las consecuencias: el camión terminó volcado en el sector, mientras que el automóvil gris quedó fuera de la carretera con daños graves en la parte delantera.

Un hecho adicional complicó la atención de la emergencia. El vehículo del Cuerpo de Bomberos de Cogua, que se dirigía a prestar ayuda en el accidente principal, sufrió a su vez un siniestro vial en la misma vía.

Fotografías y videos difundidos por los bomberos muestran la máquina volcada, lo que generó obstáculos en ambos carriles. A pesar de esto, otros automovilistas lograron circular por la berma para evitar el bloqueo.

Las autoridades permanecen en el lugar realizando las labores de inspección para esclarecer las causas del incidente y garantizar la movilidad en la zona afectada.

Simularon accidente de tránsito para robar en Cundinamarca

Un operativo de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca permitió recuperar un camión cargado con equipos tecnológicos valuados en más de $2.000 millones que había sido robado en la vía Bogotá-Girardot, en el sector de Mondoñedo.

La intervención impidió la pérdida de computadores, televisores, cámaras y otros artículos de alto valor que iban consignados en el vehículo de carga.

El robo ocurrió cuando un grupo de asaltantes, utilizando una maniobra previamente planeada, simuló un accidente de tránsito en plena vía.

Los delincuentes emplearon una ambulancia para reforzar la apariencia de emergencia, lo que facilitó que los conductores se detuvieran y bajaran la guardia en ese tramo de carretera. Según los relatos, los asaltantes portaban armas de fuego y en cuestión de minutos obligaron al conductor del camión a salir del vehículo.

Testigos presenciales grabaron en video el momento en que la víctima fue obligada a bajar y luego trasladada a una camioneta particular, mientras los responsables se daban a la fuga con el automotor y la mercancía.

Las autoridades recibieron el reporte y activaron los protocolos de rastreo y alerta, lo que movilizó a la Policía Judicial e inteligencia de la Dirección de Tránsito. La persecución derivó en la recuperación efectiva tanto del camión como de la carga, que volvió a manos de su propietario sin daños ni faltantes.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, explicó que los delincuentes “simulaban un accidente en vía para perpetrar el hecho”, y señaló que la investigación continúa bajo coordinación con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables.

En este caso, la solidaridad de los testigos que documentaron y alertaron a las autoridades fue clave para el desenlace positivo del operativo.

Al término de la diligencia, el conductor del camión destacó la intervención oportuna y envió un mensaje de gratitud dirigido a la seccional de tránsito y a los policías judiciales: “El Canal de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, junto a su policía judicial, les queremos agradecer por el positivo y la recuperación del vehículo de carga que ven, a mi espalda, y la mercancía en su totalidad. Agradecemos porque sin ellos no podríamos ejercer día a día de manera oportuna. Muchas gracias”.

La Policía recordó la importancia de la colaboración ciudadana y aconsejó denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo de esta naturaleza a través del número 167 o en la línea de emergencia 123.

El caso del camión recuperado se suma a las acciones recientes implementadas para contrarrestar el robo de vehículos de transporte en rutas nacionales y preservar tanto la actividad de los conductores como la integridad de la mercancía. Las autoridades aseguraron que continuarán con investigaciones y patrullajes especializados hasta desarticular las bandas responsables de estos hechos.