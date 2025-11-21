Colombia

Andrés Idárraga justificó racha de renuncias y despidos en el Ministerio de Justicia: “Es preciso recomponer”

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, solicitó la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que incluye asesores, directores y viceministros

Guardar
El ministro encargado solicitó la
El ministro encargado solicitó la dimisión de todos los altos cargos de libre nombramiento, en medio de una reestructuración interna y cambios recientes en la dirección de la cartera, según confirmó Caracol Radio - crédito Colprensa

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia enfrenta una nueva fase de reestructuración interna tras la decisión del ministro encargado Andrés Idárraga de solicitar la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

La medida, confirmada por Caracol Radio, afecta a asesores, directores y viceministros, y se produce en un momento de interinidad y recientes cambios en la dirección de la cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información del medio mencionado la instrucción de Idárraga se comunicó la noche anterior a las 8:30 p. m., mediante un mensaje dirigido a los altos funcionarios del ministerio.

En el texto, se les pidió presentar su renuncia protocolaria al día siguiente, considerando las particularidades de cada caso, como encargos y comisiones.

Esta solicitud se fundamenta en la facultad del ministro encargado para realizar ajustes en el equipo directivo, con el objetivo de fortalecer la gestión en la etapa final del actual gobierno.

Idárraga, quien también es secretario de Transparencia, explicó a Caracol Radio los motivos de la decisión.

“En medio de tantos movimientos al interior del ministerio este año, es preciso recomponer y, aún siendo, por ahora, algo temporal mi estadía en esta cartera, debo darle resultados al presidente y se tiene que hacer con un equipo conocido, de confianza y articulado. De ninguna manera es una descalificación al personal actual. Tan solo son ajustes, que están por determinarse, para este cierre de gobierno”, afirmó el ministro encargado.

Andrés Idárraga pidió la salida
Andrés Idárraga pidió la salida protocolaria de asesores, directores y viceministros, buscando fortalecer el equipo directivo en la etapa final del gobierno y responder a los retos legislativos y administrativos - crédito Ministerio de Justicia

Consultado sobre la posibilidad de permanecer en el cargo de manera definitiva, Idárraga precisó que su continuidad depende del presidente Gustavo Petro.

“Mi permanencia, la determina el señor Presidente. Comenzamos empalme. Luego de establecer el estado administrativo y misional de cumplimiento del Ministerio y del sector justicia, se lo transmitiré al presidente Petro y se tomarán decisiones a propósito de los pasos a seguir”, indicó en diálogo con la emisora.

El Ministerio de Justicia ha experimentado varios cambios de titular durante el actual gobierno.

Desde el 27 de octubre, cuando se aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, la cartera permanece vacante en cuanto a un titular en propiedad. Previamente, Néstor Osuna y Angela María Buitrago también dejaron el cargo.

Aunque el presidente Petro designó a César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema, este rechazó el nombramiento por motivos de salud. Posteriormente, Augusto Ocampo asumió como encargado durante casi un mes, hasta la reciente llegada de Idárraga en la misma condición.

El próximo titular del Ministerio de Justicia deberá afrontar retos inmediatos, entre ellos la gestión de dos proyectos legislativos de alto impacto: la iniciativa para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y la Ley de Sometimiento de grupos criminales.

Además, la cartera tendrá que trabajar en la recomposición de la relación con la rama judicial y abordar la crisis del sistema penitenciario y carcelario, según detalló Caracol Radio.

La cartera atraviesa una fase
La cartera atraviesa una fase de transición tras la solicitud de renuncias a funcionarios clave, mientras se define el futuro del ministerio y se preparan reformas cruciales para el cierre del actual mandato - crédito Colprensa

En este contexto, quien asuma la dirección en propiedad del Ministerio de Justicia tendrá la tarea de liderar reformas clave y responder a las expectativas del gobierno y la sociedad, en un escenario marcado por la transición y los desafíos institucionales.

César Julio Valencia Copete rechaza ser ministro de Justicia por motivos de salud

El exmagistrado César Julio Valencia Copete rechazó la designación como ministro de Justicia de Colombia, decisión que comunicó al presidente Gustavo Petro mediante una carta en la que argumentó motivos de salud como razón principal para no asumir el cargo.

En el documento, conocido por la periodista Cecilia Orozco y citado por Infobae, Valencia Copete explicó que, tras consultar con sus dos médicos neumólogos, recibió la recomendación de no aceptar responsabilidades de tiempo completo. El exmagistrado precisó que, aunque su capacidad intelectual permanece intacta, su estado físico requiere atención y cuidados constantes.

No obstante que mi área cognitiva se encuentra al 100%, no sucede igual con mi salud y actual condición física”, expresó en la misiva. Además, subrayó la necesidad de continuar su tratamiento médico “con total cuidado y de manera ininterrumpida”.

La misiva expone las razones
La misiva expone las razones personales y profesionales que sustentan su negativa - crédito Presidencia

La renuncia de Valencia Copete deja al Ministerio de Justicia bajo la dirección interina de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, quien asumió el despacho tras la salida de Eduardo Montealegre el 25 de octubre. Montealegre presentó su dimisión menos de 24 horas después de proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Temas Relacionados

Ministerio de Justicia de ColombiaAndrés IdárragaRenuncia protocolariaGustavo PetroReestructuración internaAsamblea Nacional ConstituyenteLey de sometimiento de grupos criminalesColombia - Noticias

Más Noticias

Migración Colombia habría negado el ingreso del abogado de “Papá Pitufo” al país

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o “el zar del contrabando”, es investigaciones en Colombia, y su relación con el abogado Boyem su defensor, ha despertado el interés de las autoridades colombianas

Migración Colombia habría negado el

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

A pocos días de la final, una posible eliminación adelantada genera rumores y expectativas entre los seguidores del ‘reality’, donde las alianzas y estrategias definen la contienda

Desafío 2025: se filtra información

Alerta en Medellín por extranjeros inadmitidos con objetos sexuales: un hombre traía casi 100 condones en su maleta

Las autoridades intensifican la vigilancia en el aeropuerto José María Córdova luego de que un ciudadano estadounidense fuera rechazado por portar sorpresiva cantidad de preservativos en su equipaje

Alerta en Medellín por extranjeros

Leopoldo Múnera renunció a la rectoría de la Universidad Nacional: “Me voy para facilitar todo el proceso de transición”

La renuncia de Leopoldo Múnera, presentada luego del fallo del Consejo de Estado que anuló su designación, abre paso al retorno de José Ismael Peña y busca evitar más incertidumbre en la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera renunció a la

Polémica en redes por video de la gobernadora del Chocó pasando filtros del aeropuerto El Dorado, al parecer, sin hacer fila

Con un video, un usuario denunció que la funcionaria no hizo la fila en el aeropuerto bogotano, aunque las imágenes sí la muestran entregando sus pertenencias en las bandas detectoras de seguridad

Polémica en redes por video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Desafío 2025: se filtra información

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Una situación extremadamente difícil”

Hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty está hospitalizado: cuál es el diagnóstico

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Deportes

El colombiano Kevin Mier es

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

Millonarios contrataría director deportivo extranjero: es argentino y trabajó con River

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

Atlético Nacional confirmó la sede del partido contra el Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia