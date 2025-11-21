Colombia

Alerta en Medellín por extranjeros inadmitidos con objetos sexuales: un hombre traía casi 100 condones en su maleta

Las autoridades intensifican la vigilancia en el aeropuerto José María Córdova luego de que un ciudadano estadounidense fuera rechazado por portar sorpresiva cantidad de preservativos en su equipaje

Guardar
Refuerzan controles migratorios en Medellín
Refuerzan controles migratorios en Medellín tras inadmisión de extranjeros - crédito Librería libre de derechos

El incremento de los controles migratorios en el aeropuerto José María Córdova de Medellín ha resultado en la inadmisión de más de cien personas en los últimos dos años, según datos de la Alcaldía de Medellín.

Un caso reciente involucra a un ciudadano estadounidense que fue devuelto tras arribar en un vuelo procedente de Panamá, luego de que las autoridades detectaran en su equipaje ocho paquetes de condones, sumando un total de noventa y ocho preservativos.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que este hallazgo evidenciaba la intención del extranjero de realizar actividades sexuales en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entrevista realizada por funcionarios de Migración Colombia al viajero no logró disipar las sospechas sobre sus planes en Medellín, lo que motivó la aplicación del protocolo de inadmisión, según confirmó El Colombiano.

Cantidad inusual de condones y
Cantidad inusual de condones y juguetes sexuales en equipajes de extranjeros que llegan al aeropuerto de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gutiérrez expresó su reconocimiento al trabajo de Migración y la Policía, destacando el fortalecimiento de los controles, especialmente sobre hombres adultos que viajan solos y presentan antecedentes delictivos, pues el mandatario enfatizó: “Aquí protegemos a nuestros niños”.

Este episodio se suma a otro ocurrido poco tiempo atrás, cuando otro extranjero fue inadmitido por transportar en su equipaje una variedad de objetos sexuales, incluyendo condones, lubricantes, geles, látigos, esposas, consoladores y vibradores.

Según la Alcaldía, en lo que va de 2024 y 2025, ya se han registrado ciento dos casos de inadmisión por alertas relacionadas con posibles delitos sexuales.

Temas Relacionados

Delitos sexualesAeropuerto José María CórdovaExtranjeros inadmitidos MedellínTurismo sexualMigración ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Migración Colombia habría negado el ingreso del abogado de “Papá Pitufo” al país

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o “el zar del contrabando”, es investigaciones en Colombia, y su relación con el abogado Boyem su defensor, ha despertado el interés de las autoridades colombianas

Migración Colombia habría negado el

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

A pocos días de la final, una posible eliminación adelantada genera rumores y expectativas entre los seguidores del ‘reality’, donde las alianzas y estrategias definen la contienda

Desafío 2025: se filtra información

Leopoldo Múnera renunció a la rectoría de la Universidad Nacional: “Me voy para facilitar todo el proceso de transición”

La renuncia de Leopoldo Múnera, presentada luego del fallo del Consejo de Estado que anuló su designación, abre paso al retorno de José Ismael Peña y busca evitar más incertidumbre en la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera renunció a la

Polémica en redes por video de la gobernadora del Chocó pasando filtros del aeropuerto El Dorado, al parecer, sin hacer fila

Con un video, un usuario denunció que la funcionaria no hizo la fila en el aeropuerto bogotano, aunque las imágenes sí la muestran entregando sus pertenencias en las bandas detectoras de seguridad

Polémica en redes por video

Polémica por adquisición de aviones Gripen a Suecia: importante firma de abogados explicó su papel en el contrato con el Ministerio de Defensa

El bufete de abogados afirma que su intervención se limitó a revisar aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo entre Colombia y Suecia, sin participar en la selección del proveedor ni en la estructuración del contrato

Polémica por adquisición de aviones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Desafío 2025: se filtra información

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Una situación extremadamente difícil”

Hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty está hospitalizado: cuál es el diagnóstico

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Deportes

El colombiano Kevin Mier es

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

Millonarios contrataría director deportivo extranjero: es argentino y trabajó con River

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

Atlético Nacional confirmó la sede del partido contra el Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia