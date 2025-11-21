Alerta en Medellín por extranjeros inadmitidos con objetos sexuales: un hombre traía casi 100 condones en su maleta

Refuerzan controles migratorios en Medellín tras inadmisión de extranjeros - crédito Librería libre de derechos

El incremento de los controles migratorios en el aeropuerto José María Córdova de Medellín ha resultado en la inadmisión de más de cien personas en los últimos dos años, según datos de la Alcaldía de Medellín.

Un caso reciente involucra a un ciudadano estadounidense que fue devuelto tras arribar en un vuelo procedente de Panamá, luego de que las autoridades detectaran en su equipaje ocho paquetes de condones, sumando un total de noventa y ocho preservativos.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que este hallazgo evidenciaba la intención del extranjero de realizar actividades sexuales en la ciudad.

La entrevista realizada por funcionarios de Migración Colombia al viajero no logró disipar las sospechas sobre sus planes en Medellín, lo que motivó la aplicación del protocolo de inadmisión, según confirmó El Colombiano.

Cantidad inusual de condones y juguetes sexuales en equipajes de extranjeros que llegan al aeropuerto de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gutiérrez expresó su reconocimiento al trabajo de Migración y la Policía, destacando el fortalecimiento de los controles, especialmente sobre hombres adultos que viajan solos y presentan antecedentes delictivos, pues el mandatario enfatizó: “Aquí protegemos a nuestros niños”.

Este episodio se suma a otro ocurrido poco tiempo atrás, cuando otro extranjero fue inadmitido por transportar en su equipaje una variedad de objetos sexuales, incluyendo condones, lubricantes, geles, látigos, esposas, consoladores y vibradores.

Según la Alcaldía, en lo que va de 2024 y 2025, ya se han registrado ciento dos casos de inadmisión por alertas relacionadas con posibles delitos sexuales.