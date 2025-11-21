Alerta en Bogotá por brotes de herpes zóster y meningococo B durante la temporada alta: Cruz Roja realizará jornada masiva de vacunación

La Cruz Roja Bogotá inicia campaña de vacunación contra herpes zóster y meningococo tipo B durante la temporada de lluvias - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Ante la llegada de la temporada alta de lluvias —un periodo que suele incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas en la ciudad— la Cruz Roja Bogotá lanzó una campaña intensiva de vacunación enfocada en la prevención del herpes zóster y el meningococo tipo B.

Esta iniciativa se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre en siete puntos habilitados de la ciudad, y ofrece ambos biológicos con precios especiales, con el objetivo de incentivar el acceso y proteger principalmente a los grupos etarios más vulnerables.

De acuerdo con la Cruz Roja, el herpes zóster, conocido como “culebrilla”, afecta a quienes tuvieron varicela en el pasado y puede reactivarse en adultos mayores de 50 años, personas inmunosuprimidas o pacientes con enfermedades crónicas. Sus síntomas incluyen una erupción dolorosa, generalmente en el pecho, espalda o abdomen, acompañada de dolor agudo que en muchos casos evoluciona hacia neuralgia posherpética, un estado incapacitante que compromete la calidad de vida.

“Más del 95% de los pacientes experimenta dolor intenso que puede durar semanas, meses o incluso años, comprometiendo seriamente la calidad de vida”, se lee en la información divulgada por la entidad. La vacunación, conformada por dos dosis, puede reducir hasta en un 97% el riesgo de desarrollar la enfermedad y sus complicaciones. Durante la campaña, el esquema completo tendrá un precio especial de $825.600 hasta el 30 de noviembre.

Por otro lado, la campaña contra el meningococo tipo B tiene como meta frenar la propagación de la bacteria Neisseria meningitidis, responsable de causar meningitis y septicemia, infecciones que pueden dañar órganos en pocas horas y resultar fatales, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

La enfermedad se transmite fácilmente a través de saliva, tos, estornudos o contacto directo y prolongado, por lo que los expertos insisten en la importancia de aplicar la vacuna: los adultos deben recibir dos dosis separadas por dos meses y los niños una pauta de tres dosis (a los 2, 4 y 13 meses de edad). Durante la campaña, el biológico tiene un costo especial de $582.000.

La Cruz Roja Bogotá pondrá a disposición ambos esquemas en los centros comerciales Plaza de las Américas, Andino y Unicentro, y en puntos asistenciales como S.A.M.U. Av. 68, S.A.M.U., calle 134, S.A.M.U. Alquería y la Clínica Universidad de La Sabana —este último para habitantes de Chía y Sabana Centro—. Para información adicional o agendamiento, los interesados pueden consultar la página web oficial o las redes sociales @cruzrojabogota.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Salud se sumó a la prevención ofreciendo el viernes 21 de noviembre de 2025 una jornada de vacunación gratuita contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), cuyo biológico se destina a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Las personas solo deben acudir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados.

En contexto con la emergencia sanitaria continental por fiebre amarilla, Bogotá mantiene puntos permanentes de inmunización gratuitos en:

Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre: calle 22C 23 # 68 - 53. Módulo Verde (Local 136). Todos los días de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional, piso 2, salida 5, junto a la Dian. Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Centro de Salud Lorencita: carrera 54 # 67Bis-20. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Centro de Salud Candelaria: transversal 28 # 63A-04 Sur. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Terminal de Transporte de Bogotá sede Norte: calle 192 # 19-43. Lunes a sábado de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Centro de Salud Suba: carrera 92 # 147C-30. Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

La alta circulación de agentes infecciosos propia de esta época del año exige intensificar medidas de prevención. Las organizaciones y entes de salud reiteran el llamado a la población a mantener actualizados sus esquemas de vacunación y a consultar los síntomas sospechosos, para evitar condiciones graves o secuelas permanentes.

Respecto al herpes zóster y el meningococo tipo B, se recomienda la vacunación en personas pertenecientes a los grupos de mayor riesgo y a quienes busquen evitar las severas complicaciones asociadas con estas enfermedades. Contar con inmunización es un mecanismo clave de protección personal y colectiva, tanto en tiempos de lluvias como ante cualquier emergencia de salud pública.