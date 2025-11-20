Colombia

Vigilante de reconocido hostal en Santa Marta falleció tras ser arrastrado por las olas en su descanso, esto se sabe

Según testimonios el hombre descansaba en la playa cuando la comunidad notó el hecho e intentó auxiliarlo, pero sin suerte

El vigilante sería originario de
- crédito Tripadvisor

El fallecimiento de Andrés Bello Castiblanco en una de las playas del Parque Nacional Tayrona ha conmocionado a la comunidad de Santa Marta y a quienes frecuentan este emblemático destino turístico de Colombia.

El hombre, de 36 años y originario de Boyacá, trabajaba como vigilante en el hostal Costeño Beach, uno de los alojamientos más visitados por turistas nacionales y extranjeros en las inmediaciones de la ciudad, según informó El Universal.

La tragedia ocurrió el miércoles 19 de noviembre, cuando, tras finalizar su jornada laboral, Andrés Bello decidió descansar en la playa.

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Universal, un fuerte oleaje lo arrastró mar adentro, situación que fue advertida por varios presentes en la zona.

Como Andrés Bello fue identificado
- crédito redes sociales

Los testigos relataron al medio que la comunidad actuó de inmediato, prestando los primeros auxilios e intentando reanimarlo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Cuando el personal médico llegó al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía acudió al sitio para realizar los procedimientos urgentes y trasladar el cuerpo a Medicina Legal, donde se determinarán las causas oficiales del deceso. Hasta el momento, ningún familiar de la víctima ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Por otra parte se conoció que Bello Castiblanco vivia en la comunidad de la Aguacatera y según el entorno más cercano al hombre, era conocido por su marcada dedicación a la familia y por mantener siempre una “responsabilidad inquebrantable en el trabajo”. Castiblanco era padre de tres hijos menores, motivo por el cual su muerte ha provocado conmoción en el sector.

Por otra parte, se suele recomendar a propios y turistas tener cuidado con las playas al norte de Santa Marta dado que las corrientes representan un riesgo considerable.

El lugar está ubicado en
- crédito kolumbienblog.com

En ciertos lugares el oleaje puede volverse especialmente peligroso. Por esta razón, los viajeros suelen optar por zonas de aguas más apacibles, como Bahía Concha dentro del Parque Tayrona, así como las playas de Taganga y Rodadero, que ofrecen mayor seguridad para el baño y actividades recreativas.

En contraste, el área de Costeño Beach, donde se presentaron los hechos, se ha consolidado como un destino preferido por los aficionados al surf, gracias a la intensidad de sus olas, incluso el hostal ofrece clases en su página web.

Y es que este enclave se encuentra en una antigua plantación de coco, situada en una playa de gran belleza sobre la costa caribeña de Colombia, donde el mar y la selva se encuentran en un entorno natural único.

Es así que el albergue de Costeño Beach se localiza a una hora en automóvil desde la ciudad colonial de Santa Marta y a 5 kilómetros del reconocido Parque Nacional Tayrona, lo que facilita el acceso tanto a la naturaleza exuberante como a los principales atractivos turísticos de la región para los turistas.

El lugar ofrece clases de
- crédito costeo-beach.hotelinsantamarta

Cabe recordar que el Parque Nacional Natural Tayrona, situado en la Sierra Nevada de Santa Marta y a escasa distancia del centro urbano, cuenta con cuatro accesos principales: Bahía Concha, ubicada a doce kilómetros de Santa Marta, la entrada Palangana – Neguaje, el acceso del Calabazo y la entrada de Cañaveral – El Zaino, lugares altamente recomendados para la inmersión.

Los visitantes pueden llegar al parque en transporte privado, público o mediante servicio de lancha, lo que facilita el flujo constante de turistas hacia sus playas y senderos, brindando una mayor seguridad y rápida respuesta ante emergencias.

Por otra parte, aún no hay pronunciamiento de las autoridades acerca del hecho ni de del hostal que aún promociona sin contratiempos su evento para el final de año en la cuenta de Instagram.

