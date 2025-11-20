Colombia

Sara Uribe reveló las 5 cosas no sexuales que le excitan de un hombre: “Ah no, hazme tuya”

La presentadora compartió cuáles son los gestos y actitudes que realmente la conquistan, dejando claro lo que para ella va mucho más allá de lo físico y lo superficial en una relación

Sara Uribe revela las cinco
Sara Uribe revela las cinco cosas no sexuales que más la enamoran de un hombre - crédito @sara_uribe/IG

Sara Uribe, reconocida presentadora y figura pública, compartió recientemente su visión sobre las cosas no sexuales que más le atraen de un hombre.

En un video publicado en sus redes sociales, Uribe detalló cinco aspectos que, según su experiencia, resultan especialmente cautivadores y que, a su juicio, muchos hombres aún no comprenden del todo, mientras explicaba las razones que tiene para tener en cuenta esos puntos.

Cuando uno dice: ‘Ay, no, tranquilo, yo puedo sola, no me ayudes’. Y él llega y te dice: ‘Yo sé que tú puedes, pero yo estoy aquí para apoyarte’. Ah, no, hazme tuya. Porque es un hombre que está segurísimo de lo que yo soy capaz, pero que también aportaría demasiado a mi vida y que con él me sentiría muchísimo más segura. Mejor dicho, 10 de 10”, expresó Uribe al referirse al valor que otorga al apoyo y la seguridad emocional que un hombre puede brindar, reconociendo la capacidad de la mujer sin restarle autonomía.

En cuanto al lenguaje físico del amor, la presentadora enfatizó la importancia de los gestos de cariño cotidianos.

El lado romántico de Sara Uribe: lo que de verdad la cautiva de un hombre (y no es lo que imaginas) - crédito @sara_uribe/IG

Cuando te pasan como la manito por aquí o te hacen una medio caricia, nooo. O sea, no pierdan el lenguaje del amor físico, lo necesitamos. Ser como tan seco y tan agrandadito a veces, no es taaan chévere”, aseguró la presentadora y modelo colombiana.

Con estas palabras, Uribe subrayó que el contacto físico, aunque no sexual, es fundamental para mantener la conexión y la complicidad en la pareja.

Luego habló sobre la iniciativa y la determinación y compartió una anécdota con la que ilustró cuál es su preferencia.

Cuando te preguntan: ‘¿Qué vas a hacer el viernes?’, ‘¿Te puedo recoger?’, ‘¿Qué te gustaría hacer?’. Pues, mmm, está chévere. Peeero si te dicen: ‘Baja, que ya llegué’, ¡no, 100 de 100! O sea, se ganó mi corazón y lleve buzo que está haciendo frío (risas). Es que un hombre con iniciativa, lo es todo”, confirmó Sara Uribe, destacando el atractivo de quienes toman decisiones y actúan con seguridad.

El cuidado personal y el aroma también ocupan un lugar destacado en su lista de situaciones y acciones que le excitan de un hombre, sin necesidad de que sean aspectos sexuales.

Apoyo, aroma y orgullo: las
Apoyo, aroma y orgullo: las claves de Sara Uribe para conquistar su corazón sin recurrir a lo sexual - crédito @sara_uribe/Instagram

Que en vez de bañarse con agüita, se bañe con loción. (suspira) Y que huela delicioso por todas partes y que uno quede como impregnado a ese olor. Mejor dicho, ay, nooo. O sea, usted es el hombre, mi amor”, expresó Uribe con cara de encanto, ya que para ella el esmero en la presentación y el uso de fragancias agradables pueden dejar una impresión duradera y sumamente atractiva.

Finalmente, la conductora hizo énfasis en la importancia del orgullo y la demostración pública de afecto: “Por favor, hágame sentir suya. Siéntase orgulloso de la hembra que tiene al lado. Cójame de la mano, béseme. Mejor dicho, ¡lúzcame, mi amor, que pa’ eso me le puse linda! (risas)”.

Con este comentario, Uribe resaltó el valor de los gestos que hacen sentir especial a la pareja y refuerzan el vínculo afectivo ante los demás. Además, con sus palabras, Sara Uribe abrió un espacio para que otras mujeres reflexionen y compartan cuáles son esas cualidades que realmente marcan la diferencia en una relación de pareja.

“Así es, Sara, totalmente de acuerdo”, “Cuando te escriben una carta de amor o te dedican canciones, para mí es waooo, ya eso casi no se ve”, “Cuando te dicen: ‘Amor pásame tu cuenta para pasarte algo de $$ para que compres lo que quieras, soy tuya”, comentaron algunas seguidoras de la modelo en la públicación apoyando su opinión.

