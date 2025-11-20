Colombia

Reviven mensaje de Petro en el que pidió no comprar productos extranjeros, ahora que se conocen sus gastos en Gucci, Prada y Ralph Lauren

Mientras Colombia enfrenta desafíos económicos, el presidente parece vivir bajo estándares de lujo, pues los informes revelan que sus transacciones incluyen mercancía de marcas que promueven el capitalismo global que él mismo critica

Petro defendió constantemente el consumo
Petro defendió constantemente el consumo de productos nacionales, pero sus compras en tiendas como Gucci y Nordstrom provocaron una ola de críticas - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Shutterstock

Gustavo Petro, presidente de Colombia, desató una nueva controversia tras la revelación de sus compras personales en algunas de las marcas de lujo más exclusivas del mundo, como Gucci, Prada y Ralph Lauren. Este escándalo, que se destapó a partir de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicado en octubre de 2025, revivió las críticas a su Gobierno por la contradicción entre sus principios públicos y sus hábitos de consumo privados.

En 2022, Petro había expresado en su cuenta de X que los colombianos debían dejar de comprar productos importados si existían alternativas nacionales. Aseguró que esta medida era clave para fortalecer la economía local.

“Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia”, escribió, al destacar la necesidad de apoyar la industria nacional. Este mensaje resonó fuertemente entre muchos de sus seguidores, que vieron en él un llamado a la austeridad y a la preferencia por lo nacional.

Publicación de Gustavo Petro en
Publicación de Gustavo Petro en 2022, cuando dijo que los colombianos debían invertir en comercio nacional - crédito @petrogustavo/X

En ese momento, el presidente sugería que los colombianos deberían preferir lo que se produce localmente y evitar adquirir productos importados. Este discurso fue parte de su postura en contra del “Día sin IVA”, una estrategia impulsada por su Gobierno para reducir la compra de productos extranjeros y fomentar el consumo de productos nacionales.

Los lujos que el presidente se da, pero que al mismo tiempo critica

No obstante, tres años después, el jefe de Estado se encuentra en el centro de una nueva polémica, esta vez a raíz de sus compras personales en algunas de las marcas de lujo más exclusivas del mundo, lo que ha desatado una avalancha de críticas sobre lo que muchos consideran una evidente contradicción con sus principios.

Los detalles revelados en el informe de la Uiaf ponen en entredicho esa postura. En el reporte se mencionan transacciones del presidente en tiendas de lujo internacionales como Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Gucci y Prada. Aunque Petro también compró productos de marcas más accesibles como H&M y Zara, lo que realmente causó controversia son las compras de artículos de alto valor.

En el informe de la
En el informe de la Uiaf aparece un gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

Estas transacciones contrastan fuertemente con su discurso de promover el consumo de productos nacionales, ya que muchos de los artículos adquiridos en esas tiendas también se producen en Colombia.

Además de las marcas de lujo, el informe también revela pagos realizados en un club nocturno en Lisboa (Portugal), conocido como Ménage Strip Club, lo que intensificó las críticas hacia el mandatario. La aparición de estas compras desató una ola de cuestionamientos sobre la coherencia entre las palabras y las acciones del presidente.

Para muchos, esta discrepancia refleja una “doble moral”, ya que mientras el presidente promueve un discurso anti-capitalista y a favor de lo local, sus hábitos de consumo parecen alinearse con las élites globales.

Mientras Colombia enfrenta desafíos económicos,
Mientras Colombia enfrenta desafíos económicos, Petro parece vivir bajo estándares de lujo - crédito Ovidio González/Presidencia

Aunque las compras de Petro no son ilegales, debido a que corresponden a su sueldo, la revelación de estos detalles provocó una gran discusión sobre la ética en el consumo y la política pública. Desde la comunidad digital criticaron al presidente al señalar que no se puede predicar una política de ahorro y consumo nacional cuando él mismo parece vivir bajo estándares de lujo y opulencia.

Por esta razón, varios usuarios en las redes sociales señalaron: “Aunque la mona se vista de Gucci mona se queda, el diablo viste a la moda”; “Nientras PETRO todos los días le dice a 50 millones de colombianos que el capitalismo es un VENENOHoy fue visto junto a Laura Sarabia en una boutique de millonarios en NEW YORK (2024)“; ”Mientras el país se hunde en la pobreza, Gustavo Petro derrocha millones en Gucci, Prada y Louis Feraud".

