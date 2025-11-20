María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por criticar la suspensión de soporte del helicóptero presidencial: “No se equivoque”

Petro aseguró que se está cometiendo una injusticia con él por la decisión de la firma italiana. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que se trata de las consecuencias de su conducta como mandatario - crédito Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), por parte del Gobierno de Estados Unidos, le está causando problemas.

La firma italiana Leonardo Helicopters (AgustaWestland Philadelphia Corporation - AWPC) informó por medio de un comunicado que tuvo que suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero presidencial (S/N 31900 - FAC-0008).

De acuerdo con la empresa, esta decisión tendrá efectos hasta que se reciba la autorización de prestación de esos servicios por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Pues, las sanciones expuestas por el Departamento del Tesoro, que aplican para los ciudadanos incluidos en la lista, también pueden afectar a otras empresas o personas. “Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, indicó la Ofac.

La suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero S/N 31900 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido comunicada oficialmente por Leonardo Helicopters, filial de Agusta Westland Philadelphia Corporation, en una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam - crédito Leonardo Helicopters

La firma aclaró que, atendiendo las disposiciones del Gobierno estadounidense, la suspensión temporal de la prestación de los servicios no debe interpretarse como un cambio en su compromiso con el soporte de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

“Esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales”, explicó Leonardo Helicopters.

Petro rechazó suspensión de servicios

El presidente Gustavo Petro cuestionó a la firma por la suspensión temporal del soporte al helicóptero presidencial, indicando que se está confundiendo al Estado colombiano con él, como presidente sancionado. Según precisó, si la inclusión en la Lista Clinton (Clinton List of Specially Designated Nationals-SDN) afectara al Estado, entonces ninguna empresa podría contratar con él.

La firma Leonardo aclaró que está esperando una autorización de la Ofac para prestar los servicios de soporte al helicóptero - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Recordó que el Estado colombiano no está sancionado y, por tanto, no deberían existir ninguna repercusión de ese tipo por la decisión que tomó Estados Unidos en su contra.

“Con Francesca Albanese y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina, No se puede permitir que se usen sanciones hechas para la lucha contra el crimen, en la censura del pensamiento crítico en el mundo. Eso solo daría paso a la barbarie”, señaló el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro rechazó decisión de Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial - crédito @petrogustavo/X

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó las declaraciones del primer mandatario, que pidió que se hiciera una investigación sobre la determinación de la firma Leonardo, asegurando que la persona responsable de ofender al país es el presidente.

Reacción de María Fernanda Cabal: “Es su conducta”

La congresista de la oposición contradijo al jefe de Estado y negó que las consecuencias y afectaciones que ahora está enfrentando no responden a su posición en favor de Palestina y en contra de Israel. La razón se centra en las políticas y posturas del primer mandatario, que han incomodado al Gobierno norteamericano, liderado por Donald Trump.

“[Son] consecuencias internacionales derivadas de su constante apología a la legalización de las drogas y su cercanía con regímenes autoritarios y criminales como el de Nicolás Maduro”, aclaró.

Cabal indicó que la aparente falta de dureza del Gobierno nacional con los narcotraficantes generaron desconfianza y malestar en Estados Unidos, que decidió sancionar al presidente. Las consecuencias a nivel internacional ya se empiezan a notar.

“Usted ha defendido públicamente a narcotraficantes abatidos en operativos legítimos en el Caribe colombiano y venezolano, deslegitimando así los esfuerzos por combatir el crimen organizado. No se equivoque, no es Colombia la sancionada, es su conducta la que genera rechazo internacional”, señaló la senadora y aspirante a la Presidencia.

María Fernanda Cabal rechazó la postura del presidente Gustavo Petro sobre la firma Leonardo Italiana - crédito @MariaFdaCabal/X

En efecto, de acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el jefe de Estado colombiano fracasó en su responsabilidad de luchar contra las organizaciones criminales involucradas con el tráfico de estupefacientes. El resultado sería el incremento de la producción de cocaína, que está llegando a suelo norteamericano.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, precisó la Ofac.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac