Ingrid Betancourt confirmó su aspiración al Congreso por el partido Verde Oxígeno: esta es la “nómina” que la acompañará

Ingrid Betancourt aspirará al Congreso de la República - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La política y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt será candidata al Congreso en las elecciones de 2026, según anunció el miércoles 19 de noviembre.

En ese sentido, la líder bogotana anunció que el jueves 20 de noviembre su partido, Verde Oxígeno, presentará la lista cerrada al Senado, en la que participarán, además de la propia Betancourt, otras figuras, entre las que se destacan víctimas del conflicto armado colombiano, personalidades del sector cultural y exintegrantes de la fuerza pública.

El lanzamiento oficial de la lista se realizará en Bogotá, en un acto en el que se darán a conocer los nombres de los que acompañarán a Betancourt en la contienda electoral. Desde el partido Verde Oxígeno se hizo énfasis en la inclusión de víctimas de la violencia, representantes de distintas expresiones culturales y miembros retirados de las fuerzas armadas, buscando así recoger voces diversas en la conformación de su propuesta para el Senado.

La candidatura de Betancourt marca su regreso a la arena electoral nacional, tras haber sido secuestrada durante más de seis años por las Farc mientras realizaba campaña presidencial en 2002, hecho por el que se convirtió en símbolo de la resistencia civil.

Noticia en desarrollo...