Colombia

Herencia de una familia fue arrebatada en medio de un nuevo caso de fleteo: delincuentes se llevaron más de $40 millones de pesos

Uno de los delincuentes arrastró a una madre y a su hija por el paso peatonal para arrebatarles el dinero recién retirado, mientras otro miembro de la familia intentaba detener el robo

Nuevo caso de fleteo en
Bogotá

El 18 de noviembre de 2025, una familia en Bogotá fue víctima de un violento asalto tras retirar más de cuarenta millones de pesos de una sucursal bancaria, dinero correspondiente a una herencia familiar.

El incidente, registrado por cámaras de seguridad del barrio Ricaurte, localidad de Los Mártires, y difundido por la sección El ojo de la noche, de Noticias Caracol, expone la persistencia del fleteo como una de las modalidades delictivas que afectan a la capital colombiana.

Las imágenes captadas muestran el momento en que dos hombres en motocicleta interceptaron a la familia alrededor de las 5:40 p. m., poco después de que abandonaran el banco.

El parrillero descendió del vehículo y, armado, arrastró a una madre y a su hija por el paso peatonal para arrebatarles el dinero recién retirado.

En la secuencia también se observa cómo otro miembro de la familia intentó intervenir para detener el robo, pero el asaltante logró reincorporarse rápidamente a la motocicleta y ambos huyeron del lugar, todo en medio de la mirada de varias personas que trnasitaban por el lugar.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, recogido por Noticias Caracol, la familia había tomado precauciones para mantener en secreto la operación bancaria.

“Retiramos, íbamos muy callados, nos demoramos treinta a cuarenta minutos en entregarnos el dinero. Salimos normal hacia la casa (…) Solo se dieron cuenta los cajeros, que eran los que estaban en ese momento. Nadie sabía que íbamos a retirar esa cantidad de dinero”, relató la afectada al medio.

La familia aseguró que únicamente los integrantes y el personal del banco estaban al tanto del retiro, y que no solicitaron acompañamiento policial ni de terceros para evitar que la información sobre la herencia se divulgara.

El 18 de noviembre de 2025, una familia en Bogotá fue víctima de un violento asalto tras retirar más de $40 millones de una sucursal bancaria, dinero correspondiente a una herencia familiar

Según explicó una adulta mayor, propietaria del dinero, los delincuentes no lograron llevarse el maletín en el que transportaban el efectivo, pero sí lo rompieron y consiguieron sustraer la totalidad del monto, que superaba los $40 millones.

La familia lamentó que, pese a sus esfuerzos por mantener la discreción, fueron objeto de un asalto violento que dejó secuelas físicas y emocionales. El caso, difundido por Noticias Caracol, se suma a la lista de episodios recientes que reflejan el impacto del fleteo en Bogotá y la vulnerabilidad de quienes realizan movimientos financieros de alto valor en la ciudad.

