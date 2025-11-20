Guía para viajar con animales de compañía en TransMilenio durante la temporada alta de fin de año: evite multas

Durante la temporada alta, TransMilenio exige cumplir el Manual del Usuario y el Código Nacional de Policía para transportar mascotas - crédito TransMilenio

Viajar con animales de compañía en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá es posible, siempre y cuando se cumplan las normas y recomendaciones establecidas por TransMilenio y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

Durante la temporada alta de fin de año, cuando la movilidad aumenta y el flujo de pasajeros es mayor, resulta fundamental seguir de forma estricta las disposiciones del Manual del Usuario de TransMilenio y del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, con el propósito de garantizar viajes seguros, cómodos y sin contratiempos ni sanciones económicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tipos de animales permitidos y requisitos de ingreso

El Sistema permite el ingreso de perros, gatos y otros animales de compañía pequeños, así como de animales lazarillos, bajo las siguientes condiciones:

1. Perros, gatos y animales pequeños

Deben ser trasladados en un guacal o contenedor apropiado al tamaño del animal, de modo que este pueda pararse, acostarse, girar y sentarse cómodamente.

Nunca se debe llevar al animal en los brazos, tampoco está permitido subir el guacal o jaula a las sillas dentro de los buses o estaciones.

Solo se permite el transporte de un animal de compañía por usuario.

Está prohibido alimentar al animal dentro del Sistema o llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos en el guacal.

El ingreso de animales de compañía al transporte público requiere guacal adecuado y prohíbe llevarlos en brazos o sobre las sillas - crédito TransMilenio

2. Perros de razas medianas y grandes

El animal debe ingresar con collar y permanecer siempre sujeto por su dueño.

Durante todo el trayecto, el perro debe estar en el piso, nunca sobre una silla, incluso si viaja en guacal.

Se debe llevar el carné de vacunación vigente y presentarlo si así lo solicitan las autoridades.

3. Perros de razas de manejo especial

Solo pueden ser transportados por mayores de edad.

Es obligatorio el uso de collar y bozal en todo momento, desde el ingreso hasta el descenso del sistema.

En ningún caso podrá ocupar sillas o viajar suelto sin las medidas de seguridad.

4. Animales lazarillos

Pueden ingresar sin bozal y únicamente deben estar debidamente identificados conforme al Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.

Están exentos de las restricciones de guacales y bozal, pero deben estar siempre bajo control de su usuario.

Perros de razas medianas y grandes deben portar collar, estar sujetos y contar con carné de vacunación vigente en el Sitp, pero no deben ocupar una silla - crédito @TransMilenio

Medidas generales y recomendaciones

No se permite transportar más de un animal de compañía por persona, sin excepciones, independientemente del método (guacal o con correa).

La tenencia responsable implica mantener siempre el control del animal y evitar molestias al resto de usuarios del sistema.

Respete la señalización dentro de portales, estaciones y buses; no olvide recoger cualquier residuo y garantizar la higiene del espacio ocupado.

Por seguridad, no lleve recipientes con comida o bebida para mascotas y evite alimentarlos durante el trayecto.

Mantenga la documentación de su animal al día (carné de vacunación) y a la mano por si alguna autoridad la solicita.

Sanciones por incumplimiento

Incumplir las condiciones de seguridad y convivencia para el transporte de animales de compañía en TransMilenio puede acarrear sanciones económicas:

Transportar animales en condiciones peligrosas o sin las medidas adecuadas puede resultar en multas de hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Incitar a un animal a atacar conlleva una multa de 32 smdlv.

Transportar más de un animal por persona o alimentar mascotas dentro del sistema está prohibido y puede acarrear sanciones - crédito TransMilenio

Consulta de la normativa y recursos de información

Todas las disposiciones y detalles adicionales para viajar con animales de compañía pueden consultarse en el Manual del Usuario de TransMilenio, disponible en la web oficial del sistema. Para orientación o denuncias sobre la tenencia responsable o posibles situaciones de maltrato, los usuarios pueden dirigirse al Idpyba.

Finalmente, el sistema de transporte resaltó que durante la temporada alta, seguir estas recomendaciones evitará sanciones y facilitará una experiencia segura y agradable para todos los usuarios y sus animales de compañía en el Sitp de Bogotá.