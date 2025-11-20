Colombia

Guía para viajar con animales de compañía en TransMilenio durante la temporada alta de fin de año: evite multas

Las autoridades advierten que transportar animales sin las condiciones exigidas puede acarrear sanciones económicas, por lo que se insta a los usuarios a informarse y respetar las disposiciones vigentes durante sus desplazamientos

Durante la temporada alta, TransMilenio
Durante la temporada alta, TransMilenio exige cumplir el Manual del Usuario y el Código Nacional de Policía para transportar mascotas

Viajar con animales de compañía en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá es posible, siempre y cuando se cumplan las normas y recomendaciones establecidas por TransMilenio y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

Durante la temporada alta de fin de año, cuando la movilidad aumenta y el flujo de pasajeros es mayor, resulta fundamental seguir de forma estricta las disposiciones del Manual del Usuario de TransMilenio y del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, con el propósito de garantizar viajes seguros, cómodos y sin contratiempos ni sanciones económicas.

Tipos de animales permitidos y requisitos de ingreso

El Sistema permite el ingreso de perros, gatos y otros animales de compañía pequeños, así como de animales lazarillos, bajo las siguientes condiciones:

1. Perros, gatos y animales pequeños

  • Deben ser trasladados en un guacal o contenedor apropiado al tamaño del animal, de modo que este pueda pararse, acostarse, girar y sentarse cómodamente.
  • Nunca se debe llevar al animal en los brazos, tampoco está permitido subir el guacal o jaula a las sillas dentro de los buses o estaciones.
  • Solo se permite el transporte de un animal de compañía por usuario.
  • Está prohibido alimentar al animal dentro del Sistema o llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos en el guacal.
El ingreso de animales de
El ingreso de animales de compañía al transporte público requiere guacal adecuado y prohíbe llevarlos en brazos o sobre las sillas

2. Perros de razas medianas y grandes

  • El animal debe ingresar con collar y permanecer siempre sujeto por su dueño.
  • Durante todo el trayecto, el perro debe estar en el piso, nunca sobre una silla, incluso si viaja en guacal.
  • Se debe llevar el carné de vacunación vigente y presentarlo si así lo solicitan las autoridades.

3. Perros de razas de manejo especial

  • Solo pueden ser transportados por mayores de edad.
  • Es obligatorio el uso de collar y bozal en todo momento, desde el ingreso hasta el descenso del sistema.
  • En ningún caso podrá ocupar sillas o viajar suelto sin las medidas de seguridad.

4. Animales lazarillos

  • Pueden ingresar sin bozal y únicamente deben estar debidamente identificados conforme al Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.
  • Están exentos de las restricciones de guacales y bozal, pero deben estar siempre bajo control de su usuario.
Perros de razas medianas y
Perros de razas medianas y grandes deben portar collar, estar sujetos y contar con carné de vacunación vigente en el Sitp, pero no deben ocupar una silla

Medidas generales y recomendaciones

  • No se permite transportar más de un animal de compañía por persona, sin excepciones, independientemente del método (guacal o con correa).
  • La tenencia responsable implica mantener siempre el control del animal y evitar molestias al resto de usuarios del sistema.
  • Respete la señalización dentro de portales, estaciones y buses; no olvide recoger cualquier residuo y garantizar la higiene del espacio ocupado.
  • Por seguridad, no lleve recipientes con comida o bebida para mascotas y evite alimentarlos durante el trayecto.
  • Mantenga la documentación de su animal al día (carné de vacunación) y a la mano por si alguna autoridad la solicita.

Sanciones por incumplimiento

Incumplir las condiciones de seguridad y convivencia para el transporte de animales de compañía en TransMilenio puede acarrear sanciones económicas:

  • Transportar animales en condiciones peligrosas o sin las medidas adecuadas puede resultar en multas de hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
  • Incitar a un animal a atacar conlleva una multa de 32 smdlv.
Transportar más de un animal
Transportar más de un animal por persona o alimentar mascotas dentro del sistema está prohibido y puede acarrear sanciones

Consulta de la normativa y recursos de información

Todas las disposiciones y detalles adicionales para viajar con animales de compañía pueden consultarse en el Manual del Usuario de TransMilenio, disponible en la web oficial del sistema. Para orientación o denuncias sobre la tenencia responsable o posibles situaciones de maltrato, los usuarios pueden dirigirse al Idpyba.

Finalmente, el sistema de transporte resaltó que durante la temporada alta, seguir estas recomendaciones evitará sanciones y facilitará una experiencia segura y agradable para todos los usuarios y sus animales de compañía en el Sitp de Bogotá.

