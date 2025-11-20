Director de Échele Cabeza fue acusado de abuso sexual y de obligar a tomar droga a una de sus colaboradoras: “Tocándome abusivamente y dándome cocaína”

Julián Quintero, directo de Échele Cabeza, fue denunciado por abuso sexual - crédito redes sociales

La reciente denuncia por presunto abuso sexual contra Julián Quintero, director de Échele Cabeza, ha sacudido los cimientos de los espacios dedicados a la reducción de daños por consumo de drogas en Colombia.

El caso, que involucra a la investigadora y activista Yarelix Estrada, expone una tensión profunda entre la confianza depositada en los líderes de estas iniciativas y la necesidad de garantizar entornos seguros para quienes participan en ellas.

Según relató Estrada, su decisión de hacer pública la denuncia responde a la urgencia de proteger tanto su integridad como la de otras mujeres en estos espacios.

“Mi denuncia es fundamental para mi seguridad y para la integridad de los espacios colectivos orientados a la reducción de daños por el consumo de drogas”, afirmó la investigadora estadounidense en las declaraciones que compartió Cambio.

La mujer detalló que los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2025 en la sede de Échele Cabeza, ubicada en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

Según su testimonio, tras compartir bebidas alcohólicas con otros miembros de la organización, perdió la conciencia y despertó en una habitación diferente, sin recordar cómo llegó allí.

Denuncia escrita en contra de Julián Quintero por abuso sexual - crédito Juan Manuel Gil Sandoval/Facebook

En su denuncia, Estrada fue contundente: “Desperté en otra habitación con Julián Quintero tocándome abusivamente y dándome cocaína insistentemente en ese estado. No fue un malentendido. Yo estaba muy sedada por el alcohol. No había absolutamente ninguna posibilidad de consentimiento o capacidad de responder o defenderme”, detalló en su acusación que fue presentada a las autoridades correspondientes.

El impacto emocional y profesional de la situación llevó a Estrada a demorar varios meses en procesar lo ocurrido y en decidirse a denunciar.

La activista subrayó la dificultad de aceptar que el presunto abuso proviniera de una de las personas más cercanas en el entorno de la reducción de daños.

“Cuando por fin se lo mencioné, porque me costó mucho aceptar que ese abuso estaba siendo cometido por alguien a quien consideraba una de las personas más cercanas, lo minimizó y su respuesta también fue violenta”, explicó Estrada en su denuncia, reiterando que nunca existió posibilidad de consentimiento.

Aunque organizaciones y colectivos sociales reconocieron su papel como referente nacional, insistieron en que su trayectoria no puede interferir en el desarrollo de una investigación transparente - crédito Dejusiticia/X

La reacción de las organizaciones defensoras de derechos humanos fue inmediata. Diversos colectivos exigieron una investigación independiente y garantías para la denunciante y su entorno. La Fundación Ideas para la Paz se sumó a la petición, reclamando medidas de reparación y subrayando que el compromiso con la reducción de daños debe estar alineado con los derechos humanos y la justicia de género.

Otras entidades, como Dejusticia y Temblores, anunciaron la suspensión de sus colaboraciones con Échele Cabeza mientras avanza la investigación.

El caso también ha generado un debate sobre la figura de Quintero en el ámbito de la política de drogas. Aunque organizaciones y colectivos sociales reconocieron su papel como referente nacional, insistieron en que su trayectoria no puede interferir en el desarrollo de una investigación transparente.

La Corporación Sapiencia Colombia fue enfática: “El cuidado es incompatible con prácticas que vulneran la integridad, la autonomía y la dignidad de las personas, especialmente de quienes enfrentan desigualdades o situaciones de mayor riesgo. Esta denuncia nos recuerda que la violencia también puede brotar dentro de los espacios que dicen cuidar”, declaró la organización.

Organizaciones sobre destitución de Julián Quintero - crédito @HumanasColombia/X

Ante la gravedad de la denuncia, la Corporación Acción Técnica Social (ATS), de la que depende Échele Cabeza, confirmó la salida de Quintero del cargo y la activación de protocolos internos. La junta directiva de ATS rechazó el presunto caso de violencia basada en género y se comprometió a revisar sus procedimientos para fortalecer las garantías de no repetición y el acompañamiento a la denunciante.

En declaraciones a El País de España, Quintero negó la veracidad de la acusación y manifestó que no polemizará públicamente con la investigadora. El exdirector de Échele Cabeza aseguró que ha intentado buscar soluciones para resolver las diferencias, aunque Estrada sostiene que su reacción inicial fue violenta.