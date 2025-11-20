Colombia

‘Influencer’ descubrió un barrio típico colombiano en importante ciudad de Europa: “Estoy impactada”

En la publicación se ven tiendas que ofrecen desde comida hasta productos de aseo que solo se encuentran en el país

Guardar
La creadora de contenido mostró
La creadora de contenido mostró todo lo que se puede conseguir en estos lugares - crédito @angelicaladino / TikTok

La experiencia de descubrir un enclave colombiano en pleno Londres sorprendió a @angelicaladino, creadora de contenido radicada en Australia, durante una visita a la capital británica.

Al recorrer una calle repleta de restaurantes y comercios con identidad colombiana, la influencer compartió su asombro por la magnitud y diversidad de la oferta, que supera ampliamente lo que había visto en otras ciudades fuera de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su relato, Angelica Ladino describió cómo, al llegar al denominado “barrio latino colombiano” de Londres, se encontró con una sucesión de restaurantes que evocaban la atmósfera de un auténtico Colombiatown o Latinatown.

Colombiana que vive en Australia fue de viaje a Londres y conoció el barrio colombiano. Allí, lo comparó con los populares barrios chinos - crédito @angelicaladino / TikTok

Según sus palabras, “debe haber una cantidad migrante gigante de latinoamericanos y colombianos en esta ciudad para que exista esto. Pero yo nunca, en las ciudades que he estado en Australia, esto no se ve. En el extranjero, yo nunca lo había visto: una calle entera y de restaurantes colombianos; restaurante colombiano, restaurante colombiano, es que eran muchísimos”.

El recorrido incluyó una visita a un restaurante donde degustó platos típicos como coctel de camarones y chuleta valluna, además de bocadillos y empanadas recién horneadas.

La variedad de productos disponibles en las tiendas del barrio la impresionó especialmente.

“Yo me sentía muy orgullosa que Australia tenía tremenda cantidad de importación de productos colombianos, pero en Londres yo creo que por la cercanía o porque de pronto llevan muchos más años viviendo los colombianos acá, ustedes tienen de todo, o sea, de lo que usted buscara colombiano, latino es que incluso, yo creo que todo lo encontraría”.

Entre los productos que más llamaron su atención se encontraban frutas como granadilla, plátano verde y maduro, sábila y papaya, así como pan de yuca, pan de bono y arepas.

Allí también es posible adquirir
Allí también es posible adquirir verduras colombianas - crédito @angelicaladino / TikTok

La creadora de contenido expresó su sorpresa al ver la disponibilidad de estos alimentos: “Y cuando vi la granadilla, yo no lo podía creer, porque Dios mío. Si usted me está viendo desde Londres, usted es una persona afortunada de tener acceso a estas cosas viviendo lejos”.

El recorrido no se limitó a la gastronomía. Angelica Ladino también destacó la presencia de productos de aseo y cuidado personal de marcas colombianas, como los talcos Rexana, el perfume Arrurú, y champús Milagros y Kaba.

“Oigan, lo que usted quiera de aseo acá se le consigue de marca colombiana, estoy impactada. Todas las marcas esas. Que están de moda en Colombia”.

La oferta de servicios en español también es amplia: desde periódicos y revistas hasta cursos de peluquería, servicios de estética, abogados y envíos de paquetería internacional a través de empresas como DHL y Fedex.

La ropa y los productos
La ropa y los productos de aseo colombianos también hacen presencia en el sector - crédito @angelicaladino / TikTok

La creadora de contenido subrayó la facilidad para encontrar todo tipo de productos y servicios dirigidos a la comunidad latina, incluso artículos tan específicos como esmaltes y el bloqueador solar colombiano que, según relató, ya no se comercializa con la etiqueta “+100”.

El recorrido concluyó con el hallazgo de un producto emblemático de la moda colombiana: las fajas de la marca Fájate, disponibles en una tienda común del barrio. “La faja de Fájate por acá en Europa, y en una tienda común y corriente”, relató, evidenciando el alcance de la cultura y el comercio colombiano en Londres.

Durante su visita, Angelica Ladino también observó que los precios de los productos colombianos en Londres resultan “más baraticos que en Australia”, lo que refuerza la percepción de una comunidad establecida y con acceso a una amplia gama de bienes y servicios propios de su país de origen.

La presencia de banderas, periódicos en español y la estética de los locales contribuyen a crear un ambiente que, según la creadora de contenido, permite a los colombianos en Londres mantener un fuerte vínculo con sus raíces culturales.

Temas Relacionados

Colombianos en el exteriorBarrio colombiano en LondresProductos colombianosComida colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios

La Dimayor apuesta por partidos nocturnos en todas las jornadas de los cuadrangulares, para garantizar máxima atención y emoción en la recta final del campeonato colombiano de fútbol

Así se jugarán las próximas

Momento de tensión en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado enfrenta al chef Jorge Rausch en La Guajira: “Renuncio”

Cuando el jurado Rausch pidió más platos en medio del reto del día, Taguado respondió, pero la situación generó revuelo en la penúltima etapa del ‘reality’ culinario

Momento de tensión en MasterChef

Periodista que entrevistó a Rosa Villavicencio habló sobre declaraciones que desmintió la Cancillería: ”Publicamos sus palabras"

El periodista español Daniel Basteiro defendió la veracidad de las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio durante una entrevista sobre un eventual plan para la salida de Nicolás Maduro, en Madrid

Periodista que entrevistó a Rosa

Gobernador de Antioquia discutió con Gustavo Petro por preguntar por el agua potable de los municipios de Urabá: “Lástima que sea sólo para indisponer y sembrar cizaña”

Un intercambio entre el presidente y el mandatario departamental surgió luego de que Petro preguntara por el suministro de agua potable, a lo que Rendón respondió destacando la autonomía y recursos propios en el proyecto

Gobernador de Antioquia discutió con

Director de Échele Cabeza fue acusado de abuso sexual

La investigadora y activista Yarelix Estrada denunció a Quintero de aprovecharse de ella durante una reunión con “tocamientos abusivos”: “No fue un malentendido”

Director de Échele Cabeza fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

John Poulos, el asesino de

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Momento de tensión en MasterChef

Momento de tensión en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado enfrenta al chef Jorge Rausch en La Guajira: “Renuncio”

Aida Victoria aclaró lo que piensa del parecido de su hijo con ‘El Agropecuario’: “Me atacaría si le encontraras parecido al hijo mío con el marido tuyo”

‘MasterChef Celebrity 2025′ tendrá fuertes cambios en la semifinal: una de las participantes quedará por fuera

Giovanny Ayala compartió nuevo mensaje de esperanza mientras su hijo Miguel Ayala sigue secuestrado: “Te espero en casa”

Yeferson Cossio arremetió contra tiktoker que se quejó porque no lo dejaron entrar a su discoteca: “Para mí usted es nadie...”

Deportes

Así se jugarán las próximas

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios

El Deportivo Cali se convierte en sociedad anónima y cambia de nombre: estas son las novedades del cuadro “Azucarero”

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial