‘Influencer’ descubrió un barrio típico colombiano en importante ciudad de Europa: “Estoy impactada”

La creadora de contenido mostró todo lo que se puede conseguir en estos lugares - crédito @angelicaladino / TikTok

La experiencia de descubrir un enclave colombiano en pleno Londres sorprendió a @angelicaladino, creadora de contenido radicada en Australia, durante una visita a la capital británica.

Al recorrer una calle repleta de restaurantes y comercios con identidad colombiana, la influencer compartió su asombro por la magnitud y diversidad de la oferta, que supera ampliamente lo que había visto en otras ciudades fuera de Colombia.

En su relato, Angelica Ladino describió cómo, al llegar al denominado “barrio latino colombiano” de Londres, se encontró con una sucesión de restaurantes que evocaban la atmósfera de un auténtico Colombiatown o Latinatown.

Colombiana que vive en Australia fue de viaje a Londres y conoció el barrio colombiano. Allí, lo comparó con los populares barrios chinos - crédito @angelicaladino / TikTok

Según sus palabras, “debe haber una cantidad migrante gigante de latinoamericanos y colombianos en esta ciudad para que exista esto. Pero yo nunca, en las ciudades que he estado en Australia, esto no se ve. En el extranjero, yo nunca lo había visto: una calle entera y de restaurantes colombianos; restaurante colombiano, restaurante colombiano, es que eran muchísimos”.

El recorrido incluyó una visita a un restaurante donde degustó platos típicos como coctel de camarones y chuleta valluna, además de bocadillos y empanadas recién horneadas.

La variedad de productos disponibles en las tiendas del barrio la impresionó especialmente.

“Yo me sentía muy orgullosa que Australia tenía tremenda cantidad de importación de productos colombianos, pero en Londres yo creo que por la cercanía o porque de pronto llevan muchos más años viviendo los colombianos acá, ustedes tienen de todo, o sea, de lo que usted buscara colombiano, latino es que incluso, yo creo que todo lo encontraría”.

Entre los productos que más llamaron su atención se encontraban frutas como granadilla, plátano verde y maduro, sábila y papaya, así como pan de yuca, pan de bono y arepas.

Allí también es posible adquirir verduras colombianas - crédito @angelicaladino / TikTok

La creadora de contenido expresó su sorpresa al ver la disponibilidad de estos alimentos: “Y cuando vi la granadilla, yo no lo podía creer, porque Dios mío. Si usted me está viendo desde Londres, usted es una persona afortunada de tener acceso a estas cosas viviendo lejos”.

El recorrido no se limitó a la gastronomía. Angelica Ladino también destacó la presencia de productos de aseo y cuidado personal de marcas colombianas, como los talcos Rexana, el perfume Arrurú, y champús Milagros y Kaba.

“Oigan, lo que usted quiera de aseo acá se le consigue de marca colombiana, estoy impactada. Todas las marcas esas. Que están de moda en Colombia”.

La oferta de servicios en español también es amplia: desde periódicos y revistas hasta cursos de peluquería, servicios de estética, abogados y envíos de paquetería internacional a través de empresas como DHL y Fedex.

La ropa y los productos de aseo colombianos también hacen presencia en el sector - crédito @angelicaladino / TikTok

La creadora de contenido subrayó la facilidad para encontrar todo tipo de productos y servicios dirigidos a la comunidad latina, incluso artículos tan específicos como esmaltes y el bloqueador solar colombiano que, según relató, ya no se comercializa con la etiqueta “+100”.

El recorrido concluyó con el hallazgo de un producto emblemático de la moda colombiana: las fajas de la marca Fájate, disponibles en una tienda común del barrio. “La faja de Fájate por acá en Europa, y en una tienda común y corriente”, relató, evidenciando el alcance de la cultura y el comercio colombiano en Londres.

Durante su visita, Angelica Ladino también observó que los precios de los productos colombianos en Londres resultan “más baraticos que en Australia”, lo que refuerza la percepción de una comunidad establecida y con acceso a una amplia gama de bienes y servicios propios de su país de origen.

La presencia de banderas, periódicos en español y la estética de los locales contribuyen a crear un ambiente que, según la creadora de contenido, permite a los colombianos en Londres mantener un fuerte vínculo con sus raíces culturales.