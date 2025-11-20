Controversia por millonario pago de la Cancillería a ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

La Cancillería pagó setenta millones de pesos a Irene Vélez pese a la anulación de su nombramiento como cónsul en Londres - crédito Colprensa

El pago de setenta millones de pesos a la actual ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, por parte de la Cancillería, generó controversia debido a que su nombramiento como cónsul en Londres fue anulado previamente por decisión judicial.

La polémica se intensificó cuando el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que, pese a la anulación, Vélez recibió en agosto los desembolsos correspondientes a gastos de repatriación, viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación.

El origen de este debate se remonta a mayo de 2025, cuando Forero advirtió públicamente que Vélez, tras dejar el cargo de cónsul en Londres para asumir la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no había presentado su renuncia formal.

Según el congresista, de haber renunciado, la funcionaria habría perdido el derecho a los beneficios económicos asociados al retiro del servicio exterior.

El representante Andrés Forero denunció que Vélez recibió viáticos, gastos de repatriación y prima de instalación tras dejar el cargo diplomático - crédito Cancillería

Forero sostuvo que, al optar por el retiro en lugar de la renuncia, Vélez accedió a pagos que podrían alcanzar hasta noventa y dos millones de pesos.

La legalidad del nombramiento de Vélez como cónsul fue cuestionada ante la justicia. El Tribunal Superior de Cundinamarca declaró nula su designación, argumentando que, al momento de su nombramiento el 3 de mayo de 2024, existían funcionarios de carrera diplomática y consular con más de doce meses de servicio en el exterior, lo que hacía improcedente recurrir a la figura de la provisionalidad.

La demanda, presentada por la abogada Ximena Echavarría, subrayó que Vélez no pertenecía a la carrera diplomática y que había personal calificado disponible para ocupar el cargo.