Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Así se registró la pelea entre Yina Calderón y La Bella Chanel en 'La mansión de Luinny' - crédito @Galonasos1/Tiktok

Nuevamente, la creadora de contenido Yina Calderón ocupa el foco de la atención por una situación desafortunada, que involucra irrespeto, intolerancia y violencia contra una de sus compañeras en el reality La Mansión de Luinny, que se produce en República Dominicana y se transmite por Youtube.

Así se registró la violenta pelea

Las cámaras de La Mansión de Luinny captaron el enfrentamiento entre las “influenciadoras” Yina Calderón y La Bella Chanel, en la tarde del miércoles 19 de noviembre de 2025, durante una jornada que generó reacciones inmediatas en el público y la producción del programa.

La situación ocurrió en el contexto de tensiones previas entre ambas participantes dentro del reality, donde, incluso, la opita ya había atacado a Piry, una de las personas cercanas a la dominicana.

Yina Calderón expresó que lo sucedido fue consecuencia de una serie de provocaciones contra ella - @Galonasos1/Tiktok

En el programa, que goza de alta visibilidad en República Dominicana, la confrontación se desató cuando Yina Calderón, una de las dos representantes de Colombia en la competencia, reclamó al DJ español Abraham García Arevalo por presuntos insultos dirigidos a varias concursantes.

Durante el intento de mediar, La Bella Chanel intervino y encaró a Calderón, lo que desencadenó la pelea donde la dominicana tomó del pelo a la empresaria de fajas ante el presunto ataque inicial. La situación requirió la intervención urgente de otros habitantes para separarlas.

La situación escaló al punto de hacer ingresar al equipo de producción, que actuó para evitar lesiones mayores entre las concursantes. La pelea habría iniciado por parte de Yina Calderón, que ya tenía antecedentes de conflicto con Chanel desde el primer día de estadía en la casa y había protagonizado desacuerdos públicos en redes sociales previos al encuentro presencial en el reality. “Estoy cansada de la situación con Chanel y con Karina”, expresó Calderón en el confesionario poco después del hecho.

La dinámica de enfrentamiento no es inédita entre las dos concursantes. Desde las primeras semanas de convivencia, la producción ha intervenido en varias oportunidades para impedir que se generen nuevas peleas físicas, aunque la rivalidad ha persistido tanto dentro como fuera de las cámaras. Incluso, en días anteriores se produjeron discusiones con fuerte intercambio verbal, incluyendo acusaciones de Calderón hacia Abraham García Arevalo por lenguaje ofensivo y descalificaciones personales.

Yina Calderón ya había tenido diferencias con Chanel - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Ante lo ocurrido, se abre la posibilidad de que Yina Calderón enfrente una sanción disciplinaria, cuya naturaleza deberá comunicar Luinny Corporán, conductor del formato, en la próxima emisión nocturna. El futuro inmediato de la participante colombiana permanece incierto, aunque algunos usuarios en redes sociales piden la expulsión definitiva de la concursante.

“Lo bueno fue que Gina la inició 😆😅“; ”Yina empezó, y Chanel se defendió“; ”Chanell vengó a la valdiri y a colombia “; ”ella queria enemigas internacionales 😅😅😅“; ”que salga"; “@luinny hoy veremos tu carácter (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Yina quiere una segunda oportunidad: “Lo provocaron a uno”

Yina Calderón se refirió a la fuerte pelea que protagonizó con una de sus compañeras en el programa y expresó su versión de los hechos. Según ella, aunque no se considera una “santa paloma”, aseguró que la situación se originó por provocaciones.

“Ojalá Luinny se dé cuenta de eso. Aguanté demasiado en esa silla, porque aguanté por ustedes, he aguantado y aguantado”, afirmó, destacando que sus límites se vieron rebasados en ese momento.

Reconoció el apoyo que ha recibido del público: “Agradezco mucho su apoyo. Nunca una villana había estado número uno en ningún lado”, añadió entre risas, pero recalcó que no dejará de mostrarse auténtica.

Yina Calderón espera una segunda oportunidad tras la segunda pelea que protagoniza con una de sus compañeras - crédito @Juliethpaolaberdu7/Tiktok

Calderón indicó que tras el incidente decidió mantenerse alejada de su compañera hasta que Luisa, una de las figuras del programa, determine las consecuencias de su actuar. “Si me expulsan, di lo mejor de mí en este programa, generé contenido, y no solamente conflictivos. Me emborraché, la embarré, hice humor, peleé. Siento que di lo mejor como buena colombiana”, puntualizó.

Yina aseguró que está haciendo un esfuerzo por controlar sus reacciones y que espera recibir otra oportunidad: “Ojalá Luinny me de otra oportunidad. Pero es muy difícil aguantarse esto aquí, de verdad lo provocan a uno”, expresó.

Reiteró su deseo de continuar en el programa y que solo ha pensado en retirarse en momentos en los que había consumido alcohol, pero que ahora está sobria y mantiene su compromiso de no beber hasta la final.