Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Alejandro Riaño frente a no invitarla a su programa de entrevistas

La controversia entre Yina Calderón y Alejandro Riaño ha encendido las redes sociales, luego de que la influencer colombiana respondiera con ironía a las declaraciones del productor y comediante sobre su negativa a invitarla a su programa.

La reacción de Calderón, difundida ampliamente en plataformas digitales, ha generado una ola de comentarios y respaldos por parte de sus seguidores.

El origen de la disputa se remonta a una entrevista reciente en la que Alejandro Riaño mencionó a varios famosos que, según él, no serían bienvenidos en su espacio de entrevistas, The Juanpis Live Show.

Riaño argumentó que estas personalidades no aportarían valor a su formato y que su presencia solo provocaría polémicas en redes sociales, por lo que manifestó su falta de interés en invitarlas.

“Hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido, y sobre todo una nueva camada que vemos hoy en día, que simplemente lo suyo es armar desastres o mierderos en las redes sociales (...) No veo mucho su contenido realmente, pero no me interesa tener personajes así (...) Me duele que haya este tipo de peleas y este tipo de noticias en nuestro país“, dijo Riaño cuando, Brian Ortiz, puso sobre la mesa el nombre de Yina Calderón y la posibilidad de que fuera a su formato.

Ante estas afirmaciones, Yina Calderón, quien actualmente sigue en competencia en el reality La Mansión de Luinny, decidió responder públicamente durante una intervención en el programa.

“Me enteré por muy buena fuente que el humorista, o como se llame esa cosa, Alejandro Riaño, ustedes lo conocen, anda diciendo que jamás me va a invitar a su programa”, mencionó la empresaria de fajas ante las cámaras del reality.

Acto seguido, la influencer adoptó un tono sarcástico y simuló estar afectada, declarando: “Me duele tanto no ir a su programa”.

Luego, añadió con ironía: “No, pues, me muero por ir por allá… ya quisieras tener este ejemplar en tu show. Yo tampoco quiero ir por allá”.

La respuesta de Calderón no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente se volcaron a comentar el video de su intervención.

Muchos optaron por el humor, utilizando emojis de risa y frases como “Hasta Riaño se quiere pegar de Yina” o “Era fans de ese y ya no”. Otros destacaron la impresión del comediante y defendieron su posición: “Razón tiene de no llevarte”, “Estás ardida y por eso actúas así”.

Sin embargo, Yina no fue la única de las Calderón en reaccionar, ya que días antes su hermana, Juliana Calderón, también le dedicó un espacio en su perfil de Instagram a Alejandro Riaño para expresar lo que pensaba respecto a las declaraciones del productor y el hecho de que no llevaría a participar a la influenciadora.

Juliana defendió a Yina y aclaró que no era un programa al que le gustaría asistir, teniendo en cuenta lo que habrían hablado a nivel interno en algún momento y el conocimiento que ella tiene sobre las entrevistas que da su hermana.

“Sale Alejandro Riaño, diciendo que jamás invitaría a mi hermana a un programa de él porque el contenido de mi hermana no le aporta nada, ¿y el contenido de él sí aporta?, siendo un clasista, humillativo que trata supermal a sus invitados y que se hace pasar por un personaje sabiendo que en la vida real es tal cual”, expresó la joven.

Finalmente, la menor de las hermanas Calderón aseguró que a Yina no le interesa participar en programas como el de Riaño y sugirió que su hermana rechazó una invitación a La casa de Alofoke y eligió La mansión de Luinny porque le “enerva” y le “fastidia” el contenido de “esos personajes”, entre los que incluyó al propio Riaño.