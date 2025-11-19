Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

Así quedó parte de la vía que conduce de Medellín a la Costa Atlántica - crédito Guardianes Antioquia /Facebook

Un atentado terrorista ocurrido en la madrugada del miércoles afectó la vía Medellín-costa Atlántica a la altura de la vereda La Candelaria, en Yarumal, Antioquia, generando una interrupción total en el corredor que comunica el bajo Cauca con el norte del país.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo quedó la vía luego de que grupos ilegales instalaran cargas explosivas que detonaron y dejaron un gran cráter en la carretera, lo que ha paralizado el transporte de carga hacia la Costa Atlántica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención del flujo vehicular afecta las operaciones comerciales y de abastecimiento entre Medellín y el norte del país.

La autoridades están en el sitio y el paso está restringido - crédito Redes sociales/Facebook

“Básicamente todas las operaciones de transporte de carga entre Medellín y la costa atlántica quedan detenidas o prácticamente paradas por esta voladura. Sabemos que el Ejército ya está en sitio, estamos esperando que los trabajadores del Invías lleguen también al sitio, hagan las reparaciones de descanso”, afirmó Anderson Quiceno, director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).

Hasta el momento, las autoridades manejan como hipótesis preliminar la posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el ataque, aunque continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los responsables definitivos.

Noticia en desarrollo...