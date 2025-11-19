Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Prime Video actualizó su listado con las películas más vistas en Colombia de esta semana.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Colombia

1. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

2. Invasión

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

3. Armero

Inspirada en hechos reales sobre la polémica tragedia que desapareció el Municipio de Armero Tolima en 1985, Omaira una estilista quien padece de una disfunción ovulatoria con muy pocas probabilidades de ser madre y Ramiro un mecánico y recolector de algodón, son un matrimonio joven residente de esta desaparecida ciudad que lucha por lograr el sueño de ser padres en medio de su difícil situación económica, un costoso tratamiento y la amenaza inminente de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que a lo largo de un año ha dado señales de peligro sin recibir atención de las autoridades. (FILMAFFINITY)

4. Cazafantasmas: Imperio helado (Ghostbusters: Frozen Empire)

Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York! La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

5. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

6. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

7. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

8. Invencible: Un niño fuera de serie (The Unbreakable Boy)

Cuando Scott y Teresa LeRette se enteran de que su hijo Austin es autista y padece la enfermedad de los huesos de cristal, al principio se preocupan por su futuro. Pero con la creciente fe de Scott y el increíble espíritu de Austin, se vuelven inquebrantables y encuentran alegría, gratitud y valentía incluso en los momentos más difíciles.

9. Respira (Breathe)

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

10. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingPelículascolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Petro explicó como se pagarán los 17 aviones Gripen, para los que se destinaron $16,5 billones: sucesor del presidente podría estar preocupado

Con un mensaje en las redes sociales, el primer mandatario desglosó la manera en que se pagarán las aeronaves que buscarán reemplazar los Kfir y confirmó que dejó comprometidos recursos por los próximos siete años; en una inversión que, a su juicio, era necesaria para modernizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial

Petro explicó como se pagarán

Dólar: cotización de cierre hoy 19 de noviembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 19 de noviembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Estos fueron los enfrentamientos del nuevo ministro de Justicia, César Julio Valencia Copete, con el expresidente Álvaro Uribe

El jurista, conocido por su papel en la Corte Suprema durante enfrentamientos con el Ejecutivo, enfrenta ahora retos como la crisis carcelaria y la política de paz total del gobierno Petro

Estos fueron los enfrentamientos del

Consejo de Estado alista fallo que definirá el futuro de Cielo Rusinque en la SIC: fue radicada la ponencia definitiva

La radicación del proyecto abrió el trámite final del estudio jurídico que determinará si la funcionaria puede continuar en el cargo o si debe ser apartada por una eventual inhabilidad

Consejo de Estado alista fallo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Volaron con explosivos la vía

Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

Esto se sabía de ‘Iván Mordisco’ antes de reaparecer para amenazar al Gobierno: le envió una carta a Petro y fue dado por muerto

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó a las

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Alejandro Riaño de por qué no la invita a su programa: “Como se llame esa cosa”

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso y mañana estoy preso”

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos compartieron su experiencia como padres y la conexión que los llevó a la paternidad: “Si quieres ser papá, ve a un reality”

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Reinaldo Rueda va de fracaso en fracaso, ha eliminado a tres selecciones de los últimos dos mundiales

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026 de la selección que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”