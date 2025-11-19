Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

Netflix suma a Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, al elenco de la película animada - crédito @ salomerodriguezospi / Instagram

Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina, se prepara para dar un paso relevante en el mundo del entretenimiento con apenas 12 años.

La joven, que ha acumulado una presencia destacada en redes sociales, especialmente en TikTok, anunció a través de sus historias de Instagram su participación en una reconocida producción de Netflix.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reveló la propia Salomé en sus publicaciones, será la encargada de dar voz a uno de los personajes principales de la película animada Koati, un próximo lanzamiento de Netflix dirigido al público infantil.

En un video publicado en sus redes, la menor se muestra en cabina interpretando la voz de Mussi, descrito como un personaje tierno, de voz dulce y con valentía para afrontar los desafíos de la historia. “Estoy muy feliz por todo lo que viene en este momento para mi vida”, compartió Salomé, aludiendo a su entusiasmo ante este primer proyecto profesional.

Salomé Rodríguez Ospina, de 12 años, debuta como actriz de voz en la película animada Koati de Netflix - crédito @koatiofficial/ Instagram

Las habilidades artísticas de Salomé Rodríguez Ospina han sido evidentes desde temprana edad. No solo ha demostrado destrezas en el baile, sino que también ha colaborado en coreografías junto a figuras reconocidas de la industria del entretenimiento, atrayendo la atención de miles de seguidores que celebran su evolución como creadora de contenido.

Este papel en Koati representa el primer trabajo formal de Salomé en una producción internacional, lo que podría abrirle las puertas a futuras oportunidades en el sector audiovisual.

La hija del futbolista se mostró en la cabina prestando su voz a Mussi, personaje principal de la serie para niños Koati de Netflix - crédito @koatiofficial/ Instagram

Tanto James Rodríguez como Daniela Ospina han recalcado públicamente su respaldo a los sueños y el desarrollo artístico de su hija, confirmando que ambos mantienen una relación cordial tras su separación y priorizan el bienestar de la menor. “Hacemos todo para apoyar sus metas, siempre la acompañamos en cada paso”, han reiterado los padres en diferentes entrevistas.

El elenco de Koati también contará con voces como la de Mario Ruíz, Calle y Poché, entre otras figuras del entretenimiento. Aunque aún no existe una fecha oficial de estreno para la película en la plataforma, la expectativa crece entre los seguidores que esperan ver a Salomé en este rol y comprobar el alcance del proyecto en el público familiar e infantil.

El creador de contenido, Mario Ruiz también es parte del elenco de Koati - crédito @koatiofficial/ Instagram

La participación de Salomé Rodríguez Ospina consolida su imagen pública como una nueva figura juvenil en ascenso y refuerza la tendencia de hijos de celebridades colombianas incursionando en el mundo del cine y la televisión.

Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel deslumbran en redes con su baile y complicidad

La participación de Salomé Rodríguez Ospina consolida su imagen pública como una nueva figura juvenil en ascenso y refuerza la tendencia de hijos de celebridades colombianas incursionando en el mundo del cine y la televisión.

Salomé volvió a captar la atención en redes sociales por su participación en un proyecto junto a Gabriel Coronel, esposo de su madre. La complicidad entre ambos ha sido motivo de elogios, especialmente tras el lanzamiento del más reciente sencillo musical de Coronel, titulado Chamita.

A través de sus plataformas digitales, Salomé y Gabriel publicaron un video en el que aparecen bailando la coreografía del coro de Chamita. Aprovechando el talento de Salomé para bailar, en sus redes sociales publicaron una tendencia con el coro del tema musical. Allí aparece ella como la protagonista y detrás, el esposo de su mamá, ambos con una enorme sonrisa mientras hacen la coreografía.

La dinámica se transformó en tendencia, permitiendo a más usuarios conocer el proyecto que Coronel adelanta en colaboración con Nacho, el reconocido cantante venezolano que integró el dúo Chino y Nacho.

El video de Salomé y el esposo de su madre, Gabriel Coronel, impulsó la tendencia de la nueva canción - crédito @gabrielcoronel/ Instagram

Los comentarios positivos hacia la pareja familiar no se hicieron esperar. Usuarios y figuras del entretenimiento destacaron la química entre Salomé y Gabriel Coronel. Luciano D’Alessandro fue uno de los que manifestó su entusiasmo: “Epaaa!!!! 👏👏🙌”, escribió. Otros usuarios sumaron frases de apoyo: “¡Gabi quedó genial!, Salo bellísima y los pasos quedaron brutales”, “Hermosa, Salo 👏se nos creció muy rápido 😢”.

El video promocional de Chamita ya supera las 560 mil visualizaciones en las plataformas digitales. Coronel ha incentivado a sus seguidores a sumarse a la tendencia aprendiendo y publicando su propia versión de la coreografía, prometiendo repostear los contenidos más destacados.