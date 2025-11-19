Miss Universo 2025: así puede ver desde Colombia la gala preliminar y la final del concurso donde participa Vanessa Pulgarín

Miss Universo tiene todo listo para la gala preliminar de las candidatas que compiten por la corona - crédito REUTERS/Athit Perawongmetha

La gala preliminar de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia, donde las candidatas llevan más de dos semanas de concentración, lo que implica una diferencia horaria de doce horas respecto a Colombia.

Este ajuste obliga a los seguidores colombianos a madrugar para no perderse el evento, ya que la transmisión en vivo comenzará a las 7:00 a. m. del miércoles 19 de noviembre de 2025, según informó el Canal RCN.

El certamen, que cada año capta la atención internacional, reserva la gala preliminar como el momento decisivo en el que las candidatas de todo el mundo exhiben su presencia escénica.

En esta etapa del concurso, las representantes de cada país ensayan con la organización para que todo salga a la perfección en sus presentaciones.

Durante este desfile, todas las participantes aparecen tanto en traje de baño como en vestido de noche.

Un detalle que suele generar expectativa es la elección del atuendo de gala, teniendo en cuenta que algunas concursantes optan por lucir el mismo vestido en la noche final, mientras que otras prefieren cambiar de diseño para la ocasión, como ocurrió con Paulina Vega, Andrea Tovar y Gabriela Tafur en sus respectivos años.

La paisa ha encantado por su elegancia a la hora de vestir para los eventos de Miss Universo en Tailandia - crédito @vanepulgarin/IG

La transmisión del evento se adapta a la audiencia latinoamericana, permitiendo que los espectadores en Colombia puedan seguir la gala en un horario matutino, poco habitual teniendo en cuenta que el continente americano ha sido el consentido para que las personas vean en la noche el evento reunidos con amigos o familia.

Para acceder a la cobertura en directo, existen varias alternativas. El canal oficial de YouTube de Miss Universe suele ofrecer la transmisión en vivo; basta con buscar “Miss Universe” en la plataforma y acceder al canal del certamen.

Además, en ese mismo espacio digital se encuentran disponibles las grabaciones de desfiles preliminares de ediciones anteriores, con el objeto de comparar algunas de las candidatas de las regiones.

Diversos perfiles de Instagram especializados en concursos de belleza también suelen compartir la transmisión, ampliando las opciones para los seguidores.

La antioqueña Vanessa Pulgarín impactó en el desfile de traje de baño - crédito Instagram

Otro espacio donde se puede ver son las cadenas internacionales como Telemundo acostumbran a emitir la gala, lo que facilita el acceso a la señal en diferentes regiones.

En cuanto a la final de Miss Universo 2025, el Canal RCN indicó que será transmitida por el Canal RCN a partir de las 8:00 p. m. del jueves 20 de noviembre de 2025. Los interesados pueden descargar de forma gratuita la aplicación del canal para seguir el desenlace del certamen.

La presentación de Vanessa Pulgarín en la gala de Trajes Nacionales

Vanessa Pulgarín se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores del concurso de belleza universal que se desarrolla por estos días en Tailandia. Si cercanía con el público la ha hecho merecedora de abrazos, detalles y el foco de las cámaras de los missólogos.

Vanessa Pulgarin of Colombia takes part in the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

En la mañana del 18 de noviembre se llevó a cabo el desfile de trajes nacionales o como se ha conocido comúnmente, los trajes típicos de cada candidata en el que Colombia brilló en la década de los noventa con figuras como Carolina Gómez, Paola Turbay y Claudia Elena Vásquez.

“La Pulga” como le dicen sus seguidores o “La culebra” por su imponente contoneo de caderas en la ceremonia del 2025, sorprendió con un traje inspirado en la leyenda del Dorado que consistió en un peto dorado que representaba las figuras precolombinas, una falda, una corona bañada en dorado y dos elementos en sus brazos que cuando se juntaban también rendían homenaje a esta cultura indígena.

Aunque no ha sido uno de los trajes más llamativos de una colombiana en el certamen, su figura no pasó desapercibida.